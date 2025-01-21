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Унистрой



21.01.2025 Mango Office использует ноутбуки «Сила» 1
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews 1
27.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews 1
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса» 1
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1
18.10.2024 Девелопер «Унистрой» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами 1
25.01.2023 Softline помогла компании «Аркитект бай унистрой» решить проблему перехода на доступное в России ПО для проектирования 1
22.11.2006 Business Control внедряется в "Унистрой" республики Татарстан 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Унистрой и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
МегаФон 8807 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ZWSoft 5 1
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 5
Доброфлот 16 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Альфа-Банк 1770 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Кофемания 51 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1072 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Microsoft Office 3736 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
ZWSoft - ZwCAD 6 1
Шадаев Максут 1009 1
Желтухин Вадим 31 1
Галкин Николай 104 1
Томин Руслан 1 1
Козырев Алексей 321 1
Мельникова Алиса 90 1
Сибгатуллин Ильгизар 1 1
Халилов Артур 1 1
Комарькова Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
CNews AWARDS - награда 519 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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