Унистрой
Унистрой и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
|R-Vision - Р-Вижн 153 1
|МегаФон 8807 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|ZWSoft 5 1
|Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Желтухин Вадим 31 1
|Галкин Николай 104 1
|Томин Руслан 1 1
|Козырев Алексей 321 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Сибгатуллин Ильгизар 1 1
|Халилов Артур 1 1
|Комарькова Ирина 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.