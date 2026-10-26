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Lotte Лотте бизнес-центр отель
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 4 979 181 065 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 37
Lotte и организации, системы, технологии, персоны:
|König Andreas - Кёниг Андреас 12 2
|Buytendijk Frank - Буйтендийк Франк 3 2
|Rowan David - Роуэн Дэвид 2 2
|Моисеев Алексей 35 2
|Трачук Аркадий 18 2
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 1
|Пресняков Константин 3 1
|Ланкин Алексей 1 1
|Строкович Антон 53 1
|Савватин Максим 66 1
|Иванова Светлана 27 1
|Кондратьева Оксана 1 1
|Корнилов Борис 1 1
|Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 1
|Югай Виктор 66 1
|Кромочкин Артем 18 1
|Савосина Юлия 7 1
|Кучеренков Андрей 51 1
|Salmon Rob - Салмон Роб 3 1
|Жилко Елена 1 1
|Клименко Элина 3 1
|Щеплова Елена 1 1
|Касперская Наталья 321 1
|Соколов Александр 51 1
|Кузнецов Александр 165 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Клячин Александр 16 1
|Патока Андрей 110 1
|Толстой Лев 71 1
|Волков Роман 22 1
|Wired - Издание 278 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
|Российская газета 301 1
|Gartner - Гартнер 3678 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.