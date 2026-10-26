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Lotte Лотте бизнес-центр отель

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 4 979 181 065 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 4 979 181 065 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 4 979 181 065 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.10.2026 «Ланит» выступит официальным партнером CNews FORUM 2026 1
27.02.2026 «Московский постамат» запускает доставку в партнерстве с сервисом «Яндекс Еда» 1
02.12.2025 «Авито Работа» и Lotte: спрос на сотрудников гостиничного бизнеса и туризма вырос на 79% за год 1
31.10.2025 Кейс MANGO OFFICE X М.Видео-Эльдорадо получил премию «Хрустальная пирамида 2025» 1
01.10.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в бизнес-центрах Москвы 1
30.10.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
09.10.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
08.10.2024 «Авито Путешествия» открыли возможность бронировать отели по всей России 1
30.09.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
11.03.2024 Что нового появилось в редакции 3.0 «1С:Управление предприятием общепита» 1
08.11.2022 АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников 1
22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
14.04.2021 15 апреля 2021 года начнет свою работу международная конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация - 2021» 1
05.04.2021 Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021» 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
07.06.2017 Альфа-банк, банк «Точка», Group IB, SuperJob обсудят проблемы бизнеса на бесплатной конференции в Москве 1
14.11.2016 «Отличный безналичный» эквайринг от «Атол» стал лауреатом конкурса «Национальная платежная инициатива» 1
24.09.2015 Мобильное приложение для бронирования отелей HotelTonight запустилось в Сочи 1
15.01.2014 «Роснефть» проведет слет поставщиков и подрядчиков в области ИТ 1
22.05.2013 4 июня в Москве состоится конференция BMC Day Russia 1
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
07.11.2012 Наш репортаж из нового магазина LG 1
06.11.2012 LG открыла в Москве флагманский магазин 1
02.10.2012 16 ноября состоится III Международный форум «Транспортная инфраструктура России – инновационный путь развития» 1
20.09.2011 NetApp проведет в октябре ежегодную конференцию NetApp Innovation 1
23.09.2010 Energy Consulting провела презентацию русифицированной версии системы управления предприятием Sage ERP X3 1
13.09.2010 28 сентября в Москве пройдёт конференция NetApp Innovation 1
07.09.2010 28 сентября в Москве пройдёт конференция NetApp Innovation 1
04.03.2010 «ВымпелКом» в 2009 г. реализовал 571 проект по обеспечению телеком-решениями коммерческой недвижимости 1
15.12.2009 МТС получил разрешение на использование частот для сети 3G в Москве 1
09.07.2009 Москва: Открыта первая 3G-станция метро 1
09.07.2009 МТС запустил 3G в Московском метрополитене 1
30.06.2009 МТС запустил 3G в Москве и Московской области 1
25.05.2009 МТС получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди 3G-сети в Москве 1
02.10.2007 Новый магазин Mandarina Duck заработал на базе «Астор:Модного Магазина» 2
05.09.2007 «Астор» автоматизировал торговый комплекс Lotte Plaza в Москве 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Lotte и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25900 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 4
Precisely - Syncsort 11 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 3
NetApp - Network Appliance 668 3
Broadcom - VMware 2633 3
Citrix Systems 872 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 3
Netberg - Нэтберг 11 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 2
Yandex - Яндекс 9429 2
LG Electronics 3750 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 2
Микротест 284 2
BMC Software 98 1
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 12 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Kapsch TrafficCom - Капш ТраффикКом 4 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Ростелеком 11079 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 984 1
МегаФон 11031 1
SAP SE 5634 1
Cisco Systems 5386 1
InfoWatch - Инфовотч 1204 1
9754 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 1
1С-Битрикс - Bitrix 682 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
1С-Рарус 989 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 232 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 5
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 188 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Альфа Арбат Центр - бизнес-центр 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1802 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 78 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 2
IKEA - ИКЕА 171 2
Велесстрой СМУ 13 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 23 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 71 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького 1 1
Унистрой 14 1
E-Land Group - Mandarina Duck 3 1
Freshfields Bruckhaus Deringer - Фрешфилдс Брукхаус 7 1
Rocco Forte Hotels - Астория 11 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
ARRC - Atlantic Ro-Ro Carriers Inc - Атлантик Ро-Ро Керриерс Инк 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 1
Мостоотряд №19 - Мостостроительный отряд №19 2 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 8 1
Минимакс-94 1 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
Стилобат ГК 3 1
Lotte Corporation - Lotte Shopping - Lotte Mart - Lotte Card 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Альфа-Банк 1997 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 323 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 2
Федеральное казначейство России 1964 2
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2100 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
МИК - Московский инновационный кластер 198 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 204 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7902 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7567 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4534 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9472 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 3
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2769 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9766 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 327 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 242 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 791 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4744 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 930 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 762 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1182 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 344 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 150 1
МТС 3G-сеть 121 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 309 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 162 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 72 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
МТС WAP-портал 20 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 25 1
Россельхознадзор РФ - ВетИС ФГИС - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 25 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 680 1
LG HOM-BOT SQUARE 17 1
LG Optimus 170 1
LG Lightwave 3 1
NCR RealPOS 50 1
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 1
Ростелеком - Астор Модный Магазин 8 1
Ростелеком - Астор Торговый Дом 6 1
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 1
Avito - Авито Путешествия 63 1
Ланит - компания bpm - APLAI 1 1
Google Android 15403 1
Apple iOS 8672 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 355 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 72 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
König Andreas - Кёниг Андреас 12 2
Buytendijk Frank - Буйтендийк Франк 3 2
Rowan David - Роуэн Дэвид 2 2
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Корнилов Борис 1 1
Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 1
Югай Виктор 66 1
Кромочкин Артем 18 1
Савосина Юлия 7 1
Кучеренков Андрей 51 1
Salmon Rob - Салмон Роб 3 1
Жилко Елена 1 1
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Клячин Александр 16 1
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Толстой Лев 71 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7121 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7751 2
Аренда 2732 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3569 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 614 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 159 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 82 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11021 1
Английский язык 7091 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7609 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1063 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6877 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1281 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3232 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6760 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 364 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2379 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 633 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 773 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 85 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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