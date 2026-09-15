Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Базовые Решения Platformix СИЛА СИЛА НК СИЛА Алдан СИЛА Х, К серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 30
Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 1
|ВкусВилл - Избёнка 218 1
|Доброфлот 22 1
|Роза хутор - горнолыжный экокурорт 69 1
|Унистрой 13 1
|Кухарчук Екатерина 5 4
|Афанасьева Людмила 3 3
|Старков Петр 7 2
|Трубочев Алексей 34 1
|Задорнов Александр 7 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Гущин Сергей 20 1
|Кадомский Вячеслав 111 1
|Кочерженко Никита 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.