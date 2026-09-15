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Базовые Решения Platformix СИЛА СИЛА НК СИЛА Алдан СИЛА Х, К серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.09.2026 Компания «Сила» представляет сразу два новых бизнес-ноутбука 8
05.03.2026 Подтверждена совместимость ноутбука «Сила Алдан B-516» и ОС «ОСнова» 3
11.02.2026 Ноутбук «Сила» «Алдан» B-516 подтвердил совместимость с операционной системой «РОСА Хром» 2
02.12.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516 4
27.08.2025 Компания «Сила» представила ноутбук «Сила "Алдан" В-516» 3
21.01.2025 Mango Office использует ноутбуки «Сила» 1
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и ноутбуков «Сила» 3
17.10.2024 «Сила» представляет второе поколение ноутбука «Сила НК2-3404» 2
14.08.2024 Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321 2
26.04.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux 1
01.03.2024 Российские ноутбуки «Сила» совместимы с отечественной операционной системой Uncom OS 1

Публикаций - 11, упоминаний - 30

Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 454 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 1
ВкусВилл - Избёнка 218 1
Доброфлот 22 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 69 1
Унистрой 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 437 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3821 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10448 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 647 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12965 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8731 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13329 3
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 263 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10277 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9393 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 505 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6399 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3802 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6457 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1652 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3983 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10302 1
DDR - Double data rate 3104 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5061 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6493 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 405 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8738 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 265 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5901 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3384 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13517 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2755 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1582 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2524 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 4
Linux OS 11618 3
Microsoft Windows 16968 2
Microsoft Windows Hello 211 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 307 2
Linux - Debian GNU 572 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 676 1
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 131 1
Apple macOS 2445 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1631 1
Huawei Mate - серия смартфонов 456 1
Intel Core - Семейство процессоров 1255 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 283 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 69 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 199 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 24 1
Кухарчук Екатерина 5 4
Афанасьева Людмила 3 3
Старков Петр 7 2
Трубочев Алексей 34 1
Задорнов Александр 7 1
Сафиуллин Равиль 4 1
Гущин Сергей 20 1
Кадомский Вячеслав 111 1
Кочерженко Никита 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1530 1
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