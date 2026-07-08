MANGO OFFICE второй год подряд возглавил российский рынок облачных контакт-центров

Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», облачное решение компании заняло первое место по выручке с долей в 34%

По данным нового исследования «ТМТ Консалтинг», платформа MANGO OFFICE (входит в ГК «Ростелеком») стала лидером российского рынка облачных контакт-центров (CCaaS) по выручке с долей в 34%. Продажи облачного Контакт-центра компании выросли на 35%.

В 2025 году весь сегмент вырос на 19,6% — до 3,2 млрд рублей. По прогнозу аналитиков, по итогам 2026 года он составит 3,8 млрд рублей и в ближайшие годы будет расти на 17–19% ежегодно.

Облачные контакт-центры (CCaaS) позволяют компаниям обрабатывать обращения в голосовых и цифровых каналах без собственной ИТ-инфраструктуры, быстро масштабировать обслуживание и автоматизировать работу операторов.

Сегодня такие решения востребованы как среди малого и среднего бизнеса, так и среди крупных заказчиков. Они помогают повышать качество сервиса и эффективность коммуникаций.

По данным исследования, рост рынка обеспечивают сразу несколько факторов: импортозамещение, развитие инструментов искусственного интеллекта, распространение удаленного формата работы, а также стремление компаний сокращать затраты на обслуживание клиентов при сохранении высокого уровня сервиса.

Сегодня решениями MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч российских компаний и государственных организаций. Среди клиентов компании — «ВкусВилл», «М.Видео-Эльдорадо», «Роза Хутор», «Доброфлот», VALO и «Унистрой».

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Российский рынок облачных контакт-центров (CCaaS) продолжает уверенно расти. Но главное изменение связано не с цифрами, а с тем, как бизнес воспринимает эти решения.

Они уже перестали быть вспомогательным сервисом — сегодня это цифровая платформа, на которой строятся клиентские коммуникации, аналитика и автоматизация. Для крупного бизнеса такие решения уже стали частью цифровой инфраструктуры, от которой зависят качество сервиса и эффективность процессов.

При этом нужно помнить – внедрение контакт-центра не должно быть самоцелью. Это инвестиционный проект. Поэтому топ-менеджерам важно заранее понимать, какие задачи он решает, как изменит бизнес-процессы и какой экономический эффект принесет.

Только в этом случае решение становится фундаментом для дальнейшего развития, а не просто еще одной ИТ-системой с ИИ-инструментами внутри.

Для нас лидерство MANGO OFFICE на российском рынке облачных контакт-центров — это прежде всего результат работы всей команды и доверия тысяч корпоративных клиентов.

Особенно ценно такое доверие сегодня, когда компании очень внимательно подходят к инвестициям и оценивают эффективность каждого проекта».