Российский суд заставил продать оперативную память по фантастически низкой цене

Российский суд вынес вердикт против продавца маркетплейса, который отказался продавать оперативную память по указанной в карточке товара цене. Из-за сбоя она была временно занижена, и пользователь успел сделать заказ. Продавец попытался выкрутиться из ситуации, но пользователь подал в суд и выиграл его.

Таинственный маркетплейс

Житель России выиграл апелляционный суд против продавца маркетплейса, отказавшегося продавать ему оперативную память по цене, указанной в карточке товара. Из-за технического сбоя она оказалась сильно занижена по сравнению с другими предложениями, но покупатель не был осведомлен о проблеме и оформил заказ. Продавец со своей стороны отказался расставаться с товаром по низкой цене, и покупатель пошел в суд, который в итоге встал на его сторону, пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

История развернулась в Липецкой области. решение в пользу покупателя принял сначала Советский районный суд Липецка, а затем Липецкий областной суд.

В ночь на 1 января 2026 г. россиянин купил на маркетплейсе сразу четыре комплекта ОЗУ по 15,4 тыс. руб. за штуку и внес предоплату в размере 61,9 тыс. руб. Сразу после этого на странице заказа появилось сообщение, что тот находится в процессе сборки продавцом.

Однако на следующий день продавец отменил заказ, заявив, что в карточке товара из-за сбоя была указана неправильная – слишком низкая – цена. С осени 2025 г. оперативная память дорожает едва ли не на ежедневной основе из-за быстрого развития искусственного интеллекта.

Heliberto Arias / Unsplash Продавцу придется выплатить по иску почти 190 тысяч рублей

На момент выхода материала РАПСИ не раскрывал название маркетплейса.

Кто прав, кто виноват

После отмены заказа покупатель получил возврат всей уплаченной им суммы. Однако продавец не предложил ему оформить повторный заказ по той же цене.

«Поскольку на момент предполагаемого срока доставки отмененного заказа стоимость одного комплекта оперативной памяти в другом магазине составляла 42,9 тыс. руб., истец предъявил требования о компенсации убытков в размере 110 тыс. руб., а также процентов, неустойки, компенсации морального вреда», – говорится в публикации в группе «Советский районный суд города Липецка» в социальной сети «Вконтакте».

Продавец, ставший ответчиком по иску, утверждал, что технический сбой привел к некорректному отображению цены. Также он назвал действия покупателя недобросовестными – тот якобы воспользовался проблемами на площадке и потому заказал сразу четыре комплекта ОЗУ по заниженной цене.

Вина доказана

Суд первой инстанции, рассмотрев иск покупателя, встал на его сторону. С продавца была взыскана сумма в размере 187 тыс. руб. РАПСИ и Липецкий облсуд не уточняют, из чего состоит эта сумма.

vk.ru Пост в в паблике «Советский районный суд города Липецка».

Ответчик с таким решением суда не согласился и подал апелляцию, но это ни к чему не привело. «Судебной коллегией по гражданским делам Липецкого областного суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения», – говорится в публикации в паблике «Советский районный суд города Липецка».

«Согласно ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок, возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара (п. 2)», – указано в апелляционном определении Липецкого областного суда.

Деньги придется заплатить

Как пишет РАПСИ, в решении по апелляции сказано, что факт покупки товара по указанной в карточке товара цене не является злоупотреблением правом. Первоначально продавец давил именно на это. В решении апелляции также отмечено, что нарушение срока передачи предоплаченного товара дает покупателю прав требовать от продавца полного возмещения убытков. Отдельно в решении суда указано, что технический сбой не освобождает продавца от ответственности перед покупателем.

Липецкий областной суд также отметил, что продавец проигнорировал досудебную претензию, что и повлекло за собой взыскание штрафа.