Доброфлот
Группа компаний «Доброфлот» — многопрофильный холдинг, осуществляющий рыбодобычу, морскую и береговую рыбопереработку, судостроение и судоремонт, портовую перевалку грузов, морскую, транспортную и железнодорожную логистику. В компании работает собственный цех сетепошивки и ремонта промыслового вооружения. Продукция компании распространяется по всей территории Российской Федерации, а также в Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Израиль, страны Азиатско-тихоокеанского региона и др.
Доброфлот и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкин Николай 104 2
|Степанов Евгений 29 2
|Сазандрашвили Арсен 2 2
|Сибирцев Всеволод 2 2
|Еремеев Илья 3 2
|Серёгина Ирина 2 2
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Кучугин Илья 42 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Седов Анатолий 6 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Колескин Тимур 13 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Рожков Алексей 4 1
|Апасов Николай 4 1
|Марушев Валерий 3 1
|Яризов Дмитрий 1 1
|Юдин Егор 3 1
|Дьяченко Сергей 2 1
|Чечулин Игорь 5 1
|Балакшев Игорь 2 1
|Низовцев Игорь 1 1
|Быков Вячеслав 2 1
|Дубчак Кирилл 12 1
|Подкопаев Родион 1 1
|Прямиков Антон 6 1
|Зенин Алексей 3 1
|Holden David - Холден Дэвид 17 1
|Баранова Ольга 7 1
|Краюшкина Елена 4 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Путин Сергей 63 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Бадодин Юрий 1 1
|Быстров Константин 24 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
|Богданов Денис 2 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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