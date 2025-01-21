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Доброфлот


Группа компаний «Доброфлот» — многопрофильный холдинг, осуществляющий рыбодобычу, морскую и береговую рыбопереработку, судостроение и судоремонт, портовую перевалку грузов, морскую, транспортную и железнодорожную логистику. В компании работает собственный цех сетепошивки и ремонта промыслового вооружения. Продукция компании распространяется по всей территории Российской Федерации, а также в Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Израиль, страны Азиатско-тихоокеанского региона и др.


21.01.2025 Mango Office использует ноутбуки «Сила» 1
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews 1
27.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews 1
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса» 1
11.11.2024 «Доброфлот» автоматизировал управление сервисными запросами с помощью BPMSoft 3
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1
21.06.2021 Softline помогла «Доброфлоту» найти и подготовить план устранения уязвимостей в ИТ-инфраструктуре 2
23.12.2020 Softline поставила «Доброфлоту» гиперконвергентное решение для обработки данных 2
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
09.10.2018 Ольга Баранова -

Телеком постоянно подстраивается под запросы клиентов

 1
22.08.2018 «Доброфлот» автоматизирует работу техподдержки с помощью bpm’online 2
23.05.2018 «Доброфлот» сэкономит на горючем с помощью интернета вещей 3
22.05.2018 Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем 2
29.09.2017 Елена Краюшкина -

Orange нашел новое применение спутниковой связи на морских судах и месторождениях

 2
18.01.2017 Orange Business Services подключит к спутниковой связи 14 судов «Доброфлота» 2

Публикаций - 16, упоминаний - 26

Доброфлот и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 5
Terrasoft - Террасофт 200 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Broadcom - VMware 2359 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Cisco Systems 5114 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Selectel - Селектел 385 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Microsoft Corporation 24628 1
Wargaming 151 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
МегаФон 8807 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ВкусВилл - Избёнка 157 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 2
Унистрой 8 2
Почта России ПАО 2112 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Газпром нефть 618 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Ак Барс Банк 272 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
REHAU - РЕХАУ 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк 1770 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 10
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 2
Softline Finance 8 2
Orange Maritime VSAT 7 2
Biglion - Биглион 59 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
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Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
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Галкин Николай 104 2
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Сазандрашвили Арсен 2 2
Сибирцев Всеволод 2 2
Еремеев Илья 3 2
Серёгина Ирина 2 2
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Кучугин Илья 42 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Трушкин Андрей 3 1
Колескин Тимур 13 1
Скогорев Алексей 7 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Рожков Алексей 4 1
Апасов Николай 4 1
Марушев Валерий 3 1
Яризов Дмитрий 1 1
Юдин Егор 3 1
Дьяченко Сергей 2 1
Чечулин Игорь 5 1
Балакшев Игорь 2 1
Низовцев Игорь 1 1
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Баранова Ольга 7 1
Краюшкина Елена 4 1
Пешехонов Константин 22 1
Путин Сергей 63 1
Толмачева Татьяна 34 1
Бадодин Юрий 1 1
Быстров Константин 24 1
Стыщенко Иван 5 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
Богданов Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 12
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Европа 21770 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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