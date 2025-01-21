Группа компаний «Доброфлот» — многопрофильный холдинг, осуществляющий рыбодобычу, морскую и береговую рыбопереработку, судостроение и судоремонт, портовую перевалку грузов, морскую, транспортную и железнодорожную логистику. В компании работает собственный цех сетепошивки и ремонта промыслового вооружения. Продукция компании распространяется по всей территории Российской Федерации, а также в Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Израиль, страны Азиатско-тихоокеанского региона и др.