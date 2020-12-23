Softline поставила «Доброфлоту» гиперконвергентное решение для обработки данных

Softline помогла компании «Доброфлот» в создании новой ИТ-инфраструктуры. Заказчик получил оптимальное решение, которое позволило увеличить производительность оборудования и минимизировать затраты на его обновление.

Компания «Доброфлот» относится к числу предприятий полного цикла – оно имеет собственные рыболовецкий флот, перерабатывающее производство и торговую сеть. Являясь одним из лидеров рыболовной отрасли страны компания для собственных нужд вынуждена содержать разветвленную ИТ-инфраструктуру. Ключевой элемент этой инфраструктуры – мощный вычислительный кластер. Ранее он функционировал на классической инфраструктуре. В какой-то момент её производительность перестала удовлетворять растущие потребности заказчика. Руководством «Доброфлота» было принято решение о модернизации.

Заказчик рассматривал несколько альтернативных решений. Было предложение перейти на обновленную классическую инфраструктуру, аналогичную существующей. Другой вариант – внедрение более производительной гиперконвергентной структуры. Второе решение было на первый взгляд более затратным, однако команде Softline удалось продемонстрировать, что традиционная трехуровневая архитектура требует больших расходов на создание, сложна в эксплуатации и масштабировании.

В результате стоимость всех внедренных продуктов ненамного превышала стоимость новой классической инфраструктуры. Кроме этого, «Доброфлот» получил рассрочку платежей на 12 месяцев, воспользовавшись специальной услугой Softline Finance.

Модернизация вычислительного кластера заказчика включала в себя поставку гиперконвергентной системы VMware, серверов HPE и сети Cisco. Надежное многолетнее партнерство с каждым из вендоров значительно упростило внедрение. А в случае с HPE позволило получить максимально выгодные условия на поставку оборудования самого нового поколения.

Гиперконвергентная платформа состоит из тесно интегрированных программных средств виртуализации хранилища, вычислительных ресурсов и сети с расширенными возможностями управления, обеспечивающими автоматизацию. ПО для виртуализации абстрагирует и объединяет в пулы базовые ресурсы, а затем динамически выделяет их приложениям, которые выполняются виртуальными машинами.

Работы производились в трех населенных пунктах Приморского края на предприятиях «Доброфлота». Весь производственный цикл заказчика поддерживается гиперконвергентной инфраструктурой. Реализация проекта позволила заказчику закрыть свои потребности в ИТ-оборудовании и системах обработки данных на ближайшие 5 лет. При этом удалось сократить вложения «Доброфлота» в поддержку собственной ИТ-инфраструктуры.

«Главным прорывом данного проекта я считаю эффективно выстроенные коммуникации как с заказчиком, так и с вендорами. Нам удалось на практике доказать, что качественно – это не всегда запредельно дорого. При этом, несмотря на все сложности, каждый участник проекта проявил себя как настоящий профессионал», – сказал менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами Softline Илья Еремеев.

«Данный проект состоялся во многом благодаря профессионализму специалистов Softline, которые смогли не только предложить более производительное решение по цене, сопоставимой с классической инфраструктурой, но и качественно и в срок произвести поставку и внедрение всех продуктов, предоставляя постоянную консультацию наших специалистов в сложных вопросах. Мы очень благодарны команде Softline за совместную работу», – отметила Ирина Серёгина, руководитель ИТ-управления группы компаний «Доброфлот».