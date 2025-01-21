Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Mango Office использует ноутбуки «Сила»

Ноутбуки «Сила HK2-3205» помогут в работе сотрудникам российского разработчика программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office.

Mango Office четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 г., согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций. Более 50 тыс. российских компаний используют цифровые продукты экосистемы Mango Office. Среди них: «ВкусВилл», «М.Видео-Эльдорадо», «Роза Хутор», «Доброфлот», VALO и «Унистрой».

Mango Office оснащает рабочие места сотрудников корпоративными ноутбуками «Сила HK2-3205», оптимизированными под типовые офисные задачи пользователей. Характеристики ноутбуков «Сила HK2-3205» позволяют использовать их как готовое рабочее место, не требующее дополнительных инвестиций.

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации
Цифровизация

Модель «Сила HK2-3205» оснащена ярким дисплеем 15,6 дюймов FHD с тонкими рамками, бесшумным тачпадом с увеличенной поверхностью, встроенным сканером отпечатка пальца и полноразмерной клавиатурой с двухуровневой подсветкой. Встроенная камера с разрешением 2 Мп поможет проводить видеовстречи.

В базовую стоимость оборудования «Сила» входит гарантийная поддержка в течение 3 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще