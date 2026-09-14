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Ростелеком Mango Cloud Systems Mango Office Манго Офис Mango Centrex
Mango Office — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Один из поставщиков SaaS-решений и виртуальных АТС. В продуктовой линейке Mango Office более 100 решений класса Unified Communications.
Николай Бабкин, Руководитель отдела управления продуктами, MANGO OFFICE "Итоги 2023: Тренды те же, а вызовы другие", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023
СОБЫТИЯ
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|14.09.2026
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T2 и Mango Office запустили совместное решение для бизнес-коммуникаций
T2, российский оператор мобильной связи, и Mango Office запустили новое комплексное решение для коммуникаций с клиентами в 11 регионах России. Оно позволяет объединить звонки, переписки и видеовстречи в одном окне, упростить взаимодейст
|25.08.2026
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Lazurit внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора до 2 секунд
интеграции с 1С и RetailCRM, а также корпоративный мессенджер Mango Talker. Теперь все обращения проходят через единое UCaaS-пространство. Входящие звонки поступают в Контакт-центр, где с помощью ПО MANGO OFFICE распределяются между операторами. Информация о клиентах и заказах автоматически передается в RetailCRM. 1С используется для бухгалтерского и складского учета. Сотрудники используют
|17.08.2026
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MANGO OFFICE объединил ИИ-анализ звонков и переписок
ерах. При этом текстовые коммуникации становятся все значимее: за 2025 год их доля в Контакт-центре MANGO OFFICE выросла на 75%. Чтобы получить полную картину взаимодействия с покупателями, биз
|30.07.2026
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Владимир Торопецкий назначен директором по продуктовому развитию MANGO OFFICE и Цифровых коммуникаций Ростелеком
за развитие продуктового портфеля и реализацию единой продуктовой стратегии направления цифровых коммуникаций. В новой роли Владимир Торопецкий войдет в управленческую команду генерального директора MANGO OFFICE Дениса Голованова. В сферу его ответственности войдут решения «MANGO OFFICE», «СВЕТЕЦ», «Calltouch» и продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком». Одной из ключевых зада
|28.07.2026
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«Маджента» подключила MANGO OFFICE к CRM и упростила работу с повторными заказами
арточку клиента и историю взаимодействия с ним. Решением стало внедрение интеграции Виртуальной АТС MANGO OFFICE и CRM. ВАТС MANGO OFFICE принимает входящий звонок и автоматически открыв
|08.07.2026
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MANGO OFFICE второй год подряд возглавил российский рынок облачных контакт-центров
Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», облачное решение компании заняло первое место по выручке с долей в 34% По данным нового исследования «ТМТ Консалтинг», платформа MANGO OFFICE (входит в ГК «Ростелеком») стала лидером российского рынка облачных контакт-центров (CCaaS) по выручке с долей в 34%. Продажи облачного Контакт-центра компании выросли на 35%. В 20
|06.07.2026
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MANGO OFFICE представил сервис МангоДиалоги
между десятками вкладок и приложений. Часть сообщений обрабатывается с задержкой, часть – вовсе остается без ответа. В результате компании теряют клиентов и снижают качество сервиса. МангоДиалоги от MANGO OFFICE поможет компаниям: Обрабатывать все коммуникации с покупателями в одном окне Исключить потерю обращений из разных каналов Автоматически заполнять карточки клиентов в CRM Снизить на
|08.06.2026
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MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2026 от CNews
ем выше место провайдера в рейтинге. Полный UC-рейтинг 2026 «Экосистемность» от CNews выглядит так: MANGO OFFICE MCN Telecom Битрикс24 РТУ: Платформа унифицированных коммуникаций UIS ПРОТЕЙ-Юни
|08.06.2026
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Денис Голованов -
Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции
вои UC-платформы. Но просто иметь свой цифровой продукт вендорам уже недостаточно. Денис Голованов, Mango Office: «Одно окно» — это базовая технология. Его даёт определенное количество игроков
|02.06.2026
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Генеральный директор MANGO OFFICE получил премию «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club
е корпоративной культуры и популяризацию лучших практик управления компаниями. Генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов стал победителем в номинации «Прорыв года. Трансформация компани
|20.05.2026
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MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали на ЦИПР соглашение о стратегическом сотрудничестве
Партнерство предусматривает совместные проекты в сфере цифровизации корпоративных коммуникаций для бизнеса и государственных организаций. Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая на конференции ЦИПР генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1 Василий Саутин подписали
|19.05.2026
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MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций
Компании подписали соглашение о создании совместного продукта для бизнеса. Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и заместитель генерального директора Т2 по ком
|19.05.2026
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Т2 и Mango Office создадут решение для повышения эффективности бизнес-коммуникаций
T2, российский оператор мобильной связи, и разработчик цифровых продуктов для бизнес-коммуникаций Mango Office запустят совместный продукт, который консолидирует мобильную связь, виртуальную АТС, корпоративный мессенджер и ВКС-сервис в единую платформу. Решение поможет компаниям выстроить б
|13.05.2026
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Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме»
Руководитель проектного направления MANGO OFFICE рассказал о ключевых вызовах рынка труда и представил кейс автоматизации коммуникаций с кандидатами. HR-конференция Human прошла 24 апреля 2026 года в Москве в медиацентре Palmira
|24.04.2026
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Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365
несколько недель он уже не помнит, о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями. Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представите
|06.04.2026
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Гатчинская больница внедрила MANGO OFFICE и в 3 раза увеличила доступность записи для пациентов
– более 2000 сотрудников, из них около 1500 — медицинские специалисты. До внедрения UCaaS-платформы MANGO OFFICE колл-центр больницы обрабатывал до 14000 звонков в месяц. Все обращения поступал
|02.04.2026
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«Важная рыба» внедрила MANGO OFFICE и ускорила обработку обращений в 2 раза
ов сотрудникам приходилось вручную извлекать файлы с сервера Asterisk – это усложняло контроль качества и замедляло обучение персонала. «Важная рыба» рассматривала разных вендоров, но остановилась на MANGO OFFICE. Ключевыми факторами выбора стали: быстрое внедрение без остановки рабочих процессов, простота обслуживания без обращений в поддержку, стабильность платформы при высокой нагрузке,
|25.03.2026
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MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год
Петербург занимает второе место в стране по уровню цифровизации. По итогам 2025 продукты экосистемы MANGO OFFICE показали устойчивый рост продаж в регионе. Выручка по корпоративным SIM-картам M
|24.03.2026
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MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса»
бождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей, страховые взносы выросли, а заложить новую нагрузку в цену – значит потерять покупателя. По разным оценкам, рынок могут покинуть до 300 тысяч компаний. MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса». Новые клиенты с численностью сотрудников до 50 человек с 23 марта по 23 июня 2026 года могут подключить сервисы для управления коммуника
|12.03.2026
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MANGO OFFICE обновил ИИ-конспектирование диалогов в Речевой аналитике
говоров или чтения длинных расшифровок. В результате руководители не всегда могут оперативно выявлять проблемы. А ещё – контролировать качество работы сотрудников. ИИ-конспекты в Речевой аналитике от MANGO OFFICE помогут компаниям: Быстро анализировать диалоги без прослушивания и чтения расшифровок Выявлять причины потерь лидов и срывов сделок Снижать нагрузку на руководителей Повышать конв
|05.03.2026
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Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора в 2 раза
ых регионах в единую сеть — для каждого субъекта пришлось бы разворачивать отдельную систему связи. MANGO OFFICE предложила централизованную UCaaS‑платформу для всей сети. Перед внедрением кома
|04.03.2026
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MANGO OFFICE провел закрытую церемонию награждения лучших партнеров 2025 года
Событие Mango Fresh Partners прошло 5 февраля в Москве > Топ-менеджеры MANGO OFFICE провели встречу с партнерами компании и подвели итоги 2025 года. А также – награ
|02.03.2026
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В Омниканальный контакт-центр MANGO OFFICE добавили интеграцию с мессенджером MAX
абатывать обращения клиентов в едином окне, ускорять работу операторов и повышать качество сервиса. MANGO OFFICE – одна из первых телеком-компаний, которая сделала готовую интеграцию с мессендж
|27.02.2026
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Интернет-магазин UVI «Ювелирочка» внедрил MANGO OFFICE и увеличил долю своевременных оплат на 7%
онсультируют покупателей, подтверждают заказы, контролируют оплату и статусы доставки. До внедрения MANGO OFFICE значительная часть рабочего времени операторов уходила на типовые звонки. Сотруд
|26.02.2026
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Эксперт MANGO OFFICE Алексей Горбунов выступил на конференции Hospitality Sales Forum 2026
Руководитель MANGO OFFICE в СЗФО рассказал о ключевых трендах индустрии отелей и гостеприимства фото: прес
|24.02.2026
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MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Виртуальная АТС за 2025 год
Продажи облачной телефонии выросли на 20%. В 2025 году продажи Виртуальной АТС MANGO OFFICE выросли на 20%. Продажи голосовых роботов увеличились на 139%. Компании используют системы автоматизации для обработки типовых запросов, напоминаний, информирования клиентов и сбор
|13.02.2026
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MANGO OFFICE обновила веб-версию корпоративного мессенджера Mango Talker
тупного устройства и сразу принимать и делать звонки. А улучшенная навигация по профилю сотрудников упростит и ускорит внутренние коммуникации между коллегами. Новинка уже доступна всем пользователям MANGO OFFICE.
|07.11.2025
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MANGO OFFICE представила сервис маркировки звонков Этикетка
«О связи». Он обязывает всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей маркировать исходящие звонки. Если игнорировать это требование – номер компании могут заблокировать. Сервис Этикетка от MANGO OFFICE поможет бизнесу: Увеличить продажи — благодаря росту уровня дозвона и контактности Повысить доверие клиентов — за счет снижения риска мошеннических звонков от лица бренда Сократить
|31.10.2025
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Кейс MANGO OFFICE X М.Видео-Эльдорадо получил премию «Хрустальная пирамида 2025»
ьфаСтрахование», «Технологии Доверия», СберУниверситет, «Росатом» и «ЕвроХим». Премию в номинации «Технологическое решение года» получила Юлия Савосина, руководитель службы маркетинговых коммуникаций MANGO OFFICE. Проект также занял 2 место в номинации «HR-решение года». MANGO OFFICE помог М.Видео-Эльдорадо автоматизировать коммуникации с соискателями, централизовать управление откли
|20.10.2025
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MANGO OFFICE запускает образовательный проект Клуб За(облачных) для HR-директоров и Sales-руководителей
мма объединит HR-экспертов и Sales-профессионалов для обмена живыми инсайтами и решениями, основанными на реальных бизнес-проблемах компаний. В условиях неопределенности и кадрового голода 27 октября MANGO OFFICE запускает бесплатную образовательную программу Клуб За(облачных). Проект создан для руководителей HR и продаж, а также тимлидов, руководителей групп и отделов, которые хотят перейт
|03.10.2025
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Директор по маркетингу MANGO OFFICE вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу»
23 сентября 2025 года Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 26-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». По итогам голосования Александр Шлычков, директор по маркетингу MANGO OFFICE, вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу». В этом списке представлены лучшие специалисты, управляющие маркетинговыми командами и процессами в крупнейших компаниях страны.
|02.10.2025
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MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30%
но пропускают вызовы. Качество диалогов с покупателями не отслеживается. А затраты на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими. Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE. Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут: Повысить эффективность коммерческого блока за счет распределения звонков Просматривать в режиме реального времени полную
|17.04.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с кандидатами
работу отдела подбора персонала компании «М.Видео-Эльдорадо». Продукты провайдера помогут рекрутерам и ресерчерам общаться с кандидатами в режиме «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Mango Office. Менеджеры компании смогут автоматизировать обзвон соискателей, управлять задачами и приоритизировать кандидатов, а руководители — отслеживать KPI и эффективность работы ресечеров.
|09.04.2025
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MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Контакт-центр за 2024 год
ост популярности текстовых каналов: мессенджеров, соцсетей и чатов. Их доля в решении Контакт-центр MANGO OFFICE выросла на 80% за 2024 год. За год количество компаний-клиентов, которые использ
|28.02.2025
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Частный медицинский центр «Норма» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами
лтерия» в работу колл-центра медицинского центра «Норма». Продукты провайдера помогут сотрудникам клиентской службы общаться с пациентами в режиме «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Mango Office. Операторы смогут вести коммуникации по шести основным направлениям: запись на платные медицинские услуги; запись на медицинские осмотры, консультации по ним; запись в системе ОМС;
|21.01.2025
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Mango Office использует ноутбуки «Сила»
Ноутбуки «Сила HK2-3205» помогут в работе сотрудникам российского разработчика программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office. Mango Office четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 г., согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок
|10.12.2024
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MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях
ций запускает имиджевую кампанию по городам России Проект «Местные по всей России» продлится с 9 по 16 декабря. Автопробег digital-мобилей охватит десятки городов*. Поводом для кампании стало то, что MANGO OFFICE расширяет географию своего присутствия до 200+ городов. Это событие получило своё отражение в ролике, который будет демонстрироваться на экранах digital-мобилей. В нём показана кар
|29.11.2024
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MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews
MCN Telecom и МиниКом. Рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Экосистемный подход. Данные CNews MANGO OFFICE четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефони
|27.11.2024
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MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews
овайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews MANGO OFFICE четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефони
|11.11.2024
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MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса»
екция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД») Победителями премиями также стали такие компании, как Бургер Кинг, Альфа-банк, СДЭК, РЖД, Сбербанк Страхование, ЛЭТУАЛЬ, Лукойл, ВТБ и Самолет Плюс. MANGO OFFICE три года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных комму
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Бызов Дмитрий 38 31
|Шикинов Александр 27 25
|Бабкин Николай 24 24
|Шадаев Максут 1220 18
|Сергеев Сергей 179 17
|Александров Александр 86 17
|Бессарабский Алексей 29 17
|Кубарев Алексей 59 17
|Верисов Михаил 25 17
|Харитонов Дмитрий 79 17
|Феоктистов Вадим 37 16
|Абакумов Евгений 229 16
|Сотин Денис 216 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Чурсин Дмитрий 89 16
|Богданов Андрей 47 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Теплицкий Дмитрий 89 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Пустарнаков Роман 54 16
|Шойтов Александр 116 16
|Королёв Дмитрий 79 16
|Тятюшев Максим 220 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 32 16
|Шаев Виталий 60 16
|Жигалов Олег 22 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Натрусов Артем 316 16
|Чаркин Евгений 318 15
|Голованов Денис 14 11
|Иванченко Марина 12 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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