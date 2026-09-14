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Ростелеком Mango Cloud Systems Mango Office Манго Офис Mango Centrex

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex

Mango Office — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Один из поставщиков SaaS-решений и  виртуальных АТС. В продуктовой линейке Mango Office более 100 решений класса Unified Communications.

 

Николай Бабкин, Руководитель отдела управления продуктами, MANGO OFFICE "Итоги 2023: Тренды те же, а вызовы другие", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023

 
 

СОБЫТИЯ

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14.09.2026 T2 и Mango Office запустили совместное решение для бизнес-коммуникаций

T2, российский оператор мобильной связи, и Mango Office запустили новое комплексное решение для коммуникаций с клиентами в 11 регионах России. Оно позволяет объединить звонки, переписки и видеовстречи в одном окне, упростить взаимодейст
25.08.2026 Lazurit внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора до 2 секунд

интеграции с 1С и RetailCRM, а также корпоративный мессенджер Mango Talker. Теперь все обращения проходят через единое UCaaS-пространство. Входящие звонки поступают в Контакт-центр, где с помощью ПО MANGO OFFICE распределяются между операторами. Информация о клиентах и заказах автоматически передается в RetailCRM. 1С используется для бухгалтерского и складского учета. Сотрудники используют
17.08.2026 MANGO OFFICE объединил ИИ-анализ звонков и переписок

ерах. При этом текстовые коммуникации становятся все значимее: за 2025 год их доля в Контакт-центре MANGO OFFICE выросла на 75%. Чтобы получить полную картину взаимодействия с покупателями, биз
30.07.2026 Владимир Торопецкий назначен директором по продуктовому развитию MANGO OFFICE и Цифровых коммуникаций Ростелеком

за развитие продуктового портфеля и реализацию единой продуктовой стратегии направления цифровых коммуникаций. В новой роли Владимир Торопецкий войдет в управленческую команду генерального директора MANGO OFFICE Дениса Голованова. В сферу его ответственности войдут решения «MANGO OFFICE», «СВЕТЕЦ», «Calltouch» и продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком». Одной из ключевых зада
28.07.2026 «Маджента» подключила MANGO OFFICE к CRM и упростила работу с повторными заказами

арточку клиента и историю взаимодействия с ним. Решением стало внедрение интеграции Виртуальной АТС MANGO OFFICE и CRM. ВАТС MANGO OFFICE принимает входящий звонок и автоматически открыв
08.07.2026 MANGO OFFICE второй год подряд возглавил российский рынок облачных контакт-центров

Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», облачное решение компании заняло первое место по выручке с долей в 34% По данным нового исследования «ТМТ Консалтинг», платформа MANGO OFFICE (входит в ГК «Ростелеком») стала лидером российского рынка облачных контакт-центров (CCaaS) по выручке с долей в 34%. Продажи облачного Контакт-центра компании выросли на 35%. В 20
06.07.2026 MANGO OFFICE представил сервис МангоДиалоги

между десятками вкладок и приложений. Часть сообщений обрабатывается с задержкой, часть – вовсе остается без ответа. В результате компании теряют клиентов и снижают качество сервиса. МангоДиалоги от MANGO OFFICE поможет компаниям: Обрабатывать все коммуникации с покупателями в одном окне Исключить потерю обращений из разных каналов Автоматически заполнять карточки клиентов в CRM Снизить на
08.06.2026 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2026 от CNews

ем выше место провайдера в рейтинге. Полный UC-рейтинг 2026 «Экосистемность» от CNews выглядит так: MANGO OFFICE MCN Telecom Битрикс24 РТУ: Платформа унифицированных коммуникаций UIS ПРОТЕЙ-Юни
08.06.2026 Денис Голованов -

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

вои UC-платформы. Но просто иметь свой цифровой продукт вендорам уже недостаточно. Денис Голованов, Mango Office: «Одно окно» — это базовая технология. Его даёт определенное количество игроков

02.06.2026 Генеральный директор MANGO OFFICE получил премию «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club

е корпоративной культуры и популяризацию лучших практик управления компаниями. Генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов стал победителем в номинации «Прорыв года. Трансформация компани
20.05.2026 MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали на ЦИПР соглашение о стратегическом сотрудничестве

Партнерство предусматривает совместные проекты в сфере цифровизации корпоративных коммуникаций для бизнеса и государственных организаций. Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая на конференции ЦИПР генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1 Василий Саутин подписали
19.05.2026 MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций

Компании подписали соглашение о создании совместного продукта для бизнеса. Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и заместитель генерального директора Т2 по ком
19.05.2026 Т2 и Mango Office создадут решение для повышения эффективности бизнес-коммуникаций

T2, российский оператор мобильной связи, и разработчик цифровых продуктов для бизнес-коммуникаций Mango Office запустят совместный продукт, который консолидирует мобильную связь, виртуальную АТС, корпоративный мессенджер и ВКС-сервис в единую платформу. Решение поможет компаниям выстроить б
13.05.2026 Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме»

Руководитель проектного направления MANGO OFFICE рассказал о ключевых вызовах рынка труда и представил кейс автоматизации коммуникаций с кандидатами. HR-конференция Human прошла 24 апреля 2026 года в Москве в медиацентре Palmira

24.04.2026 Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365

несколько недель он уже не помнит, о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями. Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представите
06.04.2026 Гатчинская больница внедрила MANGO OFFICE и в 3 раза увеличила доступность записи для пациентов

– более 2000 сотрудников, из них около 1500 — медицинские специалисты. До внедрения UCaaS-платформы MANGO OFFICE колл-центр больницы обрабатывал до 14000 звонков в месяц. Все обращения поступал
02.04.2026 «Важная рыба» внедрила MANGO OFFICE и ускорила обработку обращений в 2 раза

ов сотрудникам приходилось вручную извлекать файлы с сервера Asterisk – это усложняло контроль качества и замедляло обучение персонала. «Важная рыба» рассматривала разных вендоров, но остановилась на MANGO OFFICE. Ключевыми факторами выбора стали: быстрое внедрение без остановки рабочих процессов, простота обслуживания без обращений в поддержку, стабильность платформы при высокой нагрузке,

25.03.2026 MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год

Петербург занимает второе место в стране по уровню цифровизации. По итогам 2025 продукты экосистемы MANGO OFFICE показали устойчивый рост продаж в регионе. Выручка по корпоративным SIM-картам M
24.03.2026 MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса»

бождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей, страховые взносы выросли, а заложить новую нагрузку в цену – значит потерять покупателя. По разным оценкам, рынок могут покинуть до 300 тысяч компаний. MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса». Новые клиенты с численностью сотрудников до 50 человек с 23 марта по 23 июня 2026 года могут подключить сервисы для управления коммуника
12.03.2026 MANGO OFFICE обновил ИИ-конспектирование диалогов в Речевой аналитике

говоров или чтения длинных расшифровок. В результате руководители не всегда могут оперативно выявлять проблемы. А ещё – контролировать качество работы сотрудников. ИИ-конспекты в Речевой аналитике от MANGO OFFICE помогут компаниям: Быстро анализировать диалоги без прослушивания и чтения расшифровок Выявлять причины потерь лидов и срывов сделок Снижать нагрузку на руководителей Повышать конв
05.03.2026 Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора в 2 раза

ых регионах в единую сеть — для каждого субъекта пришлось бы разворачивать отдельную систему связи. MANGO OFFICE предложила централизованную UCaaS‑платформу для всей сети. Перед внедрением кома
04.03.2026 MANGO OFFICE провел закрытую церемонию награждения лучших партнеров 2025 года

Событие Mango Fresh Partners прошло 5 февраля в Москве > Топ-менеджеры MANGO OFFICE провели встречу с партнерами компании и подвели итоги 2025 года. А также – награ
02.03.2026 В Омниканальный контакт-центр MANGO OFFICE добавили интеграцию с мессенджером MAX

абатывать обращения клиентов в едином окне, ускорять работу операторов и повышать качество сервиса. MANGO OFFICE – одна из первых телеком-компаний, которая сделала готовую интеграцию с мессендж
27.02.2026 Интернет-магазин UVI «Ювелирочка» внедрил MANGO OFFICE и увеличил долю своевременных оплат на 7%

онсультируют покупателей, подтверждают заказы, контролируют оплату и статусы доставки. До внедрения MANGO OFFICE значительная часть рабочего времени операторов уходила на типовые звонки. Сотруд
26.02.2026 Эксперт MANGO OFFICE Алексей Горбунов выступил на конференции Hospitality Sales Forum 2026

Руководитель MANGO OFFICE в СЗФО рассказал о ключевых трендах индустрии отелей и гостеприимства фото: прес
24.02.2026 MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Виртуальная АТС за 2025 год

Продажи облачной телефонии выросли на 20%. В 2025 году продажи Виртуальной АТС MANGO OFFICE выросли на 20%. Продажи голосовых роботов увеличились на 139%. Компании используют системы автоматизации для обработки типовых запросов, напоминаний, информирования клиентов и сбор
13.02.2026 MANGO OFFICE обновила веб-версию корпоративного мессенджера Mango Talker

тупного устройства и сразу принимать и делать звонки. А улучшенная навигация по профилю сотрудников упростит и ускорит внутренние коммуникации между коллегами. Новинка уже доступна всем пользователям MANGO OFFICE.
07.11.2025 MANGO OFFICE представила сервис маркировки звонков Этикетка

«О связи». Он обязывает всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей маркировать исходящие звонки. Если игнорировать это требование – номер компании могут заблокировать. Сервис Этикетка от MANGO OFFICE поможет бизнесу: Увеличить продажи — благодаря росту уровня дозвона и контактности Повысить доверие клиентов — за счет снижения риска мошеннических звонков от лица бренда Сократить
31.10.2025 Кейс MANGO OFFICE X М.Видео-Эльдорадо получил премию «Хрустальная пирамида 2025»

ьфаСтрахование», «Технологии Доверия», СберУниверситет, «Росатом» и «ЕвроХим». Премию в номинации «Технологическое решение года» получила Юлия Савосина, руководитель службы маркетинговых коммуникаций MANGO OFFICE. Проект также занял 2 место в номинации «HR-решение года». MANGO OFFICE помог М.Видео-Эльдорадо автоматизировать коммуникации с соискателями, централизовать управление откли
20.10.2025 MANGO OFFICE запускает образовательный проект Клуб За(облачных) для HR-директоров и Sales-руководителей

мма объединит HR-экспертов и Sales-профессионалов для обмена живыми инсайтами и решениями, основанными на реальных бизнес-проблемах компаний. В условиях неопределенности и кадрового голода 27 октября MANGO OFFICE запускает бесплатную образовательную программу Клуб За(облачных). Проект создан для руководителей HR и продаж, а также тимлидов, руководителей групп и отделов, которые хотят перейт
03.10.2025 Директор по маркетингу MANGO OFFICE вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу»

23 сентября 2025 года Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 26-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». По итогам голосования Александр Шлычков, директор по маркетингу MANGO OFFICE, вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу». В этом списке представлены лучшие специалисты, управляющие маркетинговыми командами и процессами в крупнейших компаниях страны.
02.10.2025 MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30%

но пропускают вызовы. Качество диалогов с покупателями не отслеживается. А затраты на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими. Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE. Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут: Повысить эффективность коммерческого блока за счет распределения звонков Просматривать в режиме реального времени полную

17.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с кандидатами

работу отдела подбора персонала компании «М.Видео-Эльдорадо». Продукты провайдера помогут рекрутерам и ресерчерам общаться с кандидатами в режиме «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Mango Office. Менеджеры компании смогут автоматизировать обзвон соискателей, управлять задачами и приоритизировать кандидатов, а руководители — отслеживать KPI и эффективность работы ресечеров.
09.04.2025 MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Контакт-центр за 2024 год

ост популярности текстовых каналов: мессенджеров, соцсетей и чатов. Их доля в решении Контакт-центр MANGO OFFICE выросла на 80% за 2024 год. За год количество компаний-клиентов, которые использ
28.02.2025 Частный медицинский центр «Норма» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами

лтерия» в работу колл-центра медицинского центра «Норма». Продукты провайдера помогут сотрудникам клиентской службы общаться с пациентами в режиме «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Mango Office. Операторы смогут вести коммуникации по шести основным направлениям: запись на платные медицинские услуги; запись на медицинские осмотры, консультации по ним; запись в системе ОМС;
21.01.2025 Mango Office использует ноутбуки «Сила»

Ноутбуки «Сила HK2-3205» помогут в работе сотрудникам российского разработчика программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office. Mango Office четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 г., согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок
10.12.2024 MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях

ций запускает имиджевую кампанию по городам России Проект «Местные по всей России» продлится с 9 по 16 декабря. Автопробег digital-мобилей охватит десятки городов*. Поводом для кампании стало то, что MANGO OFFICE расширяет географию своего присутствия до 200+ городов. Это событие получило своё отражение в ролике, который будет демонстрироваться на экранах digital-мобилей. В нём показана кар
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews

MCN Telecom и МиниКом. Рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Экосистемный подход. Данные CNews MANGO OFFICE четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефони
27.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

овайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews MANGO OFFICE четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефони
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса»

екция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД») Победителями премиями также стали такие компании, как Бургер Кинг, Альфа-банк, СДЭК, РЖД, Сбербанк Страхование, ЛЭТУАЛЬ, Лукойл, ВТБ и Самолет Плюс. MANGO OFFICE три года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных комму

Публикаций - 347, упоминаний - 424

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 172
9661 35
Ростелеком 11015 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5025 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 820 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
ММК Информсервис 69 17
Т1 Иннотех 214 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 17
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 16
Газинформсервис - ГИС 507 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 69 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1237 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 14
МегаФон 10888 14
Telegram Group 2973 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15992 12
Yandex - Яндекс 9314 11
Microsoft Corporation 25837 11
Oracle Corporation 7099 11
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 8
SAP SE 5624 8
Cisco Systems 5377 8
Yealink Network Technology 85 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 7
1С-Битрикс - Bitrix 678 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 366 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 521 6
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 82 6
Intel Corporation 12855 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 5
Сател 186 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 35 5
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 5
Grandstream Networks 22 5
Broadcom - VMware 2621 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3367 5
Meta Platforms - Facebook 4628 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8963 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1952 19
РЖД - Российские железные дороги 2105 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2980 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 628 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 16
ВкусВилл - Избёнка 218 13
Доброфлот 22 11
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 69 11
Унистрой 13 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 11
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 151 9
Почта России ПАО 2383 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1728 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1950 5
Модуль – Торговое оборудование 5 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1801 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 5
ПСБ - Промсвязьбанк 969 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 4
Альфа-Банк 1985 4
Ингосстрах СПАО 482 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 3
Абсолют Банк 250 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3711 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5778 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3986 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 3
Федеральное казначейство России 1953 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 54 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5731 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 993 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 463 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 462 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 127 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Ассоциация менеджеров 108 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 211
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24614 195
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8339 162
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 155
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4531 133
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 133
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18270 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54446 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36545 72
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9510 68
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1091 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 65
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9384 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 61
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7274 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26151 55
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8723 54
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1126 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18200 53
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3618 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23321 51
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2753 46
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13738 42
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6090 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 41
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9354 41
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 37
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1319 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35508 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6386 35
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3397 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10268 33
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3170 32
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3212 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13776 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5703 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33757 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 29
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 74 69
НКТ - Р7-Офис 555 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 795 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 785 15
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Talker - Mango-смартфоны 25 13
Qsoft - amoCRM 154 12
Microsoft Windows 16963 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2479 10
Microsoft Teams - MS Teams 672 7
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 7
МТС Exolve 154 7
Google Android 15320 7
Apple iOS 8623 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 323 5
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 5
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1819 5
Linux OS 11613 5
Microsoft Office 4203 5
Microsoft Azure 1530 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5802 4
Microsoft Office 365 1049 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 4
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 4
Avaya Desktop Experience - Avaya Agent Desktop for Enterprise - Avaya Desktop Wallboard 12 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 4
Apple macOS 2443 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 972 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 762 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 706 3
Бызов Дмитрий 38 31
Шикинов Александр 27 25
Бабкин Николай 24 24
Шадаев Максут 1220 18
Сергеев Сергей 179 17
Александров Александр 86 17
Бессарабский Алексей 29 17
Кубарев Алексей 59 17
Верисов Михаил 25 17
Харитонов Дмитрий 79 17
Феоктистов Вадим 37 16
Абакумов Евгений 229 16
Сотин Денис 216 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 89 16
Богданов Андрей 47 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 89 16
Слесаренко Марина 23 16
Пустарнаков Роман 54 16
Шойтов Александр 116 16
Королёв Дмитрий 79 16
Тятюшев Максим 220 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 32 16
Шаев Виталий 60 16
Жигалов Олег 22 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Натрусов Артем 316 16
Чаркин Евгений 318 15
Голованов Денис 14 11
Иванченко Марина 12 10
Россия - РФ - Российская федерация 167546 216
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47875 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 29
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4513 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14838 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2549 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8638 14
Европа 25010 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19278 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 8
Германия - Федеративная Республика 13273 8
Россия - СФО - Новосибирск 4911 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2385 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1790 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1939 6
Украина 7943 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1324 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3360 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1817 5
Турция - Турецкая республика 2637 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2318 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2859 4
Испания - Королевство 3843 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1701 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3367 4
Европа Восточная 3140 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1207 4
Кипр - Республика 638 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 534 3
Казахстан - Республика 6085 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1457 3
Япония 13835 3
Россия - ЮФО - Севастополь 618 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1304 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12390 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27508 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53861 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58174 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34077 31
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21884 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11865 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6654 25
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 24
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1877 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11432 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7898 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7075 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3411 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9125 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3522 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5820 16
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 16
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6625 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18290 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7645 14
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 400 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7504 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5633 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 12
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1409 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10475 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6212 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6587 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3127 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 9
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1695 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1146 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2466 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Деловой Петербург 40 1
Forbes - Форбс 1013 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11582 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8654 25
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 10
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 6
Gartner - Гартнер 3667 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
IDC - International Data Corporation 4997 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 3
CNews SaaS рейтинг 28 2
Mordor Intelligence 35 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
Forrester Wave 46 1
Рустелеком ТК 305 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Мишень 188 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 266 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 4
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 80 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 42 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 26 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
МВД РФ - КЮИ - Казанский юридический институт МВД Российской Федерации 2 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 22
CNews AWARDS - награда 575 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
День молодёжи - 27 июня 1104 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 2
CNews FORUM Кейсы 316 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2683 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Хрустальная пирамида 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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