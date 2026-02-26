Разделы

Эксперт MANGO OFFICE Алексей Горбунов выступил на конференции Hospitality Sales Forum 2026

Руководитель MANGO OFFICE в СЗФО рассказал о ключевых трендах индустрии отелей и гостеприимства

alex-horbunov-mango.jpg

фото: пресс-службоа MANGO OFFICE

Конференция Hospitality Sales Forum 2026 прошла с 12 по 14 февраля в Санкт-Петербурге. Она объединила ведущих игроков гостиничного, IT- и телеком-рынка.

В событии приняли участие представители таких компаний, как Radisson Hotel Group Russia, TravelLine, ГК «МонАрх», ПАО «Ростелеком», отель «Гельвеция» 5*, отель «Введенский» 4* и отель «Вега Измайлово» 4*.

Руководитель MANGO OFFICE в Северо-Западном федеральном округе Алексей Горбунов выступил с докладом о ключевых трендах цифровизации индустрии гостеприимства в 2026 году. Также он рассказал о роли персонализированных коммуникаций в росте лояльности гостей.

Эксперт выделил основные направления развития рынка:

1. Персонализация как новый стандарт сервиса

Отели будут активно внедрять цифровые инструменты для персонализации общения с гостями.

Знание имени клиента, его предпочтений, истории проживания, любимой модели подушки или размера халата перестаёт быть элементом «вау-сервиса». Это становится нормой качественного гостеприимства.

2. Единый профиль гостя для всех каналов коммуникации

Современные цифровые продукты позволяют уже при первом звонке или сообщении мгновенно находить гостя в базе данных отеля. А точнее: видеть всю историю его взаимодействий, покупок и запросов.

Это делает коммуникацию быстрой, точной и персонализированной с самого начала.

3. Рост конкуренции усиливает борьбу за лояльность

Турпоток и соперничество между отелями Петербурга продолжают расти.

В этих условиях ключевой задачей становится не просто привлечение клиента, а превращение его в постоянного гостя — вместе с его семьёй и друзьями.

4. Эмоциональный интеллект как фактор продаж

Качество коммуникации и правильный уровень эмоциональности при первом контакте – критически важный фактор выбора отеля.

Не только скорость ответа, но и тональность общения напрямую влияют на решение клиента о бронировании и оплате номера.

5. Аналитика коммуникаций и роль ИИ

Для бизнеса в индустрии гостеприимства в 2026 году принципиально важно постоянно анализировать и оценивать коммуникации с гостями с помощью нейросетей.

Особое внимание нужно уделять диалогам, где сотрудник доволен коммуникацией, а клиент — нет.

6. Работа с зумерами

Отдельным фокусом становится поколение Z. Это требовательная аудитория, которая ждёт от отеля ответы 24/7.

Зумеры предпочитают текстовые каналы коммуникации. Они чаще выбирают переписку, а не звонки.

Для работы с этой аудиторией используются чат-боты и голосовые роботы. Они работают круглосуточно – без участия операторов.

Алексей Горбунов отметил, что все эти цифровые решения уже реализованы в экосистеме MANGO OFFICE. Кейсы компании с крупнейшими игроками индустрии гостеприимства Петербурга подтверждают их эффективность на практике.

***

О компании

MANGO OFFICE — крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UCaaS-рынке.

Более 50 000 российских компаний и государственных учреждений используют UCaaS-платформу MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.

Рекламаerid:2W5zFGaXaYyРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

