Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз

Ozon завершил 2025 г. с убытком 938 млн руб. против 59,4 млрд руб. годом ранее, сократив его более чем в 60 раз. IV квартал 2025 г. так и вовсе оказался выигрышным – чистая прибыль составила 3,7 млрд руб. вместо 17,6 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Ozon считается одним из старейших интернет-магазинов России – он был открыт в 1998 г. и сейчас входит в тройку самых популярных маркетплейсов страны наряду с «Яндекс Маркетом» и Wildberries.

Успех очевиден

Российский маркетплейс Ozon сообщил CNews о радикальном сокращении чистого убытка по итогам 2025 г. Он уменьшился с 59,4 млрд руб. до 938 млн руб., то есть более чем в 62 раза.

Не менее эффектно выглядят и результаты IV квартала 2025 г. (1 октября – 31 декабря). Этот период Ozon завершил с чистой прибылью в размере 3,7 млрд руб., хотя последнюю четверть 2024 г. он закрыл с чистым убытком на уровне 17,6 млрд руб.

Суммарная выручка Ozon по итогам 2025 г. составила 998 млрд руб., показав 63-процентный рост год к году. Выручка за IV квартал 2025 г. достигла 309,4 млрд руб. Она тоже выросла за год и тоже значительно, хотя и не так сильно, как годовая – на 43%.

Скорректированная EBITDA Ozon (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, отражающий прибыль компании до вычета расходов по процентам, налогам, износу и амортизации) за весь 2025 г. выросла до 156,4 млрд руб., продемонстрировав почти четырехкратный рост год к году. Чистый денежный поток от операционной деятельности по итогам 2025 г. достиг 503,6 млрд руб.

ozon700.jpg
Ozon
В 2026 году Ozon рассчитывает выйти на годовую чистую прибыль

Валовая прибыль Ozon за 2025 г. – 230,1 млрд руб. Рост год к году – 130%.

Клиентов больше, продавцов меньше

Покупателей на Ozon в 2025 г. было 65,1 млн (их динамику Ozon не раскрыл). Зато он раскрыл динамику активных пользователей своих финтех-сервисов – их оказалось 41,7 млн человек, что на 45% больше, нежели в 2024 г. В сегмент финтеха Ozon вошел в апреле 2021 г., когда купил «Оней банк» и переименовал его в «Ozon банк».

«Оней банк» был создан в 2013 г. группой Auchan и голландской Credit Europe. Банк образовался для обслуживания клиентов магазинов «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон» и др. В том числе банк выпускал карты «Visa Ашан». В конце 2020 г. владельцы «Оней банка» решили свернуть бизнес и продали его Совкомбанку. После этого «Оней банк» прекратил обслуживание выпущенных им карт.

Финансовый отчет Ozon не содержит информацию о количестве активных продавцов на платформе, а также об их динамике. Однако велика вероятность, что их стало меньше – как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику банка «Точка», в 2025 г. в России сократилось суммарное число продавцов на всех площадках страны – впервые с 2023 г.

С февраля по декабрь 2025 г. количество активных продавцов в стране снизилось почти на 6,9% год к году. Также в 2025 г. зафиксировано сокращение регистраций бизнеса в сфере онлайн-торговли – на 17,8% год к году.

Основная причина ухода продавцов – высокие комиссии площадок, подчеркивает «Коммерсант». К началу 2026 г. они варьировались в пределах 25-40% от выручки, но нельзя также забывать прочие расходы – логистику, хранение, рекламу и возврат товаров. С их учетом итоговая комиссия вполне может достигать 50-70%.

Продажи – пока что главное

Исходя из отчета Ozon, финтех-сервисы приносят ей все больше денег. В IV квартале 2025 г. площадка получила с них 58,1 млрд руб. выручки, что больше на 70% год к году. Электронная коммерция принесла еще 260,7 млрд руб. что тоже больше, чем год назад, но лишь на 38%. В годовой выручке е-коммерция принесла 836,9 млрд руб., финтех – 195,1 млрд руб. У финтеха более чем двукратный рост за год – в 2024 г. выручка от него была на уровне 88,9 млрд руб.

Ozon также отчитался о 81-процентном росте числа доставленных заказов (которые были получены покупателями) в IV квартале 2025 г. – до 832 млн штук. За весь 2025 г. число доставленных заказов выросло на 69% год к году и достигло 2,5 млрд.

С верой в очень светлое будущее

2026 г. Ozon планирует завершить с чистой годовой прибылью. В настоящее время идет пока только I квартал 2026 г., который завершится 31 марта.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

Здесь важно подчеркнуть, что Ozon вышел на прибыльность во II квартале 2025 г. – впервые за 28 лет своего существования. За этот период чистая прибыль компании составила 359 млн руб., а в IV квартале 2025 г. она оказалась в 10 раз больше – 3,7 млрд руб.

Аналитики компании прогнозируют получение скорректированной EBITDA на уровне 200 млрд руб. Также они рассчитывают на 25-30-процентный рост общего объема оборота товаров (GMV),

Эти прогнозы небезосновательны. Например, по итогам IV квартала 2025 г. GMV Ozon вырос на 33% год к году, составив 1,26 трлн руб. Если рассматривать GMV за весь 2025 г., то и здесь есть рост, притом намного более значительный – на 45% год к году до 4,16 трлн руб.

Не первый, но и не последний

Ozon как онлайновая торговая площадка существует намного дольше, чем Wildberries, «Яндекс Маркет» «Мегамаркет», «Авито» и многие другие популярные в России сервисы такого рода. Он начал свою работу в 1998 г., тогда как «Яндекс Маркет» запустился лишь два года спустя, а Wildberries увидел свет лишь через шесть лет после появления Ozon – в 2004 г.

Поначалу Ozon представлял собой сервис по продаже книг и видеокассет. В настоящее время это универсальная торговая площадка с несколькими десятками собственных сортировочных центров и тысячами пунктов выдачи на территории России. К началу 2026 г. Ozon входил в топ-3 самых популярных российских маркетплейсов, соревнуясь за первое место с Wildberries и «Яндекс Маркетом».

Таким образом, Ozon – один из старейших российских интернет-магазинов, существующих по сей день. Старше него, разве что, узкоспециализированный «ДКО Электронщик», торгующий компьютерной электроникой. Он был основан в 1993 г. и, как сообщал CNews, закрылся в 2023 г., то есть в год своего 30-летия. Спустя еще два года, в 2025 г., «ДКО Электронщик» вернулся к жизни.

Геннадий Ефремов

