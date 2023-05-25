Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет

Российский магазин электроники и электронных компонентов «ДКО электронщик» закрылся в год своего 30-летия. Причины держатся в тайне, но менее чем за неделю до этого юрлицо магазина попало в санкционный список США. Магазин обещает выполнить все обязательства перед клиентами, включая гарантийное обслуживание.

Юбилей и закрытие

В России без предварительного уведомления закрылся один из старейших отечественных онлайн-магазинов компьютерной электроники «ДКО электронщик» («Дом компонентов и оборудования электронщик»). Это была одна из крупнейших торговых площадок в своем сегменте, она работала с 1993 г. Для сравнения, Ozon существует с 1998 г., Wildberries запустился в 2004 г.

По информации Tadviser, клиентами «ДКО электронщик» в последние годы были, в основном, небольшие компании, индивидуальные предприниматели и радиолюбители.

Первым на прекращение деятельности «ДКО электронщик» обратил внимание Telegram-канал «Разработчик БПЛА». На момент выхода материала сайт магазина не функционировал – вместо главной страницы или каталога посетителя встречает уведомление о закрытии – такое сообщение увидят пользователи и с Российским, и с иностранным IP-адресом.

Все, что осталось от некогда популярного магазина

Редакция CNews убедилась, что магазин действительно закрыт, позвонив на его «горячую линию». Оператор техподдержки подтвердил указанную на сайте информацию и дополнительно подчеркнул, что «ДКО электронщик» выполнит все ранее взятые обязательства. Аналогичная фраза присутствует и на главной странице магазина.

Оператор сообщил CNews, что новые заказы магазин не принимает, но обязательно доставит ранее выписанные товары. На вопрос редакции о гарантии на приобретенные устройства он заявил, что она будет действовать.

Санкции или не санкции

На вопрос о причинах закрытия оператор поддержки «ДКО электронщик» не ответил, указав, что руководство эту информацию не предоставляет. По версии подписчиков Telergam-канала «Разработчик БПЛА», это связано с американскими санкциями. Редакция CNews убедилась, что юрлицо, стоящее за магазином, на момент выхода материала действительно присутствовало в санкционном списке США.

Магазин оказался в этом перечне совсем недавно, 19 мая 2023 г.. Работу он прекратил менее чем через неделю с этого дня.

Потенциальное начало чего-то большего

«ДКО электронщик» – далеко не единственная российская компания, которую власти США внесли в свой «черный список». Та же участь постигла, в том числе, ООО «Элитан трейд» (крупный дистрибьютор и складской агрегатор электронных компонентов, по данным Tadviser), «Симметрон электронные компоненты» (дистрибутор электронных компонентов в России и Белоруссии), «ТД Промэлектроника» (крупный поставщик электронных компонентов) и др.

«ДКО электронщик» в санкционном списке США

На момент выхода материала ни одна из этих компаний не объявила о своем закрытии или временном прекращении работы. Но это вполне может измениться.

Юридически все в порядке

Юрлицо «ДКО Электронщик» – ООО «Дом компонентов и оборудования электронщик», основанное в апреле 2005 г. и имеющее уставный капитал 10 тыс. руб. С ноября 2015 г. компания полностью принадлежит предприятию ООО «Рба-групп», во владении которой также находятся ритейлер электронных компонентов «БЕЛИВ» и контрактный производитель электроники «Компэл-СПБ».

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В ЕГРЮЛ и «Контур.фокусе» на 25 мая 2023 г. информация о начавшемся процессе ликвидации ООО «Дом компонентов и оборудования электронщик» отсутствовала. Не указан был и генеральный директор компании – по информации «Контур.фокуса», конечными владельцами компании, предположительно, являются Борис Рудяк, которому, вероятно, принадлежит 95-процентная доля, и Наталья Иванен с 5%.

Все было ожидаемо?

«ДКО электронщик» – не самая успешная компания среди активов «Рба-групп». Согласно статистике «Контур.фокуса», 2022 г. завершился для нее 8-процентным ростом выручки (по сравнению с 2021 г.) до 978 млн руб. и одновременно чистым убытком в размере 9,4 млн руб.

Если обратиться к данным за предыдущие года, то можно увидеть стремительное сокращение чистой прибыли компании. В 2021 г. она была на уровне 81 тыс. руб., в ковидный 2020 г. – около 16,6 млн руб., а годом ранее – свыше 23,5 млн руб.

Выручка компании за эти годы, напротив, постоянно росла: 424,4 млн руб. в 2019 г., 486,4 млн в 2020 г. и 904,9 млн в 2021 г.

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АО «Компэл» из состава «Рба-групп» демонстрирует гораздо более уверенные финансовые результаты. Выручка компании за 2022 г. составила 15,1 млрд руб. (падение на 4% год к году) при чистой прибыли 594,2 млн руб. (падение на 51%).