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Компэл Compel
СОБЫТИЯ
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Компэл и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобович Александр 3 2
|Катенев Владимир 4 2
|Афанасьев Олег 46 1
|Рудяк Борис 1 1
|Иванен Наталья 1 1
|Райхман Александр 1 1
|Конаш Дмитрий 21 1
|Васильев Вадим 9 1
|Быков Евгений 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
|Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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