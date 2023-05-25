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Компэл Compel

Компэл - Compel

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.05.2023 Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
31.08.2007 Российская электроника: первый шаг к покорению заграницы 1
12.04.2007 Российскую электронику поднимут дистрибьюторы? 1
26.04.2001 Philips Semiconductors намерена оперативно расширить свое присутствие на рынках России и СНГ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Компэл и организации, системы, технологии, персоны:

SoftLink - СофтЛинк 3 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
Ростех - Автоматика Концерн 1814 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 66 2
Fastwel - Фаствел 33 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
Getac Technology 27 2
GE Fanuc - Фанук 44 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
ИндаСофт - InduSoft 27 2
AdvantiX - Адвантикс 3 2
ASUS - AAEON Technology 7 2
Octagon Systems 4 2
VISSA 1 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Турк Рус 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 491 1
Intel Corporation 12752 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1262 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1316 1
Philips 2094 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 331 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Национальная Фаблесс Компания 2 1
Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 6 1
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 2
РЖД - Российские железные дороги 2064 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1232 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1843 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 109 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1553 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 607 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 546 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 298 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2842 1
Встраиваемые системы - Embedded system 104 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 133 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 196 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 658 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 749 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13140 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1206 1
Социальная карта - Social card 252 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 48 1
Оповещение и уведомление - Notification 5767 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1330 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 689 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1009 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 173 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Бобович Александр 3 2
Катенев Владимир 4 2
Афанасьев Олег 46 1
Рудяк Борис 1 1
Иванен Наталья 1 1
Райхман Александр 1 1
Конаш Дмитрий 21 1
Васильев Вадим 9 1
Быков Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 3
Китай - Тайвань 4221 3
Европа 24878 2
Южная Корея - Республика 7000 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 2
Бельгия - Королевство 1186 2
Германия - Федеративная Республика 13124 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2816 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 898 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Сингапур - Республика 1936 1
Франция - Французская Республика 8119 1
Венгрия 854 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Азия Восточная 186 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3272 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Blacklist - Чёрный список 699 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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