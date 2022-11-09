Индексная книга CNews*
Adobe Flash Adobe Macromedia Flash Adobe Flash Player Adobe Flash Builder Adobe Flash Catalyst
Публикаций - 498, упоминаний - 588
Adobe Flash упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|500 Startups 14367 19
|Gartner - Гартнер 3481 8
|W3Techs 13 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 6
|Wainhouse Research 40 3
|IDC - International Data Corporation 4851 3
|Forrester Research 812 2
|NPD DisplaySearch 282 2
|TeleGeography Research 39 1
|DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
|SURL - Software Usability Research Laboratory 1 1
|CNews Мишень 160 1
|HFS Research 46 1
|Mobile Research Group 67 1
|NPD Group 140 1
|Net Applications 114 1
|AV-Comparatives 23 1
|PCMark 106 1
|Strategy Analytics 283 1
|eMarketer 201 1
|IHS iSuppli 397 1
|comScore 389 1
|Confiant 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2144 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|Juniper Research 502 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.