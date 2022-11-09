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Adobe Flash Adobe Macromedia Flash Adobe Flash Player Adobe Flash Builder Adobe Flash Catalyst

Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash

способен выполнять ряд вредоносных операций на компьютере жертвы. Расширение Cloud9 маскируется под Adobe Flash Player, порой не совсем удачно: в написании названия компании Adobe допущена орфо
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых

по состоянию на 18 октября 2021 г. не более 1,7% всех веб-сайтов в интернете используют технологию Adobe Flash для воспроизведения контента на стороне клиента. С января 2021 г. этот показатель
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет

Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров под управлением Windows 10. По информации портала Windows Latest, она сделает это в мае 2021 г. с выпуском нового глобального обновления 21H1. Апдейт 21H1, он ж
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

ла поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор нако
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России

сбоя была установлена достаточно быстро – им стала «часовая бомба», заложенная в последних версиях Flash Player и сработавшая 12 января 2021 г. в полночь по Гринвичу. С этого момента началось

12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап уничтожения технологии Flash, зародившейся еще в конце XX века и в середине прошлого десятилетия признанной переполненной уязвимостями и максимально небезопасно
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств

Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую с
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает

таревшую технологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как са
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player

ршенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы домены и IP-адреса загрузки п
15.02.2017 Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player

грузчик распространяется через скомпрометированные сайты и соцсети и маскируется под обновление для Adobe Flash Player.После установки на планшет или смартфон загрузчик сохраняется под видом се
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player

«Лаборатория Касперского» получила патент на технологию, которая выявляет эксплойты под Adobe Flash Player, часто успешно скрываемые с помощью переупаковки. Запатентованная технолог
14.07.2015 Популярный браузер ввел тотальную блокировку Adobe Flash

Mozilla ввела тотальную блокировку в браузере Firefox всех версий Adobe Flash Player. Об этом в Twitter сообщил Марк Шмидт (Mark Schmidt), глава службы поддерж
04.02.2015 Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash

ated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже
11.09.2014 Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat

По сообщению IDG News Service, Adobe Systems выпустила критически важное системное обновление для Flash Player, которое исправляет 12 уязвимостей программы. Однако это заставило компанию отло
29.04.2014 Через «дыру» в Adobe Flash Player шпионили за пользователями Mac, Linux и Windows

Adobe выпустила обновление для Adobe Flash Player, устраняющее уязвимость CVE-2014-0515, с помощью которой злоумышленники мо
06.02.2014 Новый троян в «маске» Flash Player демонстрирует рекламу и крадет пароли к соцсетям

и, троян Trojan.Admess.1, как и многие его предшественники, распространяется преимущественно с помощью вредоносной партнерской программы installmonster.ru (zipmonster) и маскируется под проигрыватель Adobe Flash. Троян устанавливается как надстройка к браузерам Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и Google Chrome. После успешной установки в инфицированной системе зловред реал
05.02.2014 Adobe экстренно обновляет Flash Player из-за критической уязвимости

Компания Adobe Systems выпустила патч для устранения критической уязвимости в популярном плагине Flash Player. Уязвимость позволяет хакерам получить удаленный контроль над компьютером жертвы
21.01.2014 На Facebook напал троян, замаскированный под Adobe Flash Player

вно распространяется в интернете. Она попадает на компьютер жертвы под видом обновления для плагина Adobe Flash Player. Как сообщает российская компания «Доктор Веб», если пользователь соглашае
21.01.2014 Рекламный троян распространяется через Facebook под видом обновления для Flash Player

что автор трояна говорит на турецком языке. Если пользователь соглашается с рекомендацией обновить Adobe Flash Player, на его компьютер скачивается первый компонент трояна — программа FlashGun
12.09.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe Systems выпустила обновления для Flash Player, Reader, Acrobat и Shockwave Player, призванные устранить критические уязвимости, позволяющие хакерам получать удаленный контроль над компьютером жертвы, на который было установлен
13.03.2013 Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash

одного из ярких примеров специалисты компании указывают сайт, выдающий себя за страницу обновления Adobe Flash Player: http://16.a[REMOVED]rks.com/adobe/. По их мнению, злоумышленнику удалось

15.02.2013 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалас
08.02.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player

Adobe Systems выпустила обновление для Flash Player, устраняющий две критические уязвимости - одну в плеере для платформы Windows, д
10.09.2012 В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10

Критическая уязвимость в Adobe Flash Player для Internet Explorer 10 делает пользователей RTM-версии Microsoft Windows
15.08.2012 Через сутки умрет Flash Player для мобильников

Компания Adobe Systems по истечении сегодняшнего дня, 15 августа, безвозвратно удалит Flash Player из каталога Google Play - единственнго официального канала загрузки приложений для Android-устройств, занимающих более половины рынка смартфонов. Таким образом, с 16 августа 2012 г
29.06.2012 В Android больше не будет поддержки Flash

Начиная с версии 4.1 платформа Android лишается поддержки технологии Adobe Flash. Об этом представители компании Adobe Systems, которая купила эту технологию вмес
19.12.2011 R2-D2: Доступна последняя версия Flash Player 11 для Android

ость в новых апдейтах, но в целом они будут только расширением этого обновления. Это обновление для Adobe Flash Player 11 включает в себя совместимость с устройствами на ОС Android 4.Х, улучшен
10.11.2011 Официально: Adobe убила Flash для смартфонов и планшетов. Акции рухнули

Из мобильного Flash Player ничего не получилось. Компания Adobe Systems в своем блоге официально объявила о прекращении дальнейшей разработки Flash Player для смартфонов и планшетов. «В будущем наша р
09.11.2011 Adobe отказывается от Flash Player для мобильных устройств

Adobe Systems намерена прекратить поддержку мобильной версии Flash Player, которая позволяет просматривать соответствующий контент в веб-браузерах на смартфонах и планшетах, сообщает ресурс ZDNet, в распоряжении которого оказались внутренние документы ко
04.10.2011 Adobe Flash Player 11 - уже в Android Market

Компания Adobe Systems объявила о выходе новых версий Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR3 и версия для Android уже доступна для загрузки в Android M
23.09.2011 Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 увидят свет в октябре

Компания Adobe Systems объявила о выпуске тестовой версии решений Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3, поддерживающих новое поколение интерактивных приложений

19.09.2011 Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash

ws. Та версия IE10, которая будет адаптирована под Metro UI, не будет поддерживать плагины, включая Adobe Flash Player, объявил в официальном блоге вице-президент Microsoft по разработке Intern
13.09.2011 Adobe Systems анонсировала Flash Media Server 4.5 и Flash Access 3.0

вки, защиты и монетизации контента, в том числе и на мобильные устройства после намеченного выпуска Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 (ожидается позднее в этом квартале); механизм масштабируе
21.12.2010 Причиной отзыва планшетов ViewSonic стала плохая работа Flash Player

йчас объяснили в компании, причиной отзыва стали недоработки в собственном программном обеспечении ViewSonic (по всей видимости, оболочки) и ПО Adobe. В частности отмечается низкая производительность Flash Player. В компании добавили, что для всех существующих владельцев устройств выйдет обновление. Ранее в декабре от поддержки Flash на планшете Advent Vega по крайней мере до начала 2011 г.
25.10.2010 Apple больше не будет предустанавливать Flash Player

рсию плеера после покупки компьютера. Напомним, что в мобильной операционной системе iOS технология Adobe Flash официально Apple не поддерживается.
10.09.2010 Adobe выпустила Adobe Flash Media Server 4

ации сети; для доставки данных по сети в режиме реального времени используются подключенные клиенты Adobe Flash Player, что позволяет снизить затраты и обеспечить более эффективное управление с
10.09.2010 Apple разрешила Flash-приложения для iPhone

ших в силу ранее в этом году. В частности, компания сняла ограничения, запрещающие портирование приложений, написанных с использованием неофициальных средств разработки. К ним, в том числе, относятся Flash-приложения, портированные с помощью Packager for iPhone, входящего в состав Adobe Creative Suite 5. Напомним, что после анонса новой версии операционной системы - iPhone OS 4.0 (позже пер
10.09.2010 Apple разрешила Flash-приложения для iPhone

Store, вступивших в силу ранее в этом году. В частности, компания отказалась от ограничений, запрещающих портирование приложений, написанных с использованием неофициальных средств разработки, включая Flash-приложения, портированные с помощью Adobe Packager for iPhone. Последний входит в состав Adobe Creative Suite. Кроме того, Apple впервые опубликовала правила утверждения приложений в App

22.06.2010 Вышел Flash Player 10.1 для мобильных устройств

Компания Adobe Systems объявила о доступности новой версии Flash Player 10.1 для мобильных устройств. Flash Player 10.1 – это новая усовершенство
09.06.2010 Adobe пообещала не временить с «заплатками» для Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe System завтра, 10 июня, обещает выпустить обновление для Flash Player, а 29 июня – для Reader и Acrobat. Обновления устранят критические уязвимости ну

Публикаций - 557, упоминаний - 823

Adobe Flash и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 204
Google LLC 12690 124
Microsoft Corporation 25775 123
Apple Inc 13156 119
Adobe Macromedia 219 72
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 39
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Samsung Electronics 11065 37
X Corp - Twitter 2938 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Sony 6739 24
Intel Corporation 12811 23
Toshiba Corporation 2980 22
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 22
HTC Corporation 1512 21
VK - Mail.ru Group 3602 20
Acer Group - Acer Inc 2776 19
LG Electronics 3735 18
ESET - ESET Software 1161 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Yahoo! 3726 17
Nvidia Corp 4002 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Oracle Corporation 7074 15
Dell EMC 5180 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Lenovo Motorola 3566 13
Otello Corporation - Opera Software 340 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Mozilla Foundation 208 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 11
Qualcomm Technologies 1974 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
HP Inc. 5883 10
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
AT&T Inc 1726 9
Softline - Софтлайн 3743 8
RealNetworks Products and Services 355 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Резонанс НПП 407 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Yamaha - Ямаха 110 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Carl Zeiss AG 307 2
Ford 435 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Volkswagen Audi Group 232 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
TripAdvisor 41 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Стройгаз 2 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
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