Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 111420
ИКТ 9061
Организации 7098
Ведомства 1360
Ассоциации 724
Технологии 3057
Системы 19411
Персоны 43746
География 1752
Статьи 1311
Пресса 933
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1770
Мероприятия 814

Adobe Flash Adobe Macromedia Flash Adobe Flash Player Adobe Flash Builder Adobe Flash Catalyst

Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst


09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player
15.02.2017 Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player
14.07.2015 Популярный браузер ввел тотальную блокировку Adobe Flash
04.02.2015 Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash
11.09.2014 Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat
29.04.2014 Через «дыру» в Adobe Flash Player шпионили за пользователями Mac, Linux и Windows
06.02.2014 Новый троян в «маске» Flash Player демонстрирует рекламу и крадет пароли к соцсетям
05.02.2014 Adobe экстренно обновляет Flash Player из-за критической уязвимости
21.01.2014 На Facebook напал троян, замаскированный под Adobe Flash Player
21.01.2014 Рекламный троян распространяется через Facebook под видом обновления для Flash Player
12.09.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat
13.03.2013 Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash
15.02.2013 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player
08.02.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player
10.09.2012 В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10
15.08.2012 Через сутки умрет Flash Player для мобильников
29.06.2012 В Android больше не будет поддержки Flash
19.12.2011 R2-D2: Доступна последняя версия Flash Player 11 для Android
10.11.2011 Официально: Adobe убила Flash для смартфонов и планшетов. Акции рухнули
09.11.2011 Adobe отказывается от Flash Player для мобильных устройств
04.10.2011 Adobe Flash Player 11 - уже в Android Market
23.09.2011 Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 увидят свет в октябре
19.09.2011 Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash
13.09.2011 Adobe Systems анонсировала Flash Media Server 4.5 и Flash Access 3.0
21.12.2010 Причиной отзыва планшетов ViewSonic стала плохая работа Flash Player
28.10.2010 Adobe разрабатывает новые форматы мобильной рекламы
25.10.2010 Apple больше не будет предустанавливать Flash Player
10.09.2010 Adobe выпустила Adobe Flash Media Server 4
22.06.2010 Вышел Flash Player 10.1 для мобильных устройств
09.06.2010 Adobe пообещала не временить с «заплатками» для Flash Player, Reader и Acrobat
07.06.2010 Во Flash Player и Adobe Reader найдены новые критические уязвимости
20.04.2010 Никаких задержек в запуске Flash Player 10.1 не будет, утверждает Adobe

Публикаций - 498, упоминаний - 588

Adobe Flash упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Adobe Systems 1507 182
Google LLC 10969 116
Microsoft Corporation 23533 110
Apple Inc 11221 103
Adobe Macromedia 215 67
Meta Platforms - Facebook 4342 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 34
Samsung Electronics 9746 29
Intel Corporation 11677 24
Sony 6484 22
Toshiba Corporation 2888 21
Twitter 2707 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 20
VK - Mail.ru Group 3208 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 19
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 18
HTC Corporation 1492 17
Yahoo! 3688 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2681 15
Nvidia Corp 3215 15
Oracle Corporation 6317 15
LG Electronics 3543 15
Dell EMC 4921 14
Lenovo Motorola 3504 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 13
IBM - International Business Machines Corp 9199 12
Yandex - Яндекс 5703 12
Amazon Inc - Amazon.com 2808 12
ДОК 770 10
Qualcomm Technologies 1702 9
Opera Software 332 9
HP Inc. 5526 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 8
Softline - Софтлайн 2095 8
Dr.Web - Доктор Веб 1211 7
Cisco Systems 4882 7
OpenText - Micro Focus - Novell 868 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 4
Россети Ленэнерго 2352 4
РЖД - Российские железные дороги 1625 3
eBay Inc 1599 3
Резонанс НПП 344 3
LinkedIn 584 3
Yamaha - Ямаха 102 2
Lockheed Martin 751 2
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
ВсеИнструменты.ру 224 2
Carl Zeiss 299 2
Связной ГК 1339 2
Открытие ФК - Росгосстрах 292 2
Walmart - Wal-Mart Stores 367 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 85 1
Accel Partners 48 1
Mars Wrigley 20 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
GM - General Motors 448 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
Зест -лизинговая компания 6 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 1
TripAdvisor 40 1
Citi - Citigroup 291 1
Тетра Пак - Tetra Pak 18 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
General Catalyst 22 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 1
KBRO - Kaufman Bros - Kaufman Brothers 6 1
AdWatch Isobar 44 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18008 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10399 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 197 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1923 2
Президент Российской Федерации 3724 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9160 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 44 1
Посольство Армения 1 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 1
Судебная власть - Judicial power 2100 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
Правительство Москвы 1997 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 482 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3713 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
ASF - Apache Software Foundation 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 1
Единая Россия - Политическая партия 264 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 4 1
4CIO 709 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 302
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8266 192
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1116 171
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22017 168
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4510 121
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19949 111
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11318 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21435 96
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17361 90
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11246 89
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19263 83
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5052 81
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12536 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25818 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11536 69
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 463 68
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5452 64
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15104 62
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5702 54
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6745 54
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6173 49
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 49
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11865 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39167 48
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25149 47
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6931 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13256 44
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8912 42
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8687 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16093 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22285 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9353 40
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 573 38
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 38
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1532 36
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3241 35
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2823 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12621 34
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11668 34
Google Android 12591 139
Microsoft Windows 14471 127
Google Chrome - браузер 1398 75
Mozilla Firefox - браузер 1799 75
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3284 69
Microsoft Edge - браузер 1938 68
Linux OS 8286 59
Google YouTube - Видеохостинг 2436 58
Apple iPad 3742 52
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 47
Google Play - Google Store - Android Market 2952 46
Apple iPhone - серия смартфонов 6634 45
JavaScript - JS - язык программирования 1029 44
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 42
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 40
Oracle Java - язык программирования 2771 38
Apple iOS 6823 36
Apple macOS 1719 36
Apple Safari - браузер 799 35
Apple macOS X - Rhapsody 1508 34
Adobe Acrobat Reader 295 33
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1761 33
Opera Browser - Браузер 969 30
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 28
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 54 27
Microsoft Windows 7 1885 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 22
Nokia Symbian OS 1400 20
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 19
Microsoft Office 3449 19
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 161 18
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 204 18
Apple iPhone 6 6186 18
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 17
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 17
Microsoft Skype 1978 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1341 17
Microsoft Windows XP 2364 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 26
Закоржевский Вячеслав 13 5
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 15 4
Свириденко Андрей 96 4
Иванов Антон 50 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 3
Шиденко Кирилл 11 3
Наместников Юрий 40 3
Чубайс Анатолий 207 3
Гостев Александр 82 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 2
Лискин Александр 3 2
Анисимов Константин 30 2
Баранов Артем 18 2
Ксенин Алекс 311 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 13 2
Пацай Александр 7 2
Демидов Михаил 133 2
Rubin Andy - Рубин Энди 61 2
Lynch Kevin - Линч Кевин 10 2
Winokur Danny - Винокур Дэнни 2 2
Путин Владимир 2738 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 2
Гуревич Михаил 40 2
Барташевич Станислав 6 2
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 32 2
Артамонова Анна 183 2
Глазунов Сергей 6 2
Cavallarin Filippo - Кавальярин Филиппо 2 1
Wagner James - Вагнер Джеймс 1 1
Карасев Артем 6 1
Williams Colleen - Уильямс Коллин 1 1
Королев Сергей 38 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
Симаков Олег 112 1
Гинятуллин Роман 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 123304 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50238 96
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12824 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15122 25
Европа 21327 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17158 20
Япония 12886 19
Канада 4712 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 14
Китай - Тайвань 3750 14
Германия - Федеративная Республика 12022 12
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39455 10
Южная Корея - Республика 6295 10
Франция - Французская Республика 7089 10
Азия - Азиатский регион 4665 8
Украина 7285 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 7
Турция - Турецкая республика 2075 7
Италия - Итальянская Республика 4229 6
США - Калифорния 4669 6
Бразилия - Федеративная Республика 2240 6
Испания - Королевство 3602 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15028 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 5
Финляндия - Финляндская Республика 3477 5
Израиль 2612 5
США - Нью-Йорк 2810 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 4
Армения - Республика 1431 4
Африка - Африканский регион 3273 4
США - Лос-Анджелес 743 4
Беларусь - Белоруссия 4289 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 4
Швеция - Королевство 3461 4
Сирия - Сирийская Арабская Республика 247 4
Китай - Ляонин - Далянь 12 4
Нидерланды 3312 3
Европа Восточная 3001 3
Индия - Республика 5079 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10373 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42142 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41792 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24063 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20262 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10739 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9984 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2460 14
Английский язык 6168 12
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1333 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9208 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 10
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4505 9
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 620 9
Internet Economy - Интернет-экономика 5480 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2990 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1378 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4448 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3503 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7550 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3476 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2585 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4259 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4849 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6251 6
Экспорт - Экспортные операции 2734 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4057 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4568 5
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1413 5
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1148 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1679 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1946 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5247 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8313 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9431 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 696 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4945 4
Thomson Reuters - Рейтер 5774 10
CNews - ZOOM.CNews 1757 7
ZDnet 596 7
NYT - The New York Times 1002 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 6
The Register 1406 6
Engadget - Блог о технологиях 418 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
All Things Digital 168 4
Electronista 166 4
SecurityLab 233 4
DigiTimes - Издание 1295 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 4
Wikipedia - Википедия 440 4
Computer Weekly 373 3
CNET Networks - CNET News 1638 3
Mashable 370 3
AP - Associated Press 1994 3
Inquirer 463 3
SlashGear 134 3
The Verge - Издание 503 2
GQ 20 2
HPC.ru 117 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
Ars Technica 381 2
AppleInsider 386 2
allNetDevices 160 2
Pocket-Lint 71 2
cw360 84 2
The Washington Post 308 2
Bloomberg 1112 2
Wired - Издание 225 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 171 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 2
BetaNews 49 1
Tom’s Hardware 179 1
InfoWorld 56 1
PCPro 53 1
Фонтанка 27 1
500 Startups 14367 19
Gartner - Гартнер 3481 8
W3Techs 13 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 6
Wainhouse Research 40 3
IDC - International Data Corporation 4851 3
Forrester Research 812 2
NPD DisplaySearch 282 2
TeleGeography Research 39 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
SURL - Software Usability Research Laboratory 1 1
CNews Мишень 160 1
HFS Research 46 1
Mobile Research Group 67 1
NPD Group 140 1
Net Applications 114 1
AV-Comparatives 23 1
PCMark 106 1
Strategy Analytics 283 1
eMarketer 201 1
IHS iSuppli 397 1
comScore 389 1
Confiant 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2144 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Juniper Research 502 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 577 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 1
СПбГИК - Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 2 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11655 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
CeBIT 461 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Международный женский день - 8 марта 276 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Связь-Экспокомм 94 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще