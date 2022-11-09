Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst

Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash способен выполнять ряд вредоносных операций на компьютере жертвы. Расширение Cloud9 маскируется под Adobe Flash Player, порой не совсем удачно: в написании названия компании Adobe допущена орфо

Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых по состоянию на 18 октября 2021 г. не более 1,7% всех веб-сайтов в интернете используют технологию Adobe Flash для воспроизведения контента на стороне клиента. С января 2021 г. этот показатель

Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров под управлением Windows 10. По информации портала Windows Latest, она сделает это в мае 2021 г. с выпуском нового глобального обновления 21H1. Апдейт 21H1, он ж

Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 ла поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор нако

Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России сбоя была установлена достаточно быстро – им стала «часовая бомба», заложенная в последних версиях Flash Player и сработавшая 12 января 2021 г. в полночь по Гринвичу. С этого момента началось

Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап уничтожения технологии Flash, зародившейся еще в конце XX века и в середине прошлого десятилетия признанной переполненной уязвимостями и максимально небезопасно

Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую с

Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает таревшую технологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как са

Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player ршенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы домены и IP-адреса загрузки п

Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player грузчик распространяется через скомпрометированные сайты и соцсети и маскируется под обновление для Adobe Flash Player.После установки на планшет или смартфон загрузчик сохраняется под видом се

«Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player «Лаборатория Касперского» получила патент на технологию, которая выявляет эксплойты под Adobe Flash Player, часто успешно скрываемые с помощью переупаковки. Запатентованная технолог

Популярный браузер ввел тотальную блокировку Adobe Flash Mozilla ввела тотальную блокировку в браузере Firefox всех версий Adobe Flash Player. Об этом в Twitter сообщил Марк Шмидт (Mark Schmidt), глава службы поддерж

Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash ated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже

Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat По сообщению IDG News Service, Adobe Systems выпустила критически важное системное обновление для Flash Player, которое исправляет 12 уязвимостей программы. Однако это заставило компанию отло

Через «дыру» в Adobe Flash Player шпионили за пользователями Mac, Linux и Windows Adobe выпустила обновление для Adobe Flash Player, устраняющее уязвимость CVE-2014-0515, с помощью которой злоумышленники мо

Новый троян в «маске» Flash Player демонстрирует рекламу и крадет пароли к соцсетям и, троян Trojan.Admess.1, как и многие его предшественники, распространяется преимущественно с помощью вредоносной партнерской программы installmonster.ru (zipmonster) и маскируется под проигрыватель Adobe Flash. Троян устанавливается как надстройка к браузерам Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и Google Chrome. После успешной установки в инфицированной системе зловред реал

Adobe экстренно обновляет Flash Player из-за критической уязвимости Компания Adobe Systems выпустила патч для устранения критической уязвимости в популярном плагине Flash Player. Уязвимость позволяет хакерам получить удаленный контроль над компьютером жертвы

На Facebook напал троян, замаскированный под Adobe Flash Player вно распространяется в интернете. Она попадает на компьютер жертвы под видом обновления для плагина Adobe Flash Player. Как сообщает российская компания «Доктор Веб», если пользователь соглашае

Рекламный троян распространяется через Facebook под видом обновления для Flash Player что автор трояна говорит на турецком языке. Если пользователь соглашается с рекомендацией обновить Adobe Flash Player, на его компьютер скачивается первый компонент трояна — программа FlashGun

Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat Компания Adobe Systems выпустила обновления для Flash Player, Reader, Acrobat и Shockwave Player, призванные устранить критические уязвимости, позволяющие хакерам получать удаленный контроль над компьютером жертвы, на который было установлен

Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash одного из ярких примеров специалисты компании указывают сайт, выдающий себя за страницу обновления Adobe Flash Player: http://16.a[REMOVED]rks.com/adobe/. По их мнению, злоумышленнику удалось

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалас

Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player Adobe Systems выпустила обновление для Flash Player, устраняющий две критические уязвимости - одну в плеере для платформы Windows, д

В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10 Критическая уязвимость в Adobe Flash Player для Internet Explorer 10 делает пользователей RTM-версии Microsoft Windows

Через сутки умрет Flash Player для мобильников Компания Adobe Systems по истечении сегодняшнего дня, 15 августа, безвозвратно удалит Flash Player из каталога Google Play - единственнго официального канала загрузки приложений для Android-устройств, занимающих более половины рынка смартфонов. Таким образом, с 16 августа 2012 г

В Android больше не будет поддержки Flash Начиная с версии 4.1 платформа Android лишается поддержки технологии Adobe Flash. Об этом представители компании Adobe Systems, которая купила эту технологию вмес

R2-D2: Доступна последняя версия Flash Player 11 для Android ость в новых апдейтах, но в целом они будут только расширением этого обновления. Это обновление для Adobe Flash Player 11 включает в себя совместимость с устройствами на ОС Android 4.Х, улучшен

Официально: Adobe убила Flash для смартфонов и планшетов. Акции рухнули Из мобильного Flash Player ничего не получилось. Компания Adobe Systems в своем блоге официально объявила о прекращении дальнейшей разработки Flash Player для смартфонов и планшетов. «В будущем наша р

Adobe отказывается от Flash Player для мобильных устройств Adobe Systems намерена прекратить поддержку мобильной версии Flash Player, которая позволяет просматривать соответствующий контент в веб-браузерах на смартфонах и планшетах, сообщает ресурс ZDNet, в распоряжении которого оказались внутренние документы ко

Adobe Flash Player 11 - уже в Android Market Компания Adobe Systems объявила о выходе новых версий Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR3 и версия для Android уже доступна для загрузки в Android M

Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 увидят свет в октябре Компания Adobe Systems объявила о выпуске тестовой версии решений Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3, поддерживающих новое поколение интерактивных приложений

Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash ws. Та версия IE10, которая будет адаптирована под Metro UI, не будет поддерживать плагины, включая Adobe Flash Player, объявил в официальном блоге вице-президент Microsoft по разработке Intern

Adobe Systems анонсировала Flash Media Server 4.5 и Flash Access 3.0 вки, защиты и монетизации контента, в том числе и на мобильные устройства после намеченного выпуска Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 (ожидается позднее в этом квартале); механизм масштабируе

Причиной отзыва планшетов ViewSonic стала плохая работа Flash Player йчас объяснили в компании, причиной отзыва стали недоработки в собственном программном обеспечении ViewSonic (по всей видимости, оболочки) и ПО Adobe. В частности отмечается низкая производительность Flash Player. В компании добавили, что для всех существующих владельцев устройств выйдет обновление. Ранее в декабре от поддержки Flash на планшете Advent Vega по крайней мере до начала 2011 г.

Apple больше не будет предустанавливать Flash Player рсию плеера после покупки компьютера. Напомним, что в мобильной операционной системе iOS технология Adobe Flash официально Apple не поддерживается.

Adobe выпустила Adobe Flash Media Server 4 ации сети; для доставки данных по сети в режиме реального времени используются подключенные клиенты Adobe Flash Player, что позволяет снизить затраты и обеспечить более эффективное управление с

Apple разрешила Flash-приложения для iPhone ших в силу ранее в этом году. В частности, компания сняла ограничения, запрещающие портирование приложений, написанных с использованием неофициальных средств разработки. К ним, в том числе, относятся Flash-приложения, портированные с помощью Packager for iPhone, входящего в состав Adobe Creative Suite 5. Напомним, что после анонса новой версии операционной системы - iPhone OS 4.0 (позже пер

Apple разрешила Flash-приложения для iPhone Store, вступивших в силу ранее в этом году. В частности, компания отказалась от ограничений, запрещающих портирование приложений, написанных с использованием неофициальных средств разработки, включая Flash-приложения, портированные с помощью Adobe Packager for iPhone. Последний входит в состав Adobe Creative Suite. Кроме того, Apple впервые опубликовала правила утверждения приложений в App

Вышел Flash Player 10.1 для мобильных устройств Компания Adobe Systems объявила о доступности новой версии Flash Player 10.1 для мобильных устройств. Flash Player 10.1 – это новая усовершенство