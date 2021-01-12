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Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

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, Текст: Эльяс Касми

Adobe начала блокировать Flash-контент в интернете, воспроизводимый при помощи ее Flash Player. Поддержка технологии Flash полностью прекращена, но у нее есть альтернатива – более безопасная HTML5.

С Flash покончено

Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап уничтожения технологии Flash, зародившейся еще в конце XX века и в середине прошлого десятилетия признанной переполненной уязвимостями и максимально небезопасной.

Блокировке подвергается любой flash-контент – рисованные анимации, видео, переконвертированное во Flash, баннеры, компоненты веб-сайтов и др. Для этого она использует механизмы, заложенные в самом Flash Player, и попутно не позволяет обновить его или просто скачать его дистрибутив со своего официального сайта.

На момент публикации материала страница с перечнем актуальных версий Flash Player по-прежнему была доступна – на нее можно перейти, к примеру, через меню «Обновление» в настройках Flash Player, в которые можно попасть через «Панель управления» на компьютерах под Windows. Однако ссылка, еще вчера позволявшая скачать и установить апдейт проигрывателя, теперь ведет совсем на другой сайт.

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Сайт с перечнем актуальных версий Flash Player...

Нажав на нее, пользователь увидит на своем мониторе сайт, сообщающий о смерти Flash как технологии. Там же он может найти инструкцию по удалению проигрывателя со своего ПК на базе Windows или macOS и узнать о том, что стало причиной отказа от дальнейшего развития Flash. Всю эту информацию Adobe предоставила на английском языке – попытка выбора российского региона в настройках сайта не переводит ее на русский.

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...и страница, на которую он перенаправляет

Следует отметить, что интернет в глобальном плане не пострадает от блокировки и прекращения поддержки Flash. На публикации материала лишь 2,2% существующих сайтов использовали эту технологию (статистика W3Techs).

Последние пять лет Flash

Сама Adobe не изобретала Flash – она всего лишь купила эту технологию в наборе с другими активами компании Macromedia во II квартале 2005 г. Но и Macromedia не создавала ее, поступив так же, как Adobe – в 1996 г. она прибрела компанию Futurewave, стоявшую у истоков Flash. Свое название технология получила в том же 1996 г., а до этого она была известна как Futuresplash Animator.

Adobe активно развивала Flash до 2015 г., хотя неоднократно сталкивалась с необходимостью устранения множества уязвимостей в ней. Например, в феврале 2014 г. она выпустила масштабный апдейт для Flash Player, закрывающий брешь, обнаруженную «Лабораторией Касперского» и позволявшую хакерам получать полный контроль над компьютером пользователя.

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Adobe разочаровалась во Flash почти шесть лет назад

В том же 2015 г. она начала призывать веб-мастеров и разработчиков браузеров к отказу от Flash в пользу более надежной технологии – HTML5. Тогда еще никто не говорил о скорой смерти Flash, но год спустя, в декабре 2016 г., компания Google в числе первых начала постепенно отключать Flash в своем браузере Chrome и заменять его на HTML5 с декабря 2016 г.

Судьба Flash была решена лишь в июле 2017 г., когда Adobe публично заявила о намерении оставить эту технологию в прошлом. Она сразу же установила сроки полного прекращения ее поддержки – не позднее 31 декабря 2020 г. Таким образом, и у владельцев веб-сайтов, и у разработчиков интернет-ПО в запасе было 2,5 года на полный переход к использованию HTML5.

Adobe сдержала слово и остановила дальнейшее развитие Flash именно в последний день 2020 г. А сразу после Нового года, в первых числах января 2021 г., за несколько дней до полной блокировки Flash-контента, она опубликовала предупреждение о необходимости немедленного удаления Flash Player с компьютеров и ноутбуков, мотивируя это тем, что он по-прежнему кишит уязвимостями и представляет опасность для ПК пользователя и хранящейся в нем информации.

Безопасные альтернативы

Воспроизвести ранее скачанные ролики и Flash-игры в режиме офлайн можно в сторонних плеерах для ПК – такая опция реализована, к примеру, в PotPlayer, хотя в большинстве случаев это лишь побочная функция таких программ. А для просмотра Flash-контента в интернете теперь понадобится специальный эмулятор, появившийся, как сообщал CNews, в начале декабря 2020 г. и, по словам разработчиков, лишенный недостатков оригинального проигрывателя.

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Pot Player воспроизводит ролик All your base are belong to us в Flash-формате

Проект получил название Ruffle, его код написан на языке Rust, а стоит за ним небольшая группа программистов-энтузиастов. Эмулятор Flash может применяться как самостоятельное приложение на стороне клиента и встраиваться в веб-страницы при помощи технологии Webassembly. Притом владельцам сайтов даже не потребуется глобально корректировать код – достаточно будет установить Ruffle на сервер и добавить всего лишь одну строчку HTML-кода, загружающий специальную библиотеку на языке Javascript, на каждую страницу, где есть Flash-контент.



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