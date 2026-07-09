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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197486
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W3Techs

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в одном из самых популярных языков для разработки сайтов PHP 1
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 1
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента 1
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
24.08.2020 PT MaxPatrol SIEM научилась выявлять подозрительные действия пользователей в Linux-системах 1
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
26.11.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Linux-системы 1
15.08.2019 40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2 1
27.07.2018 Со всех государственных сайтов США требуют удалить Flash 1
24.05.2016 Reg.ru начал принимать заявки в рамках открытой регистрации доменов в зоне .РУС 1
09.03.2011 На основе платформы «1С-Битрикс» работают 50 тыс. сайтов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

W3Techs и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1593 7
Adobe Macromedia 219 6
Microsoft Corporation 25714 6
Google LLC 12623 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5603 4
Amazon Inc - Amazon.com 3257 3
Yandex - Яндекс 9127 3
Apple Inc 13086 3
Meta Platforms - Facebook 4609 3
VK - Mail.ru Group 3593 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4901 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1686 2
Microsoft Corporation - GitHub 1060 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1741 2
ESET - ESET Software 1160 2
Nginx - Энджайникс 204 2
Yahoo! 3726 2
Turla - Хакерская группировка 22 2
Netcraft 61 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Minerva Labs 2 1
9522 1
Red Hat 1378 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 379 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 996 1
1С-Битрикс - Bitrix 665 1
F5 Networks 74 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Cloudflare 167 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 54 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 524 2
Index Ventures 50 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
e.ventures 11 1
MSD Capital 14 1
Telstra Venture 5 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 1
Runa Capital 158 1
Lynwood Investments 9 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Apache Software Foundation - ASF 229 2
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34509 8
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1184 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 7
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 548 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4758 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7514 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2822 4
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 40 3
Эмулятор - Emulation 294 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2434 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3289 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17996 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3097 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2344 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1945 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3213 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14161 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 771 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 212 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13794 1
Repository - Репозиторий 1157 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12105 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5480 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14707 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1988 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7860 1
Голландский аукцион - Dutch auction 21 1
Оповещение и уведомление - Notification 5830 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 752 1
Электронная библиотека - Electronic Library 264 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10585 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5116 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8171 1
Microsoft Windows 16816 8
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 7
Linux OS 11451 6
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 49 5
Google Chrome - браузер 1690 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 627 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 289 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5651 4
Mozilla Firefox - браузер 1939 4
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 4
Microsoft Windows 10 1933 3
Apple macOS 2398 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 3
Ruffle - кроссплатформенный эмулятор Adobe Flash Player 5 3
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 2
UnionTech ReFla 4 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 223 2
Newgrounds 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 2989 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1961 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 2
JavaScript - JS - язык программирования 1402 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 477 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
Opera Browser - Браузер 1046 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 140 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 2
Positive Technologies - PT KB - Knowledge Base 5 1
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7587 1
Apple iPad 3999 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Apple Safari - браузер 888 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 218 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
Антоненко Кирилл 2 1
Зайцев Михаил 342 1
Королюк Алексей 87 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Сысоев Игорь 41 1
Гинятуллин Роман 61 1
Рыжиков Сергей 112 1
Коновалов Максим 20 1
Помзов Михаил 6 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 5
Сирия - Сирийская Арабская Республика 277 3
Китай - Ляонин 30 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18994 2
Армения - Республика 2436 2
Китай - Ляонин - Далянь 13 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 1
США - Орегон 255 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15913 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 2
Английский язык 7006 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53110 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1176 2
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1627 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1695 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1372 1
НКО - Некоммерческая организация 629 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27091 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9089 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 159 1
NYT - The New York Times 1099 2
ZDnet 663 1
TorrentFreak (TF) 158 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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