Индексная книга (каталог) CNews*
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Коновалов Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 23
Коновалов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоев Игорь 41 16
|Мамут Александр 133 7
|Dell Michael - Делл Майкл 193 5
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 4
|Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
|Полуянов Иван 4 3
|Дунин Максим 4 3
|Бартенев Валентин 5 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Греф Герман 485 2
|Хасис Лев 105 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Гершкович Михаил 2 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Ипполитов Игорь 1 1
|Табастаева Юлианна 2 1
|Магдануров Гайдар 23 1
|Калинин Денис 70 1
|Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
|Галперин Дмитрий 2 1
|Данилов Станислав 9 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Якобовский Михаил 4 1
|Мамонтов Олег 11 1
|Соловьева Татьяна 6 1
|Смирнов Глеб 5 1
|Бахаревская Татьяна 2 1
|Савина Анастасия 1 1
|Ермилов Руслан 4 1
|Schilling Mathias - Шилинг Матиас 1 1
|Хадасков Денис 5 1
|Белусов Сергей 1 1
|Абасмирзоев Заур 17 1
|Шульга Юлия 2 1
|Желтухин Вадим 72 1
|Grayver Leonard - Грайвер Леонард 1 1
|Johnson Rane - Джонсон Рейн 3 1
|Добродеев Борис 97 1
|Ершов Павел 37 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|РИА Новости 1033 1
|W3Techs 14 1
|Microsoft Research 144 1
|РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.