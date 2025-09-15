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Коновалов Максим

СОБЫТИЯ


15.09.2025 ГК Softline и UEM SafeMobile обеспечили безопасность мобильных устройств сотрудников АЛРОСА 1
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 2
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 1
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 1
09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat 1
07.03.2012 Женщины в ИТ-компаниях России: невероятные факты 1
10.02.2012 Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги 1
12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов 1
31.03.2008 В Rambler Media новый технический директор 2

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Коновалов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 19
Nginx - Энджайникс 209 18
Yandex - Яндекс 9216 11
F5 Networks 77 11
Netcraft 61 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Microsoft Corporation 25775 5
Dropbox 527 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Red Hat 1378 4
Box inc - box.com - box.net 375 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell EMC 5180 3
Google LLC 12690 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Acronis - Акронис 489 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
Cloudflare 172 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Runa Capital 158 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
BV Capital - Eventure Capitale 10 7
Lynwood Investments 9 7
MSD Capital 14 6
e.ventures 11 5
Index Ventures 50 3
Telstra Venture 5 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
NEA - New Enterprise Associates 23 3
Телеспорт 6 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 2
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
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Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
МТС Афиша 3 2
Nginx Unit 4 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Windows 16882 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 36 1
Nginx WAF 1 1
Nginx Controller 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 1
Nginx - FreeNginx 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
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FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
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Сысоев Игорь 41 16
Мамут Александр 133 7
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Дунин Максим 4 3
Бартенев Валентин 5 2
Белоусов Сергей 254 2
Греф Герман 485 2
Хасис Лев 105 2
Песков Дмитрий 129 2
Гершкович Михаил 2 1
Ашманов Игорь 43 1
Ипполитов Игорь 1 1
Табастаева Юлианна 2 1
Магдануров Гайдар 23 1
Калинин Денис 70 1
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Данилов Станислав 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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