ГК Softline и UEM SafeMobile обеспечили безопасность мобильных устройств сотрудников АЛРОСА

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, реализовала проект по защите корпоративных мобильных устройств для компании АЛРОСА с использованием решения UEM SafeMobile. Заказчик получил защищенное рабочее пространство, полный контроль над корпоративными данными на мобильных устройствах и гибкую систему управления правами доступа. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках программы импортозамещения заказчику нужно было заменить западную систему управления мобильными устройствами в корпоративном сегменте отечественным ПО. Команда Softline предложила комплексное решение, включающее в себя UEM SafeMobile от разработчика «НИИ СОКБ Центр разработки», который создает защищенное рабочее пространство на корпоративных мобильных устройствах.

Проект состоял из нескольких этапов: архитектурной проработки, пилотного проекта и внедрения. В результате компания АЛРОСА получила централизованное управление устройствами, возможность контроля входящей и исходящей информации, отдельные ячейки хранения данных, дополнительные средства аналитики и мониторинга активности. Решение обеспечивает гибкую настройку политики доступа для разных групп пользователей. Интеграция с Active Directory позволяет автоматически распределять права между сотрудниками разных подразделений компании — все они работают в едином защищенном контуре. Возможность блокировки устройств в экстренных ситуациях гарантирует дополнительную защиту от несанкционированного доступа. Также обеспечена поддержка многопользовательского режима: даже смена сотрудника не требует полной переустановки системы, достаточно простой перерегистрации. Специалисты группы компаний обеспечили заказчику плавный переход на UEM SafeMobile без отрыва от производства. В планах дальнейшее развитие сотрудничества и возможное масштабирование проекта: в данный момент проходит тестирование взаимодействия системы с нестандартным внутренним ПО.

«Завершив этот проект, мы обеспечили заказчику современную защищенную среду в рамках импортозамещения. Решение позволяет сотрудникам компании АЛРОСА эффективно работать с важной информацией прямо с корпоративного устройства — мобильного телефона, планшета или ноутбука, — исключая риск утечки данных», — сказал Максим Коновалов, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Мы рады, что АЛРОСА выбрала SafeMobile в качестве единой платформы управления корпоративными мобильными устройствами. Централизованное управление экономит время ИТ-специалистов на настройку устройств, обеспечивает своевременное обновление корпоративных приложений и помогает защитить корпоративные данные от утечек», — сказал Евгений Жилин, руководитель направления пресейл SafeMobile.

«Для выбора нового решения и его внедрения мы обратились к ГК Softline, зная о ее богатом опыте в реализации подобных проектов. Специалисты оперативно реагировали на наши запросы, инженеры приезжали в офис для дополнительной настройки, детально согласовывали все изменения и тестировали интеграцию с нашей инфраструктурой», — сказал Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).

