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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьева Татьяна



23.04.2025 Более половины грузовладельцев готовы переплачивать перевозчикам за надежность 1
07.11.2024 ИТ-платформа «Монополия» выходит на новый рынок 1
07.03.2012 Женщины в ИТ-компаниях России: невероятные факты 1
29.01.2009 Лидеры ИТ России: планы роста и сотни свободных вакансий 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Соловьева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 2
Nginx - Энджайникс 170 1
SPB Software 54 1
SAP SE 5320 1
Microsoft Corporation 24793 1
Yandex - Яндекс 7620 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 923 1
8400 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2977 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 800 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 310 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 429 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1062 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 849 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17302 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Савина Анастасия 1 1
Бахаревская Татьяна 2 1
Андреев Сергей 64 1
Коновалов Максим 18 1
Филиппов Василий 18 1
Якобовский Михаил 4 1
Митрофанов Андрей 9 1
Шульга Юлия 2 1
Дахновский Дмитрий 9 1
Кишкурно Анастасия 3 1
Ян Давид 68 1
Сысоев Игорь 38 1
Ершов Павел 37 1
Протасов Станислав 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1135 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
Образование в России 2266 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7189 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 296 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2921 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2420 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6067 1
Microsoft Research 139 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Международный женский день - 8 марта 356 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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