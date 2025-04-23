Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соловьева Татьяна
Соловьева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
|Antal Russia - Антал Россия 17 1
|Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
|Савина Анастасия 1 1
|Бахаревская Татьяна 2 1
|Андреев Сергей 64 1
|Коновалов Максим 18 1
|Филиппов Василий 18 1
|Якобовский Михаил 4 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Шульга Юлия 2 1
|Дахновский Дмитрий 9 1
|Кишкурно Анастасия 3 1
|Ян Давид 68 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Ершов Павел 37 1
|Протасов Станислав 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1135 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.