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РАН ИПМ Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН
УПОМИНАНИЯ
РАН ИПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3238 5
|Якобовский Михаил 4 4
|Воеводин Владимир 19 4
|Осипов Александр 89 3
|Осипов Юрий 48 3
|Малинецкий Георгий 3 3
|Садовничий Виктор 61 2
|Опанасенко Всеволод 133 2
|Новиков Владимир 35 2
|Абрамов Сергей 73 2
|Калин Сергей 31 2
|Лебедев Сергей 49 2
|Провинцев Павел 8 2
|Агеев Александр 6 2
|Цаплин Никита 56 2
|Бодров Владимир 5 2
|Шадаев Максут 1044 1
|Сафонов Максим 3 1
|Масалович Андрей 22 1
|Собянин Сергей 415 1
|Черепенников Антон 84 1
|Гергель Виктор 6 1
|Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 1
|Панцырный Олег 1 1
|Турчанинов Владимир 6 1
|Захарова Нина 1 1
|Давыдов Александр 49 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Ершов Павел 37 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Коновалов Максим 18 1
|Соловьева Татьяна 4 1
|Бахаревская Татьяна 2 1
|Савина Анастасия 1 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Соколинский Леонид 5 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Шабанов Борис 8 1
|Велихов Евгений 36 1
|Каменских Иван 5 1
|Microsoft Research 139 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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