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РАН ИПМ Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

УПОМИНАНИЯ


22.04.2025 RUVDS приступили к испытаниям спутника-платформы 1
29.10.2024 RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 2
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
13.07.2018 В России создали «уникальную» систему управления спутниками через интернет 2
25.04.2017 Для отечественных нефтегазовых суперкомпьютеров будут задействованы «Эльбрусы» и PostgreSQL 3
11.02.2015 На пути к Европе встают барьеры из радиации 1
10.02.2014 Премии президента РФ присуждены трём молодым ученым за ИТ-разработки 1
07.03.2012 Женщины в ИТ-компаниях России: невероятные факты 1
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 1
16.06.2011 Россия ускоряет научные открытия с помощью супервычислений на GPU 2
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 3
18.04.2011 В МГУ установили четвертый суперкомпьютер 2
04.04.2011 Россияне пишут ПО для моделирования атомного реактора 2
30.03.2011 Программисты РАН научат «Газпром» прогнозировать спрос на углеводороды 1
29.03.2011 Самый мощный суперкомпьютер России не включили в Топ-50 СНГ 1
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 5
31.12.2010 Заработал обещанный Путину суперкомпьютер 1
19.11.2010 Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия 1
26.04.2010 "Высокие технологии XXI века": итоги форума и перспективы технологий 1
16.04.2010 Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера 2
15.04.2010 В России построили принципиально новый тип компьютера. Путин обещает финансирование 1
04.05.2009 "Высокие технологии XXI века": инновационные перспективы России 1
29.04.2009 "Высокие технологии XXI века": итоги юбилейного форума 1
23.10.2008 Состояние проекта "Спектр-Р" обсудили на конференции 1
01.07.2008 В Москве прошла конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур» 1
07.06.2008 Сергей Калин: Пора создавать отечественный супервычислитель 1
21.12.2007 105 лет со дня рождения С.А. Лебедева: воспоминания о легендарном ученом 1
31.10.2007 В России разработан алгоритм прогноза преступности 1
28.09.2007 Россия: суперкомпьютеры прибавили 30% 1
21.09.2007 В Подмосковье завершил работу фестиваль "Медиа-дозор" 1
21.08.2007 Состоялся Совет Главных конструкторов по комплексу «Фобос-Грунт» 2
02.11.2006 Лучший суперкомпьютер отправится в Сибирь 1
09.02.2006 Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы 1
09.02.2006 Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы 1
23.09.2005 За мощь ПК будем платить как за коммунальные услуги 1
08.02.2000 В Интернет опубликовано описание российского суперкомпьютера МВС-1000 1
08.02.2000 В Интернет опубликовано описание российского суперкомпьютера МВС-1000 1
06.10.1999 Один из разработчиков российского суперкомпьютера МВС-1000 расскажет о нем на семинаре в МГУ 1

Публикаций - 40, упоминаний - 55

РАН ИПМ и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 8
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 8
Intel Corporation 12307 7
Т-Платформы - T-Platforms 395 7
Nvidia Corp 3568 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 3
HP - Hewlett-Packard 3628 3
IBM - International Business Machines Corp 9469 3
HP Inc. 5715 3
Yandex - Яндекс 7688 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 2
МегаФон 9252 2
Dell EMC 5051 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 2
Microsoft Corporation 24841 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1334 2
Oracle Corporation 6757 2
РСК Технологии 11 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 2
Ростех - Автоматика Концерн 1668 2
РТИ 146 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 30 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Analog Devices - ADI 90 2
RuVDS - МТ Финанс 62 2
Myricom 8 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Citrix Systems 821 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Iteranet - Итеранет 3 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
Газпром ПАО 1364 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Спектр Групп 4 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 494 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
101Hotels.com 456 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 76 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
АКМЭ-инжиниринг 3 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
ЕКА Топливная компания 143 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 62 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 1
НСПК - Национальная система платежных карт 835 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 199 1
Visa International 1953 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
ЦИАН - CIAN 146 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1416 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 353 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Союзное государство России и Белоруссии 52 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 715 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 68 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Электронная Москва АО 28 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 1
Знание - Российское общество 7 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 4 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9863 14
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1652 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 550 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9536 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7045 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4277 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3816 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1178 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 140 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3888 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3037 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1716 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 3
Data Grid 29 3
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 191 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1370 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1145 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8068 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 838 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5321 2
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 100 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2796 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 158 2
Nvidia Tesla GPU 168 2
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 2
CERN LEP - Large Electron-Positron collider - Большой электрон-позитронный коллайдер 2 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 14 2
Myricom - Myrinet 13 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 1
Oracle Hyperion 237 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 1
HPE ProLiant 399 1
Роскосмос РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1330 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 72 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 93 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
КамАЗ 4326 - КамАЗ 43269 6 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 144 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 37 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 163 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Stafory - робот Вера 340 1
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 477 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 639 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 7 1
Путин Владимир 3238 5
Якобовский Михаил 4 4
Воеводин Владимир 19 4
Осипов Александр 89 3
Осипов Юрий 48 3
Малинецкий Георгий 3 3
Садовничий Виктор 61 2
Опанасенко Всеволод 133 2
Новиков Владимир 35 2
Абрамов Сергей 73 2
Калин Сергей 31 2
Лебедев Сергей 49 2
Провинцев Павел 8 2
Агеев Александр 6 2
Цаплин Никита 56 2
Бодров Владимир 5 2
Шадаев Максут 1044 1
Сафонов Максим 3 1
Масалович Андрей 22 1
Собянин Сергей 415 1
Черепенников Антон 84 1
Гергель Виктор 6 1
Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 1
Панцырный Олег 1 1
Турчанинов Владимир 6 1
Захарова Нина 1 1
Давыдов Александр 49 1
Сысоев Игорь 38 1
Ершов Павел 37 1
Митрофанов Андрей 9 1
Коновалов Максим 18 1
Соловьева Татьяна 4 1
Бахаревская Татьяна 2 1
Савина Анастасия 1 1
Зеленков Юрий 39 1
Соколинский Леонид 5 1
Бетелин Владимир 8 1
Шабанов Борис 8 1
Велихов Евгений 36 1
Каменских Иван 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 7
Земля - планета Солнечной системы 10462 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 5
Европа 24371 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 4
Украина 7664 4
Япония 13366 4
Германия - Федеративная Республика 12781 4
Индия - Bharat 5533 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 3
Франция - Французская Республика 7895 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 3
Казахстан - Республика 5638 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 2
Турция - Турецкая республика 2411 2
Канада 4921 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 2
Россия - СФО - Новосибирск 4425 2
Мировой океан - World Ocean 513 2
Испания - Королевство 3735 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3199 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Швеция - Королевство 3642 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Беларусь - Минск 650 1
Ирландия - Республика 1018 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 876 1
Бразилия - Федеративная Республика 2391 1
Китай - Тайвань 4042 1
Китай - Пекин - Beijing 1007 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 29
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 6
Физика - Physics - область естествознания 2688 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4123 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 4
Образование в России 2295 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3199 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11115 3
Энергетика - Energy - Energetically 5220 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 701 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1380 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 307 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 3
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2065 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2498 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4493 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7985 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 345 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1845 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1226 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10149 2
Информатика - computer science - informatique 1092 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1608 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3731 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 565 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Microsoft Research 139 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
РАН - Российская академия наук 1928 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 6
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 4
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 30 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 53 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 126 3
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 624 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 184 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 101 2
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 49 2
ТГУ - Томский государственный университет 185 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 158 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 245 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 71 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2482 3
Высокие технологии XXI века 78 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Международный женский день - 8 марта 360 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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