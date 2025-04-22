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RUVDS приступили к испытаниям спутника-платформы

Космический аппарат RUVDSSat1, разрабатываемый хостинг-провайдером RUVDS и АО «ОКБ Пятое поколение», вышел на фазу предполетных испытаний. Спутник выступит в роли полигона, на котором разработчики Opensource-решений для малых аппаратов смогут проверять работоспособность своих решений. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Тестирование аппарата станет последним этапом перед его отправкой на космодром и запуском на орбиту. Сейчас речь о термовакуумных и вибродинамических испытаниях, которые, уверен, мы пройдем без проблем. Но формат спутника TriSAT, в сечении напоминающий треугольник и разворачивающийся уже на орбите – новый, и главной «проверкой на прочность» станет уже само его использование на орбите. Мы с нетерпением ждем этой возможности уже к середине лета», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Масса космического аппарата не превышает 0,5 кг, он оборудован батареей на 2250 мАч. Основной бортовой компьютер отвечает за связь и общий контроль над спутником, за реализацию ИТ-задач отвечает отдельный установлен микрокомпьютер Raspberry Pi Zero с частотой процессора 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. Также на первых четырех спутниках нового форм-фактора, включая RUVDSSat1, будут испытаны алгоритмы управления относительным движением группы спутников, которые разработают специалисты ИПМ им. М. В. Келдыша РАН.

«Форм-фактор TriSAT изначально задумывался как инструмент для регулярных запусков учебных спутников, чтобы дать студентам и молодым инженерам доступ к практическому опыту в космосе. Тем важнее, что первым этот потенциал раскрывает частная компания, превращая платформу в настоящий полигон для тестирования новых решений и вовлекая профессиональное сообщество в развитие этого направления», – сказал коммерческий директор ОКБ «Пятое поколение» Владимир Бодров.

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