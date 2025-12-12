Разделы

12.12.2025 «Лаборатория Касперского» разработала защитное решение для спутника-платформы RUVDS 1
06.10.2025 По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi 2
08.07.2025 «Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W 1
22.04.2025 RUVDS приступили к испытаниям спутника-платформы 1
28.02.2024 Создано устройство, глушащее надоедливые чужие Bluetooth-колонки 1
21.12.2023 Выпущен самый бесполезный в мире компьютер с 1-битным процессором. Всю партию раскупили за секунды. Видео. Опрос 2
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 2
18.08.2023 Новейшие iPhone может взломать любой школьник при помощи Raspberry Pi за $70. Видео 1
25.07.2023 Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное 4
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux 1
18.05.2023 Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена 3
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS 1
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже 2
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
01.11.2021 Цены на ПК бешеными темпами растут по всему миру и не намерены останавливаться 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 7
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 2
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 2
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
27.12.2019 Создан компьютер размером с визитку, толщиной в миллиметр и ценой $2,88. Фото 1
23.10.2019 Создан тамагочи для хакеров, который питается взломанными Wi-Fi сетями. Видео 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
21.06.2019 Сверхсекретные базы данных NASA украли с помощью компьютера за $5 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 2
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 7

Публикаций - 29, упоминаний - 53

Raspberry Pi Zero и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 47 14
Radxa 10 4
Shenzhen Xunlong Software 16 4
Microsoft Corporation 25238 4
Apple Inc 12632 4
CubieBoard 4 3
PandaBoard 5 3
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 3
BeagleBone 4 3
Raspberry Pi Trading 3 2
FriendlyELEC 4 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 49 2
Allwinner Technology 19 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1583 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 2
GitHub 966 2
Google LLC 12261 1
OnwardMobility 8 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
RuVDS - МТ Финанс 78 1
Samm Teknoloji 1 1
Huawei 4222 1
Xiaomi 1976 1
Realtek Semiconductor 64 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 1
AMD - Advanced Micro Devices 4470 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Intel Corporation 12543 1
Amlogic 54 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Ред Софт - Red Soft 999 1
Pantum - Пантум 69 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Boeing 1017 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 12
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 524 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7666 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10331 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4036 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2175 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6154 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
USB micro 971 6
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 86 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 800 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2740 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 4
USB Type-A - USB-A 624 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10252 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 3
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 222 3
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 25
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 12
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 12
Raspberry Pi B Model 29 11
Linux OS 10911 10
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 11 10
Raspberry Pi A Model 10 9
Raspberry Pi Compute Module 21 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 6
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 24 6
Broadcom BCM chip 65 5
Linux - Debian GNU 531 4
Raspberry Pi Pico 13 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 3
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 3
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 3
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 3
Microsoft Windows 16333 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 3
Raspberry Pi OS 14 2
Radxa Rock Pi X 5 2
Radxa Zero - Одноплатный микрокомпьютер 2 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 274 2
Google Android 14688 2
Apple macOS 2251 2
Apple ID - Система аутентификации 126 2
Neuron Hackspace - Flipper Zero - тамагочи для хакеров 15 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 1
Pwnagotchi 2 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Microsoft Windows 11 712 1
Sinclair ZX Spectrum 28 1
NASA Deep Space Network 26 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 1
Microsoft 365 Copilot 175 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 140 1
FreePik 1438 1
Raspberry Pi SQFMI BeepBerry 1 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 7
Upton Eben - Аптон Эбен 11 6
Hilliard George - Хиллиард Джордж 1 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Цаплин Никита 71 1
Бодров Владимир 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 10
Россия - РФ - Российская федерация 157000 7
Великобритания - Кембридж 261 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 5
Канада 4985 2
Индия - Bharat 5700 1
Германия - Федеративная Республика 12939 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Турция - Турецкая республика 2492 1
Испания - Королевство 3760 1
Нидерланды 3633 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 176 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Новая Зеландия 731 1
Китай - Тайвань 4136 1
Япония 13551 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 343 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1864 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 1
Tom’s Hardware 516 4
CNX Software 17 2
The Register - The Register Hardware 1697 2
TechSpot 159 1
Fortune 210 1
Liliputing 71 1
ZDnet 662 1
Reddit 356 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3609 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
