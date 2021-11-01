Цены на ПК бешеными темпами растут по всему миру и не намерены останавливаться

В мире зафиксирован 10-процентный рост средних отпускных цен на ПК в сравнении с пандемийным 2020 г. Ситуация не улучшится как минимум до лета 2022 г. Из-за нехватки микросхем производители в погоне за прибылью стали выпускать больше дорогих моделей и загнали бюджетные ПК в дефицит, попутно снижая в них объемы памяти и переходя на более дешевые компоненты.

С каждым днем все дороже и дороже

Средние отпускные цены на компьютеры всего за год подскочили на 10%. Как пишет The Register со ссылкой на эксперта аналитической компании Gartner Микако Китагаву (Mikako Kitagawa), Основных причин у происходящего на рынке две.

Со своим коллегой из Gartner согласен и эксперт компании IDC Райан Рейт (Ryan Reith). По его подсчетам, в 2021 г. средняя стоимость ноутбука достигла $820 (58,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 ноября 2021 г.). В пандемийный 2020 г. она не превышала $790 (56 тыс. руб.).

Первой и главной причиной Китагава считает дефицит полупроводников. Он начался еще в конце 2020 г. и стал следствием массового перехода людей на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Миллионам по всему миру срочно потребовались новые смартфоны, компьютеры, оргтехника и другие устройства для организации домашнего офиса. Компании, выпускающие микросхемы, перестали справляться с постоянно растущими объемами заказов, что и привело к возникновению дефицита.

Вторая причина роста средних отпускных цен на ПК – это стремление производителей компьютеров получить максимально возможную прибыль даже в условиях нехватки полупроводников. Имея на руках ограниченный запас микросхем, такие компании предпочитают использовать их в производстве более дорогих моделей компьютеров и ноутбуков, в том числе и в премиум-ПК.

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Следствием такого подхода стало сокращение объемов производства бюджетных компьютеров. По данным The Register, в числе пострадавших оказались хромбуки – дешевые ноутбуки под управлением Google Chrome OS, нацеленные на образовательный сектор. Но тут ситуацию попытается исправить Microsoft. Как сообщал CNews, она готовит ультрабюджетный мобильный ПК серии Surface для конкуренции с хромбуками.

По словам Микако Китагавы, наряду с устройствами на базе Chrome OS дефицитными стали и лэптопы корпоративного уровня. Эксперт полагает, что в будущем именно этот сегмент сильнее всего пострадает от нехватки комплектующих.

Карманные компьютеры тоже дорожают

Платить больше покупателям приходится не только за системные блоки и ноутбуки. В конце октября 2021 г. о первом в своей истории повышении цен объявила компания Raspberry Pi Foundation, известная во всем мире своими дешевыми одноплатными компьютерами Raspberry Pi.

Причиной роста цен производитель назвал все ту же нехватку компонентов. В результате некоторые модели ПК, в частности, Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти оказались в дефиците.

Платить больше теперь приходится и за компьютеры самого базового уровня

Ответной реакцией разработчиков стало повышение цены Raspberry Pi 4 с 2 ГБ ОЗУ до $45 (3200 руб.). Технически, это своего рода возвращение к истокам – столько данный компьютер стоил до февраля 2020 г., когда его цена упала до $35 (2500 руб.).

Попытки сдержать рост цен и неутешительные прогнозы

Более дорогие ПК и ноутбуки дорожают активнее, нежели их бюджетные «родственники», отмечает The Register. Этому способствуют в первую очередь хитрости, на которые производители идут при выпуске доступных моделей. Но каждая из них в итоге оказывается невыгодной потенциальным покупателям.

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Так, чтобы удержать стоимость дешевых ноутбуков и компьютеров на прежнем уровне, вендоры начинают выпускать модели с меньшим объемом памяти или хранилища. Нередко возникает ситуация, когда ноутбуки начинают собирать из более дешевых компонентов. CNews писал, что в 2021 г. резко возросла вероятность купить SSD-накопитель с некачественными или вовсе «мусорными» микросхемами памяти внутри. Это, к слову, тоже следствие дефицита полупроводников.

Райан Рейт из IDC сообщил The Register, что точных данных, когда нехватка микросхем уйдет в прошлое, в компании нет. По его предположениям, в лучшую сторону ситуация на мировом рынке не изменится как минимум до лета 2022 г.

По прогнозам аналитика, в ближайшее время может произойти новый скачок цен, и до конца первого полугодия 2022 г. их снижения ждать не стоит, поскольку спрос на ПК будет превышать предложение.

Из-за гвоздя проиграли войну

Райан Рейт подчеркнул, что ни AMD, ни Intel, как основные производители процессоров для ПК и ноутбуков, не виноваты в нехватке комплектующих. Аналитик подчеркнул, что дефицита их продукции пока не наблюдается, в отличие от крошечных микросхем.

В качестве примера он привел схемы управления питанием и контроллеры USB-C стоимостью не дороже $4 (280 руб.) и добавил, что они не менее важны для целостности ПК, чем центральный процессор.

В то же время на Intel все же лежит ответственность за рост цен. Стоимость их клиентских процессоров выросла на 9% год к году. Данные по AMD эксперт не приводит.