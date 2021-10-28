Microsoft готовит новую Windows для древних и слабых компьютеров

Microsoft хочет выпустить ОС Windows 11 SE для устройств начального уровня. Это будет конкурент Chrome OS, и для нее корпорация готовит дешевый ноутбук на Intel Celeron.

Упрощенная Windows

Корпорация Microsoft ведет разработку операционной системы Windows 11 SE, пишет профильный ресурс Windows Central. Это будет своего рода упрощенная модификация недавней Windows 11, известной своими завышенными требованиями к «железу».

Windows 11 SE, в отличие от нее, сможет работать далеко не на самых мощных ПК и ноутбуках. Она разрабатывается для устройств начального по современным меркам уровня. В некотором плане это будет конкурент платформе Google Chrome OS, а устройства на ее основе станут соперничать с хромбуками и хромбоксами – нетбуками и неттопами на базе Chrome OS соответственно.

Microsoft готовит новую ОС, хотя с момента выхода Windows 11 не прошло и месяца

Пока нет информации о том, чего именно Microsoft лишит полноценную Windows 11, лишь бы та могла запускаться на маломощных ПК и лэптопах. Но тут следует обратить внимание, что OC Windows 10 будет получать обновления до октября 2025 г., а она, как известно, гораздо менее требовательна к аппаратной составляющей ПК, нежели Windows 11. В этой связи возникают сомнения в необходимости выпуска Windows 11 SE при наличии полноценной ОС, являющейся самой популярной в мире (79,84% от общей массы всех Windows; статистика StatCounter за сентябрь 2021 г.).

Дальнейшие планы Microsoft

Выпуском одной только Windows 11 SE софтверный гигант, по всей вероятности, не ограничится. По данным Windows Central, в планы корпорации входит выпуск собственного ноутбука начального уровня под брендом Surface, чтобы потеснить имеющиеся на рынке хромбуки.

Устройства на Chrome OS ориентированы в первую очередь на образовательный сегмент. За его пределами эта операционная система имеет околонулевое распространение ввиду почти полного отсутствия адаптированных под нее версий современных программ.

В настоящее время борьбой с хромбуками заняты крупные производители ноутбуков. Недорогие решения для школ и вузов, работающие на Windows, есть, например, у Asus и Acer.

Купить будущую недорогую новинку Microsoft в России не получится

Microsoft тоже хочет освоить этот рынок. По предварительным данным, ее собственный лэптоп базового уровня получит название Surface Laptop SE и будет базироваться на процессоре Intel Celeron N4120.

Чипу не так давно исполнилось два года – он был представлен в IV квартале 2019 г. Intel производит его по 14-нанометровому техпроцессу. Это четырехядерный и четырехпоточный CPU, не поддерживающий Hyper Threading (многопоточность). Он работает на частоте до 2,6 ГГц и поставляется с интегрированной графикой UHD 600, частота которой не превышает 0,7 ГГц.

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Стоимость Surface Laptop SE на 28 октября 2021 г. известна не была. На то, что она в итоге может оказаться очень низкой, указывает разрешение экрана: 1366х768 пикселей при стандартной для нетбуков диагонали экрана 11,6 дюйма. Вместительность штатного накопителя неизвестна, но зато установлен объем оперативной памяти – 8 ГБ.

Список интерфейсов включает по одному USB-A и USB-C, плюс есть вход для гарнитуры.

У России свой путь

Прочие параметры ноутбука не раскрываются, как и его цена. Эксперты Windows Central предполагают, что он окажется дешевле модели Surface Laptop Go, который в США стоит от $550 (38,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 октября 2021 г.).

В последний раз модель обновлялась в октябре 2020 г. Она поставляется с экраном на 12,45 дюйма (1536х1024 пикселя), процессором Intel Core i5-1035G1, от 4 до 16 ГБ RAM, накопителем на 64, 128 или 256 ГБ и операционной системой Windows 10, работающей в упрощенном режиме (S Mode).

Появление ультрабюджетного по современным меркам Surface Laptop SE никак не отразится на подавляющем большинстве российских покупателей. Все без единого исключения устройства линейки Surface корпорация Microsoft в России пока не продает. Безусловно, любой гаджет серии можно легально приобрести за рубежом и затем пользоваться в России, но в этом случае могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием.

Вероятность появления на российском рынке Surface Laptop SE очень невелика. Если это действительно конкурент хромбуков, нацеленный на образовательный сегмент, то на его широкое распространение в отечественных школах рассчитывать не стоит. CNews писал, что еще в марте 2021 г. российское Минцифры на пару с Минпросвещения вело разработку законопроекта о запрете использования на школьных компьютерах любого иностранного ПО. Это относится не только к мелким программам, но и к самой операционной системе и к пакету офисного софта.