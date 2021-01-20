Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов

Microsoft совместно со своими партнерами представила пять доступных Windows-ноутбуков с опциональным LTE-модемом, создававшихся для школьников и студентов. Их стоимость начинается от $185, и это дешевле, чем смартфоны многих китайских брендов, в том числе и Xiaomi, известной своими недорогими мобильниками. Ноутбуки выпускают компании Acer, Asus и JP-IK.

Квинтет дешевых ноутбуков

Корпорация Microsoft анонсировала пять Windows-ноутбуков начального ценового сегмента, каждый из которых стоит в разы дешевле многих популярных смартфонов. Их разработкой занимались компании Acer, Asus и JP-IK, и каждый из них создавался с прицелом на образовательный сегмент – они подойдут школьникам и студентам. Все ноутбуки поставляются с Windows 10.

Самый доступный представитель нового квинтета стоит от $185 (13,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 января 2020 г.), и это модель JP-IK Leap T304 на базе процессора Intel Celeron. В списке также есть ноутбук JP-IK Leap Connect T304, в котором отсутствует процессор производства Intel или AMD – он построен на ARM-чипе, и Microsoft называет его самым доступным ARM-ноутбуком на Windows на январь 2021 г.

Все пять ноутбуков создавались в первую очередь для школьников

Стоит Leap Connect T304 от $229 (16,9 тыс. руб.). Для сравнения, в российской рознице смартфон среднего уровня Xiaomi Redmi Note 9 на момент публикации материала оценивался минимум в 17 тыс. руб. а его улучшенную версию Redmi Note 9 Pro можно было купить за 24 тыс. руб.

Новинки JP-IK

Ноутбук Leap T304, самый доступный в представленной пятерке, получил небольшой экран с диагональю 11,6 дюймов (матрица TN, 1366x768 точек, несенсорный) и процессор начального уровня – в данном случае 14-нанометровый Intel Celeron N4000 с частотой до 2,6 ГГц и 4 МБ кэша третьего уровня. Данный чип вышел более трех лет назад, в IV квартале 2017 г.

JP-IK Leap T304

В составе JP-IK Leap T304 есть 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, полноценный SSD на 128 ГБ в формате М.2 2280, батарея на 4000 мАч и 30 Втч, а также два порта USB 3.0, один USB-C 3.0 и модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Лэптоп весит 1,25 кг при размерах 305х202х20 мм и стоит от $185 (13,6 тыс. руб.).

Ноутбук JP-IK Leap Connect T304, оцененный в $229 (16,9 тыс. руб.) предложит покупателям все те же 11,6-дюймовый HD-экран и 4 ГБ оперативной памяти, но вместо Celeron в нем установлен ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 7c, показанный в конце 2019 г. и изначально ориентированный на использование в ноутбуках. В его конфигурацию входят восемь ядер Kryo 468, видеоподсистема Adreno 618 и модем Snapdragon X15 с поддержкой сотовых сетей LTE (четвертое поколение, 4G). Объем встроенной памяти в ноутбуке равен 64 ГБ.

Что предложила Acer

У Acer, как и у JP-IK, есть два новых недорогих ноутбука на Windows – это TravelMate B3 и его улучшенная версия TravelMate Spin B3, наделенная поворотным сенсорным экраном. Их стоимость стартует от $239 (17,6 тыс. руб.) и $329 (24,3 тыс. руб.) соответственно.

Acer TravelMate Spin B3 с тачскрином и стилусом

Ноутбуки оснащены 10-нанометровыми процессорами Intel Pentium семейства Jasper Lake (модель Acer и Microsoft не раскрывают), со встроенной графикой Intel HD 620, их экраны имеют диагональ 11,6 дюйма и разрешение 1366х768 точек (у Spin B3 дисплей сенсорный и поворачивается на 360 градусов), плюс у каждого есть по 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Acer заявляет о наличии в обоих ноутбуках модуля Wi-Fi 6 и батареи, заряда которой хватит на 12 часов. Клавиатура в этих лэптопах имеет защиту от попадания жидкости, а их корпус усилен и способен выдержать неаккуратное обращение. В стоимость входит порт USB-C, а список опций включает LTE-модуль и антибактериальное покрытие.

Самый продвинутый лэптоп

Последний в пятерке ноутбуков для образования, показанный Microsoft – это Asus ExpertBook BR1100 стоимостью от $279 (20,6 тыс. руб.). В сравнении с другими четырьмя моделями он имеет наиболее широкий список опций.

По умолчанию ExpertBook BR1100 собран на процессоре Intel Celeron N4500 (два ядра, два потока, частота до 2,8 ГГц, кэш L3 4 МБ), но в топовой версии используется уже Intel Pentium Silver N6000 (четыре ядра, четыре потока, до 3,3 ГГц). Оба чипа выпускаются с I квартала 2021 г. по 10-нанометровым нормам.

Asus ExpertBook BR1100

Экран ноутбука во всех комплектациях – это 11,6 дюймовая матрица с HD-разрешением, но опционально он может быть сенсорным. Комплектация включает 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, встроенный накопитель на 64 или 128 ГБ на базе модуля eMMC, по одному порту USB 2.0, USB 3.2 и USB-C 3.2, модуль Wi-Fi 6 и HD-камеру. Клавиатура и тачпад имеют антибактериальное покрытие, а для версии с сенсорным экраном Asus предлагает фирменный стилус. Еще одна доступная опция – LTE-модем.