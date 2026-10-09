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ASUS ExpertBook (AsusPro) Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

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09.10.2026 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман 1
22.09.2022 Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 2
03.08.2022 Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса 3
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 2
20.01.2021 Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов 2
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 2
18.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 3
08.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 3
11.02.2020 В России начали продавать сверхкомпактный ноутбук Asus с батарейкой на 24 часа. Цена 5
11.02.2020 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 4
15.03.2013 Тест ноутбука Asus Pro BU400V: офисный главнокомандующий 2

Публикаций - 11, упоминаний - 29

ASUS ExpertBook (AsusPro) и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2203 10
Intel Corporation 12876 7
AMD - Advanced Micro Devices 4705 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Nvidia Corp 4103 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 224 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 957 2
Huawei 4721 2
Acer Group - Acer Inc 2825 2
Ракурс НПФ 181 1
Dell EMC 5204 1
Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
Microsoft Corporation 25881 1
Lenovo Group 2474 1
LG Electronics 3747 1
HP Inc. 5908 1
Fujitsu 2109 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 563 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 232 1
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
TÜV Rheinland Group 189 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5778 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6479 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13378 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13619 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22822 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3835 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15562 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10506 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4251 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10683 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2448 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8609 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2535 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3195 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4753 6
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1605 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2497 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2588 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8010 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6511 6
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 509 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 652 5
USB Type-A - USB-A 721 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10848 5
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1070 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3676 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3108 5
Микрофон - Microphone 2855 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1241 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1658 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10815 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4104 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14901 4
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 280 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27177 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28596 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10179 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13634 3
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 610 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1374 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 7
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 208 6
Intel Core - Семейство процессоров 1255 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 653 4
ASUS ErgoLift 12 3
Microsoft Windows Hello 213 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 195 2
Asus NumberPad 7 2
Infinix - Infinix Inbook - Infinix XBook - Infinix GT Book - Infinix Zero Book - Infinix Y - серия ноутбуков 29 2
Microsoft Windows 10 1959 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 2
Microsoft Windows 17028 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 88 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 92 2
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 105 2
HP Envy - серия ноутбуков 113 1
Apple Magic Keyboard 25 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 176 1
Intel Tiger Lake 71 1
Apple True Tone 42 1
Nvidia GPU Turing 41 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 115 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 202 1
Nvidia Optimus 199 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 182 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 352 1
Intel Celeron N 22 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Intel IPT - Intel Identity Protection Technology 4 1
Intel Pentium Silver - Cерия процессоров 11 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 168639 3
Европа 25033 1
Япония 13854 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5576 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7563 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1544 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27694 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1419 2
Пищевая промышленность - Чай 151 2
Магний - Magnesium - химический элемент 65 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 758 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16367 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34347 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7713 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Айсберг - Eisberg 202 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1465 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
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