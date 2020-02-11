В России начали продавать сверхкомпактный ноутбук Asus с батарейкой на 24 часа. Цена

Asus начинает российские продажи ноутбука бизнес-класса B9 из новой линейки ExpertBook. Лэптоп характеризуется компактными размерами, многофункциональным тачпадом, развитой системой защиты информации и батареей на сутки работы без подзарядки.

Легкий и портативный

Компания Asus выпустила в России ноутбук ExpertBook B9 (модельный номер B9450). Серия ExpertBook заменила собой линейку AsusPro, ориентированную на корпоративных пользователей. Мировая премьера модели состоялась в январе 2020 г.

Лэптоп выделяется в первую очередь компактными размерами за счет 14-дюймового экрана с 4-миллиметровыми рамками по бокам, а весит он 870 граммов при толщине 15 миллиметров. По заверению разработчиков, B9 – это самый легкий ноутбук в сегменте бизнес-моделей.

В тачпад Asus B9 встроен полноценный Numpad

В российской рознице ExpertBook B9 вышел в нескольких комплектациях с процессорами Intel Core десятого поколения, оперативной памятью LPDDR3 и полноценным SSD-драйвом в качестве основного накопителя. Самая доступная версия ноутбука стоит 99 тыс. руб., и в цену входит ОС Windows 10 Home или Pro.

Процессор, память и дисплей

ExpertBook B9 по умолчанию поставляется с 14-нанометровым процессором Intel Core i5-10210 на четырех ядрах с частотой от 1,6 до 4,2 ГГц и 6 МБ кэша третьего уровня. В более дорогих комплектациях используется более производительный чип – Core i7-10510 с частотой от 1,8 до 4,9 ГГц, 8 МБ кэша и четырьмя ядрами. Он тоже производится по 14-нанометровым нормам.

Премьера Asus B9 на CES 2020

Asus B9 укомплектован 8 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3-2133 с поддержкой двухканального режима. В качестве основного накопителя используется SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-E x4 емкостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. В ноутбуке предусмотрен дополнительный слот M.2, что позволяет опционально установить второй SSD-драйв, тоже емкостью до 2 ТБ и объединить оба накопителя в массив RAID0.

Дискретная видеокарта в ноутбуке не предусмотрена – графику обрабатывает встроенный в процессор модуль Intel UHD 620. Изображение этот модуль выводит на IPS-дисплей с диагональю 14 дюймов, разрешением Full HD (1920х1080 точек) и соотношением сторон 16:9. Экран характеризуется яркостью 300 кд/м2, антибликовым покрытием и 178-градусными углами обзора по вертикали и горизонтали.

Для дисплея, который можно раскрывать на 180 градусов, заявлены 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 72-процентный – NTSC. За счет тонких рамок (4 миллиметра) он занимает 94% верхней крышки ноутбука.

Питание и интерфейсы

Новый ноутбук Asus работает от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 33 Втч (две ячейки), заряда которого хватит на 12 часов. Опционально доступна АКБ вдвое большей емкости – 66 Втч (четыре ячейки) с автономностью до 24 часов. Обе батареи поддерживают ускоренную 65-ваттную зарядку по USB-C – с 0 до 60% за 39 минут.

Новинку Asus можно подключить к локальной сети через microHDMI

Список беспроводных интерфейсов ExpertBook B9 включает Bluetooth 5 и Wi-Fi 6. К проводным интерфейсам относятся два USB-C с поддержкой Intel Thunderbolt 3 и пропускной способностью 40 Гбит/с, HDMI-выход, вход под проводные наушники, полноразмерный USB-A 3.1 Gen2, а также порт microHDMI с поддержкой Ethernet (переходник на RJ45 входит в комплект поставки). К ноутбуку можно подключать внешние мониторы по HDMI и обоим USB-C.

Дополнительные особенности

Asus ExpertBook B9 располагает клавиатурой с подсветкой и 1,5-миллиметровым ходом клавиш. Увеличенных размеров тачпад (127x65 мм) получил стеклянное покрытие и интегрированный блок цифровых клавиш (NumPad). Лэптоп оснащен шарниром ErgoLift, приподнимающим клавиатуру при его раскрытии для удобства работы с текстом.

В тонком корпусе Asus B9 нашлось место под один полноразмерный USB-порт

В ноутбук встроены криптопроцессор TPM 2.0 для защиты конфиденциальных данных и ИК-камера для аутентификации по распознаванию лица. В дополнение к ним имеются сканер отпечатков пальцев и замок Kensington, защищающий ноутбук от кражи. Основная веб-камера с разрешением HD, размещенная над дисплеем, снабжена шторкой, предотвращающей случайное включение видеосвязи.

Корпус Asus B9 выполнен из магниевого сплава и защищен от ударов и падений по военному стандарту MIL STD 810G. Он обладает размерами 320х203х15 мм и весит 870 граммов с батареей на 33 Втч и 995 граммов с 66 Втч. В ноутбук встроены четыре микрофона и акустика Harman Kardon.