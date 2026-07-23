Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автономность обладание автономией, независимость от чего-либо
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 274, упоминаний - 274
Автономность и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 55
|GizChina - Издание 84 3
|DxOMark - Издание 36 3
|The Verge - Издание 619 2
|Reddit 398 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 2
|MacRumors 148 2
|Space Daily 528 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|ITHome 46 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|PhoneArena 75 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 1
|National Geographic 95 1
|Mash - telegram-канал 22 1
|NotebookCheck 18 1
|GizmoChina 171 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.