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Индексная книга (каталог) CNews*
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Автономность обладание автономией, независимость от чего-либо

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2026 ГК Softline выстраивает собственный сквозной стек ИИ-разработки и масштабирует его на всю группу компаний 1
23.07.2026 «М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 1
17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье 1
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM 1
15.06.2026 Trouver выпустил первый робот-пылесос с роликовым мопом в среднем сегменте 1
29.05.2026 Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое 1
28.05.2026 Ремонт вместо покупки: какие смартфоны россияне чинили в начале 2026 года 1
14.05.2026 «Геоскан» и «ЛизаАлерт» отработали применение дронов самолетного типа для поиска пропавших людей 1
13.05.2026 Sven представляет RX-G970W 1
12.05.2026 «М.Видео»: россияне предпочитают гарнитуры классическим наушникам 1
12.05.2026 Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
08.05.2026 В России новый парадокс. Россияне стали покупать дорогие смарт-часы в дополнение к дешевым смартфонам 1
08.05.2026 «М.видео»: россияне выбирают более функциональные и технологичные смарт-часы 1
10.04.2026 Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook 1
08.04.2026 России начались продажи новых планшетов Acer Iconia 1
03.04.2026 «ЭРА-ГЛОНАСС» начнет передавать сигналы SOS со всей территории России вне зон покрытия сотовой связи 1
24.03.2026 Trouver представил в России пылесос без «мертвой зоны» вдоль стен 1
05.03.2026 Acer представила в России новые беспроводные мыши OMR502, OMR503 и OMR504 1
02.03.2026 Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26 1
09.12.2025 «М.видео» назвала топ-10 самых популярных ноутбуков осени 1
24.11.2025 «Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия 1
20.11.2025 Новинки от CMF и Nothing уже в продаже 1
13.10.2025 «М.видео»: в России установлен новый рекорд на рынке планшетов 1
01.10.2025 В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i 1
24.09.2025 Infinix представляет серию ультратонких смартфонов 1
23.09.2025 Сбербанк выпустил носимый гаджет без дисплея, камеры, поддержки сотовых сетей и даже без названия. Он стоит как смартфон. Опрос 1
22.09.2025 Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей 1
20.08.2025 Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью 1
12.08.2025 Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу 1
26.07.2025 Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость? 1
08.07.2025 Новые модели смартфонов Ulefone Armor на российском рынке 1

Публикаций - 274, упоминаний - 274

Автономность и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 73
Intel Corporation 12811 53
Samsung Electronics 11064 52
Huawei 4675 46
Nvidia Corp 4002 38
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 37
Xiaomi - Сяоми 2231 36
Sony 6739 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 28
HP Inc. 5883 27
Acer Group - Acer Inc 2776 26
Lenovo Group 2446 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Google LLC 12687 23
Dell EMC 5180 22
Microsoft Corporation 25774 19
VAIO 475 15
LG Electronics 3735 14
Qualcomm Technologies 1974 12
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 12
Samsung - Harman - JBL 242 12
Fujitsu 2105 10
Philips 2099 10
Garmin - Гармин 233 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
AMD Graphics Product Group - ATI 973 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
Yandex - Яндекс 9215 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
BBK OPPO Electronics 484 7
Toshiba Corporation 2980 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
MediaTek - Ralink 595 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
BBK OnePlus 298 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
TÜV Rheinland Group 181 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Boeing 1031 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Белый Ветер 365 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
QinetiQ Group 57 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Ferrari NV 159 2
Dyson 157 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Beurer - Бойрер 19 1
Lacoste - Лакост 10 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Makita - Макита 25 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Adidas - Адидас 170 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
Альфа-Банк 1979 1
Hyundai Motor Company 436 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 156
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 126
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 119
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 119
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 98
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 94
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 90
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 87
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 84
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
Наушники - Headphones 4478 76
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 74
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 69
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 67
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 66
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 62
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 61
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 59
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 56
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 51
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 50
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 49
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 47
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 44
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 43
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 42
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 42
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 41
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 39
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 38
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
Google Android 15243 68
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 42
Microsoft Windows 16882 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 36
Apple iOS 8583 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 33
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 30
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 29
Intel Core - Семейство процессоров 1251 25
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 25
Apple iPhone 6 4861 20
Apple iPad 4011 19
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 19
Samsung Galaxy 1035 18
Nvidia GeForce GTX 525 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 17
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 17
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 17
Apple MacBook Pro 559 17
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 16
Microsoft Windows 10 1938 15
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 15
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 14
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 13
Huawei Watch - Умные часы 145 13
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 13
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 13
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 13
Intel Core i - Cерия процессоров 534 12
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 12
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 12
Fujitsu LifeBook 167 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 11
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 11
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Ксенин Алекс 311 21
Толпыгин Никита 35 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Robinson Billy - Робинсон Билли 2 2
Арлазаров Владимир 290 2
Евтушенко Олег 145 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Шумилин Сергей 4 1
Serafin Zig - Серафин Зиг 6 1
Velasco Cris - Веласко Крис 3 1
Полянская Марина 5 1
Евдокимов Михаил 4 1
Raskin Jef - Раскин Джеф 2 1
Большаков Александр 10 1
Терехов Алексей 4 1
Райкевич Алексей 129 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Holland Patrick - Холланд Патрик 2 1
Cruise Tom - Круз Том 17 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 14 1
Емельяненко Фёдор 1 1
Зарайский Сергей 24 1
Хаханов Юрий 20 1
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 8 1
Исаев Кирилл 15 1
Иксанова Екатерина 22 1
Рыков Ростислав 1 1
Шафаренко Александр 1 1
Солощенко Федор 1 1
Натрусов Артем 313 1
Дремлюг Андрей 3 1
Зырянов Илья 17 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Любимов Олег 57 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 1
Симаков Олег 113 1
Артамонова Анна 183 1
Владзимирский Антон 13 1
Осипов Александр 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 132
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 31
Япония 13807 18
Европа 24962 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Южная Корея - Республика 7051 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Германия - Федеративная Республика 13220 6
Китай - Тайвань 4245 5
Сатурн - Титан (спутник) 533 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Германия - Берлин 732 4
США - Калифорния - Купертино 281 4
Индия - Bharat 5869 3
Канада 5081 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 3
Франция - Французская Республика 8176 3
США - Калифорния 4828 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 3
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
Казахстан - Республика 6047 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3781 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Великобритания - Лондон 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
США - Аризона 549 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 48
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 24
Ergonomics - Эргономика 1755 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 12
Сон - Somnus 483 12
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 8
Здравоохранение - Отоларингология 187 7
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