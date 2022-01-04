Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74597
ИКТ 6985
Организации 5009
Ведомства 1247
Ассоциации 561
Технологии 2673
Системы 15616
Персоны 24966
География 1339
Статьи 921
Пресса 788
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1134
Мероприятия 768

Автономность обладание автономией, независимость от чего-либо



04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
24.08.2021 Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
19.08.2021 Qualcomm представила платформу автономных дронов с поддержкой ИИ и сетей 5G 1
04.08.2021 Лучшие триммеры для травы: хиты продаж 1
28.07.2021 Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
01.06.2021 Apple все сломала. Новая прошивка пожирает заряд аккумулятора на всех iPhone. Видео 1
25.05.2021 Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
03.05.2021 Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM 1
22.04.2021 В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект 1
10.03.2021 Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
26.02.2021 Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
16.02.2021 Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных 1
21.01.2021 Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
15.01.2021 Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года? 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
21.10.2020 Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
24.09.2020 Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds – первый продукт платформы Honor Choice 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
27.07.2020 SAP анонсировала IPO для Qualtrics 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
25.05.2020 Microsoft открыла исходный код легендарного BASIC 1
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1

Публикаций - 122, упоминаний - 122
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»