Анонсирован запуск новой модели телефона Xenium X280
Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный представитель мобильных телефонов Xenium на российском рынке, анонсировала запуск новой модели телефона с рекордно долгой автономностью аккумулятора — Х280.
Модель Xenium X280 в форм-факторе моноблока оснащена фирменной запатентованной технологией энергосбережения. Это позволяет устройству работать без зарядки до 92 дней в режиме ожидания и до 35 часов в режиме разговора. Указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth. Фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона.
Помимо этого, Xenium X280 можно использовать как портативное зарядное устройство для других гаджетов, когда под рукой нет розетки.
Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа
X280 оснащен слотом для двух SIM-карт (nano SIM + nano SIM), камерой 0,3 МП, а также МР3-плеером, будильником, калькулятором и телефонной книгой. Отдельный плюс — разъем Type-C. Кроме того, в телефоне есть слот для карты памяти microSD, что позволяет закачать в телефон файлы, медиа или карты.
Х280 представлен в классическом черном цвете. В комплект поставки входят телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, кабель, инструкция на русском языке. Новая модель будет доступна в продаже с февраля 2025 г. по цене 3490 руб.