Анонсирован запуск новой модели телефона Xenium X280

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный представитель мобильных телефонов Xenium на российском рынке, анонсировала запуск новой модели телефона с рекордно долгой автономностью аккумулятора — Х280.

Модель Xenium X280 в форм-факторе моноблока оснащена фирменной запатентованной технологией энергосбережения. Это позволяет устройству работать без зарядки до 92 дней в режиме ожидания и до 35 часов в режиме разговора. Указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth. Фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона.

Помимо этого, Xenium X280 можно использовать как портативное зарядное устройство для других гаджетов, когда под рукой нет розетки.

Сангфей СЕС Электроникс Рус Xenium X280

X280 оснащен слотом для двух SIM-карт (nano SIM + nano SIM), камерой 0,3 МП, а также МР3-плеером, будильником, калькулятором и телефонной книгой. Отдельный плюс — разъем Type-C. Кроме того, в телефоне есть слот для карты памяти microSD, что позволяет закачать в телефон файлы, медиа или карты.

Х280 представлен в классическом черном цвете. В комплект поставки входят телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, кабель, инструкция на русском языке. Новая модель будет доступна в продаже с февраля 2025 г. по цене 3490 руб.