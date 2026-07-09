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Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Sangfei CEC Electronics Сангфей СЕС Электроникс Рус

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Сангфей СЕС Электроникс Рус

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 Мобильные телефоны АОС выходят на российский рынок 1
20.11.2025 Xenium X900: первый 4G-телефон с видеосвязью для тех, кому рано держать смартфон 2
19.08.2025 Xenium X718: преимущества мобильного, комфорт стационарного 2
06.08.2025 Xenium X160 — кнопочный телефон с двумя сим-картами и повышенной безопасностью 2
08.07.2025 Детские смарт-часы Xenium W600 в России 2
03.06.2025 Xenium X175 — надежный мобильный телефон с рекордной автономностью и высокими стандартами безопасности 2
19.05.2025 Xenium X800: премиальный телефон на все случаи жизни 2
14.02.2025 Xenium X680 — классическая раскладушка с двумя дисплеями и рекордной автономностью 2
30.01.2025 Анонсирован запуск новой модели телефона Xenium X280 1
23.01.2025 Xenium расширяет ассортимент и представляет новую линейку сетевых зарядных устройств 2
01.11.2024 Xenium P2210: сила и портативность 2
14.06.2024 На российском рынке появятся телефоны и аксессуары под брендом Xenium 1
23.03.2020 Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips 4
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 3
09.09.2015 Philips анонсировала новый «долгоиграющий» смартфон Xenium V526 2
17.09.2012 «Сангфей Электроникс Рус» перешла на почтовое решение Microsoft Exchange в «облаке» ActiveCloud by Softline 3
17.01.2012 Продажи телефонов Philips Xenium в России выросли на 29% 2
18.11.2011 Две недели без подзарядки: обзор самого "долгоживущего" смартфона Philips V816 1

Публикаций - 18, упоминаний - 36

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 7
Microsoft Corporation 25714 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 2
LucidLogix Technologies - Lucid 3 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 265 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Samsung Electronics 11011 1
МегаФон 10646 1
Dell EMC 5170 1
Yandex - Яндекс 9127 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
Apple Inc 13086 1
LG Electronics 3727 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
Softline - Софтлайн 3690 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4901 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 1
Fly 213 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
Google LLC 12623 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 58 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 1
Связной ГК 1400 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1866 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
Связной Логистика 16 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2500 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10600 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26164 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7897 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29580 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26584 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5349 8
Карты памяти - Запоминающее устройство 2311 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4005 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6254 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8457 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2352 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 5
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 329 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13180 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14707 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13009 4
Оповещение и уведомление - Notification 5830 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1209 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13417 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10053 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9229 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4168 3
Моноблок - Monoblock PC 1106 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4772 3
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 611 3
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 270 3
USB micro 973 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 633 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10558 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1732 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22451 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10249 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1569 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 700 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9206 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1148 2
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 84 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5231 4
Google Android 15176 3
Apple iPhone 6 4861 3
Philips S - Серия смартфонов 12 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
LucidLogix Technologies - Lucid PowerXtend - Lucid XPower Tech 5 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - Nucleus OS 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7587 1
Apple iOS 8546 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 330 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 368 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Microsoft Windows 16816 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1961 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1664 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
LG Magna H - Серия смартфонов 7 1
LG K - Серия смартфонов 14 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Microsoft Office 2010 157 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
Gismeteo - Гисметео 37 1
Philips V - серия мониторов 3 1
Microsoft Money - MSN Money - MSN Money app - Microsoft MoneyCentral 26 1
Лунёв Константин 1 1
Тенишев Андрей 16 1
Цариковский Андрей 22 1
Лебедев Артемий 110 1
Герман Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18994 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Франция - Французская Республика 8144 1
Нидерланды 3725 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27091 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7432 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3132 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 287 1
Федеральный закон 76-ФЗ 4 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7027 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5536 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6978 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9089 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2654 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6064 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 313 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8177 1
Ergonomics - Эргономика 1743 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3822 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7349 1
Паспорт - Паспортные данные 2824 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1715 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1250 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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