Xenium P2210: сила и портативность
Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус» анонсировала выход на российский рынок нового портативного аккумулятора Xenium P2210. Устройство сочетает в себе стильный внешний вид, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность — это делает его идеальным решением для пользователей, которые часто проводят время на природе или в дороге. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».
Портативный аккумулятор, или пауэрбанк, выполнен в минималистичном дизайне и имеет прочный металлический корпус черного цвета. Мощность устройства составляет 22,5 Вт, а емкость — 10 000 мАч. Этого хватит, чтобы поддерживать заряд сразу нескольких мобильных устройств: подзарядить смартфон и беспроводные наушники, планшет и камеру. Поддержка технологий PD3.0 и QC3.0 предоставляет возможность быстрой зарядки.
Xenium P2210 отличается компактными размерами 147×66×15 мм и весом всего 254 г, что делает его удобным для повседневного использования и позволяет легко разместить устройство в сумке, рюкзаке или кармане. А прочный корпус не только придает аккумулятору элегантный вид, но и надежно защищает его от внешних повреждений.
Одной из ключевых особенностей Xenium P2210 является наличие дисплея, отображающего текущий уровень заряда. Он позволяет пользователям точно контролировать количество оставшейся энергии. Аккумулятор имеет входные разъемы USB type-C и micro USB, а также выходные порты USB type-C и USB type-A, что дает возможность подключать разнообразные устройства. Для безопасного использования аккумулятор оснащен защитой от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
Приобрести устройство можно будет по цене 2,19 тыс. руб.
Портативный аккумулятор Xenium P2210, технические характеристики: размеры: 147×66×15 мм, вес 254 г; емкость 10 000 мАч (Li-Pol); выходные параметры (max) мощность — 22,5 Вт, напряжение 4,5 В, ток 5 А; корпус — металл, цвет черный; индикация — дисплей; входные разъемы — 1 × USB type-C, 1 × micro USB; выходные разъемы —1 × USB type-C, 1 × USB type-A; виды защиты — от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки; беспроводной зарядки нет.
Комплектация: портативный аккумулятор, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.