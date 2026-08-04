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Аккумулятор литий-полимерный электрический Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический Lithium-ion polymer battery Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly

  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 

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07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
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Публикаций - 238, упоминаний - 256

Аккумулятор литий-полимерный электрический и организации, системы, технологии, персоны:

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