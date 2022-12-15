Аккумулятор литий-полимерный электрический Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический Lithium-ion polymer battery Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly
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