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Индексная книга CNews*
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Аккумулятор литий-полимерный электрический Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический Lithium-ion polymer battery Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly



15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер 1
02.12.2022 Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России 1
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами 1
03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
17.11.2021 Экшен-камера Digma DiCam 890 для любителей экстремальных развлечений 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
03.09.2021 Приемы экономии заряда батареи, которые не работают 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
03.02.2021 При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты? 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
05.10.2020 Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U 1
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина 1
22.02.2020 Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен 1
19.09.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro 1
13.03.2019 HP начала продажи ноутбука Spectre Folio с корпусом из кожи. Цена 1
13.12.2018 Лучшая книга - первая книга 1
26.11.2018 Обзор Huawei Mate 20 Pro: самый дорогой Android-смартфон 1
15.11.2018 Обзор ноутбука Haier S428 1
18.10.2018 Обзор смартфона BQ 5517L Twin Pro 1
11.10.2018 TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России 1
26.07.2018 Обзор смартфона BQ 6015L Universe: инновации по доступной цене 1
29.05.2018 Обзор планшета Apple iPad 2018: когда учеба становится интересной 1
19.02.2018 Обзор электронной книги ONYX BOOX Cleopatra 3 1
10.01.2018 9 самых автономных ноутбуков. Версия ZOOM 1
13.11.2017 Обзор электронной книги ONYX BOOX Chronos: современный учебник 1
13.10.2017 Новый флагман Huawei получит «нейронный процессор» и «умную ручку». Видео 1
27.07.2017 Обзор смартфона BQ-5201 Space 1
31.05.2017 Huawei представила планшеты MediaPad T3 с диагоналями экранов 7, 8 и 10 дюймов 1
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M 1
14.04.2017 Fly представил в России новый бюджетный LTE-смартфон 1
28.02.2017 Смартфоны с мужским характером. Выбор ZOOM 1
31.01.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8: стиль умножаем на качество 1
05.01.2017 Обзор планшета Huawei MediaPad M3 1
28.12.2016 Обзор мобильного накопителя Western Digital My Passport Wireless Pro 1

Публикаций - 178, упоминаний - 190

Аккумулятор литий-полимерный электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10910 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6242 17
Apple Inc 11157 15
Samsung Electronics 9705 15
Intel Corporation 11645 12
Huawei 3491 11
Microsoft Corporation 23450 11
ДОК 767 11
iRiver 182 9
ONYX International 116 9
Yandex - Яндекс 5630 9
Sony 6478 9
MediaTek 443 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1315 8
Qualcomm Technologies 1697 8
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 85 8
Lenovo Group 2163 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1935 7
Sony Ericsson 1123 7
Nvidia Corp 3210 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 6
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5584 6
ASBIS Prestigio Solutions 223 5
LG Electronics 3534 5
Rover - RoverComputers 413 5
HTC Corporation 1490 5
HP Inc. 5509 5
Twitter 2691 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 5
МакЦентр - MacCentre 133 5
MPIO 42 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 4
Цифра ГК 2138 4
VK - Mail.ru Group 3194 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 346 4
3Q 47 4
Navitel - Навител Навигатор 295 4
Wexler 60 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6167 6
Россети Ленэнерго 2338 6
Геометрия НПО 127 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5751 3
Asahi Glass 42 2
Точка 3792 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 2
Совкомбанк Совесть 266 2
Лента - Сеть розничной торговли 1689 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 102 1
TripAdvisor 40 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 1
Boeing 987 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
7 цветов 12 1
OceanGate Inc 1 1
Carl Zeiss 298 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 349 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 647 1
AliExpress 379 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 322 1
X5 Group 812 1
UPS 178 1
Связной ГК 1332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 12 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1790 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8415 150
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9305 90
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 82
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19173 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11485 73
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8426 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21859 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5629 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17269 64
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6699 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21276 57
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3871 50
Наушники - Headphones 3489 50
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5639 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79014 48
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3262 47
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 46
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4329 46
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 44
Микрофон - Microphone 2151 41
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1736 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38630 39
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12497 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 38
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2403 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5642 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9355 37
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 34
Microsoft WMA - Windows Media Audio 969 34
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1753 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6306 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3913 32
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1887 32
USB micro 939 31
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1361 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13184 30
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3234 30
Карты памяти - Запоминающее устройство 2187 29
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1853 28
Автофокус - Автофокусировка 2229 27
Google Android 12502 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 33
Samsung SVR-диктофон 445 25
Microsoft Windows 14400 24
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 936 20
Google Play - Google Store - Android Market 2913 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 15
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 401 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 648 15
Microsoft Windows 2000 12647 14
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 10
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 87 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 9
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 8
ONYX SNOW Field 27 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 336 8
Microsoft Office 3425 7
Apple iOS 6770 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 7
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 477 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 7
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 269 7
Microsoft Windows BitLocker 1273 7
Intel Core - Семейство процессоров 1731 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6601 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 6
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 6
Google YouTube - Видеохостинг 2421 6
Microsoft Windows 10 1505 5
Google Android 10 201 5
Nokia Symbian OS 1399 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 5
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 64 5
Яндекс.Навигатор 495 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 372 5
Apple iPad 3735 5
Сергеев Иван 74 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 2
Катаев Александр 40 2
Ерофеева Мария 31 2
Никитин Николай 20 2
Ксенин Алекс 311 2
Мамин-Сибиряк Дмитрий 1 1
Борушевский Денис 36 1
Крихели Роман 1 1
Ширшов Павел 76 1
Малафеев Андрей 51 1
Лаптева Марина 115 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Крылов Иван 2 1
Толстой Лев 43 1
Платонов Алексей 22 1
Пушкин Александр 16 1
Маяковский Владимир 3 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Пушкина Инна 1 1
Яковев Александр 1 1
Яковлев Валерий 2 1
Лысенко Александр 8 1
Иванов Владислав 8 1
Сорокин Дмитрий 11 1
Набоков Сергей 28 1
Иванов Константин 27 1
Никифоров Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 122244 77
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50089 10
Япония 12861 10
Южная Корея - Республика 6274 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 8
Европа 21280 8
Америка 2155 5
Китай - Тайвань 3674 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13115 4
Германия - Федеративная Республика 11896 4
Финляндия - Финляндская Республика 3466 4
Швеция - Королевство 3455 4
Азия - Азиатский регион 4649 3
Португалия - Порту 621 2
Беларусь - Белоруссия 4218 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 982 2
Украина 7247 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39180 2
Япония - Токио 920 2
Ближний Восток 2642 2
Франция - Французская Республика 7078 2
Казахстан - Республика 4821 2
США - Калифорния 4663 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Нидерланды 3299 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 375 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1284 1
Германия - Берлин 700 1
Египет - Арабская Республика 750 1
США - Лос-Анджелес 743 1
США - Аризона 485 1
Монако Княжество 101 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 350 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 174 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 302 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 122 1
Индия - Республика 5059 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4040 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19859 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1260 11
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3429 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14980 10
Ergonomics - Эргономика 1491 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10180 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 1955 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1370 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23756 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4394 6
Литий - Lithium - химический элемент 402 6
Английский язык 6150 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 5
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 149 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4636 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2541 5
Металлы - Никель - Nickel 295 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10622 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2630 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1599 4
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1405 4
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 163 3
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 72 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2967 3
Градус Цельсия 261 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3860 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3884 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 3
Homo Sapiens - Человек разумный 2716 3
Физика - Physics - область естествознания 2429 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4166 3
Металлы - Золото - Gold 1012 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 478 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1597 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2087 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 27
91Mobiles 1693 2
Wikipedia - Википедия 440 1
Чудо техники 60 1
GizmoChina 97 1
VK - Mail.ru Новости 22 1
500 Startups 14285 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7433 2
PCMark 106 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11587 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
День молодёжи - 27 июня 687 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
IBM Think 3 1
JD.com 618 Shopping Festival 71 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214393, в очереди разбора - 888992.
Создано именных указателей - 108075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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