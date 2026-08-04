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Аккумулятор литий-полимерный электрический Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический Lithium-ion polymer battery Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly
- Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров.
- Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются.
- Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 238, упоминаний - 256
Аккумулятор литий-полимерный электрический и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 4
|Сергеев Иван 74 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Катаев Александр 40 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Никитин Николай 24 2
|Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
|Крихели Роман 1 1
|Крылов Иван 12 1
|Житков Борис 2 1
|Ушинский Константин 2 1
|Лычавко Александр 1 1
|Одинец Семен 7 1
|Пароходова Анна 4 1
|Lees Andy - Лис Энди 7 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Носков Константин 241 1
|Yu Richard - Ю Ричард 22 1
|Blass Evan - Бласс Эван 36 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Малафеев Андрей 52 1
|Никифоров Андрей 8 1
|Иванов Константин 28 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Маяковский Владимир 7 1
|Пушкин Александр 39 1
|Платонов Алексей 22 1
|Толстой Лев 69 1
|Ding David - Динг Дэвид 3 1
|Лаптева Марина 114 1
|Ширшов Павел 76 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Борушевский Денис 37 1
|Сорокин Дмитрий 64 1
|Иванов Владислав 27 1
|Лысенко Александр 11 1
|Яковлев Валерий 2 1
|Яковев Александр 1 1
|Пушкина Инна 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.