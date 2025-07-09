«Оникс Букс Галилео 3» – обновление серии 7-дюймовых ридеров

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет очередную новинку. Поступившая в продажу модель «Оникс Букс Галилео 3» продолжает серию устройств для чтения с экраном 7 дюймов. При этом ридер получил обновленный экран Carta 1300, увеличенную до 3 ГБ оперативную память и новый дизайн кнопок управления. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель оснащена 7-дюймовым дисплеем последнего поколения E Ink Carta Plus (Carta 1300), c разрешением 1264x1680 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Этот экран имеет более высокий контраст и скорость перерисовки, по сравнению с предыдущими поколениями. Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры не мерцает и позволяет пользоваться ридером даже при плохом освещении, а емкостный сенсор делает управление устройством более комфортным. Поддержка функции SNOW Field позволяет добиться снижения числа артефактов при обновлении экрана, улучшая качество отображения. Поверх экрана располагается защитное стекло, предотвращающее образование царапин и других повреждений.

Аппаратная платформа ридера построена на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре, а оперативная память была увеличена до 3 ГБ. 32 ГБ энергонезависимой памяти, дополненные слотом для карт microSD, позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, дает возможность пользоваться онлайн-сервисами, включая браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Благодаря модулю Bluetooth 5.0 ридер позволяет использовать беспроводные наушники, колонки и другие аксессуары. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать различные внешние устройства, такие как USB-накопитель, клавиатура, мышь, картридер, Ethernet-адаптер и др. Микрофон и динамик дают возможность прослушивать аудиокниги, музыку и записывать голосовые заметки. Модель имеет встроенный датчик положения (G-сенсор), который автоматически поворачивает изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации.

«Оникс Букс Галилео 3» базируется на операционной системе Android 11 с предустановленными магазинами приложений Google Play и RuStore. В состав ПО модели входит книжный магазин «Яндекс Книги» (12+), позволяющий выбрать более чем из 250 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе представлен огромный выбор литературы различных направлений и жанров. Устройство имеет аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Несмотря на увеличенный до 7 дюймов экран, модель имеет легкий компактный корпус. Кнопки управления на боковой стороне были улучшены и пользоваться ими стало удобнее. Литиево-полимерный аккумулятор емкостью 2300 мАч обеспечивает до нескольких недель работы от одной зарядки. В комплекте с книгой поставляется удобная «умная» обложка, защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при использовании. Модель поступила в продажу, приобрести новинку можно за 26 990 руб.