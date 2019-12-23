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Cardreader Кардридер Картридер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.12.2019
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Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт
Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том числе с
|29.10.2015
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Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке
Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эмбоссин
|25.03.2015
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iEOS позволяет работать со средствами криптозащиты через беспроводной карт-ридер «Аладдин Р.Д.»
В iEOS, начиная с версии 2, используются средства криптографической защиты информации компании «Аладдин Р.Д.»: смарт-карта JaCarta, на которой хранится криптографический ключ и сертификат, и внешний карт-ридер для Apple iPad, iPhone. Таким образом, мобильное приложение iEOS позволяет формировать и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП). Беспроводной смарт-карт ри
|16.09.2013
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Стартовала общероссийская акция «Подай заявление о выдаче УЭК, получи в подарок картридер»
нам, подавшим с начала акции заявление о выдаче универсальной электронной карты, бесплатно выдается кардридер для работы с УЭК на персональном компьютере. С использованием кардридера держатель
|06.08.2013
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Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android
ss. MobileLite Wireless — это новое поколение инновационного портативного устройства хранения данных Wi-Drive, которое Kingston выпустила в 2011 г. для устройств на базе платформ iOS и Android. Новый карт-ридер MobileLite Wireless имеет расширенные функциональные возможности и позволяет в беспроводном режиме осуществлять доступ к контенту, хранящемуся на USB-накопителе и картах памяти форма
|22.08.2011
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Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0
lash, xD, Memory Stick, MMC/RS-MMC, SD/microSD (с соответствующей поддержкой коммерческих модификаций). Аксессуар совместим с MacOS X и Windows, а также с USB 2.0. Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0 Стоимость карт-ридера составляет 34 доллара.
|23.05.2011
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Lexar сделала карт-ридер для двух карт
Lexar показала совмещенный карт-ридер для двух типов накопителей. Устройство позволяет считывать и копировать данные между SD-картами всех спецификаций и CompactFlash. Стоимость – 50 долларов.
|16.12.2009
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Самый быстрый карт-ридер
В Сети появился в продаже новый карт-ридер, позволяющий считывать и записывать данные на карты памяти почти в 2 раза быстрее. Речь идет о модели Addonics Pocket eSATA / USB DigiDrive, который может подключаться не только к по
|01.10.2009
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Флакон духов как карт-ридер
Китайские дизайнеры создали очередной USB карт-ридер. Особенность "Perfume Bottle USB Card Reader" заключается в том, что в качестве корпуса у него используется стилизованный флакон туалетной воды. Как техническое устройство, карт-р
|04.02.2009
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Картридер легче грамма
1 формат, что, впрочем, следует из его названия. Но microSD сегодня поддерживается очень большим количеством телефонов и коммуникаторов. Вес устройства - 0,7 грамма. Никаких кабелей не требуется, сам картридер, фактически, представляет собой разъем USB со слотом для microSD. Поддерживаются карты microSD и microSDHC, ёмкостью до 8 ГБ. Картридер выпускается в белом, черном и розовом цв
|05.09.2008
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Кард-ридер "Восемьдесят в Одном"
ни одного нормального пользователя который бы не имел карту памяти, ту или иную, или сразу несколько, а тут еще друг принес нечто такое, что лет пять как не выпускается. Что ж делать? Иметь под рукой кард-ридер High Speed Card Reader iMONO 80-in-1. Это устройство поддерживает все последние форматы, и работает не испытывая каких-либо проблем, в том числе и с картами SDHC, MMC 4,2, 4,0 CF, MS
|16.01.2008
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DVD-проигрыватели Технологии и тенденции 2007 года
как игровая станция Sony третьего поколения. В полной версии она не только воспроизводит все типы файлов, но великолепно демонстрирует фото, с помощью движка своего джойстика, и имеет полноформатный кард-ридер на карты типа Memory Stick (Standard, Duo и PRO), SD, стандартного и мини-формата и картами CompactFlash (Type I и II). Обобщает же все модели BD-плееров, наличие декодера нового вид
|25.05.2007
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Кард-ридер 31 в одном
Компания I-O DATA представила свой новый кард-ридер, который может работать с картами памяти 31 стандарта. Кроме того, имеется поддержка карт типа SDHC. Название, правда, подкачало - USB2-W31RW.
|20.04.2007
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Ориентирование на мобильную производительность
цветов: 17" / 1680x1050 / 4.3 млрд; Видеоконтроллер: NVIDIA GeForce Go 7900;Видеопамять / Тип видеопамяти: 512 МБ / DDR3; Коммуникации: Wi-Fi a/b/g, Bluetooth 2.0, ExpressCard, 4 USB 2.0, FireWire и картридер-универсал; Размеры ноутбука: 394 x 275 x 41,9 мм; Вес: 3.2 кг. Satellite A100 Обеспечивая великолепную мобильность и производительность, ноутбук Satellite A100 предлагает пользователя
|23.03.2007
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Digitex выпустил миниатюрный кардридер на 68 форматов
Digitex представил новый универсальный миниатюрный кардридер Digitex DataShuttle DS05, позволяющий считывать карты памяти практически всех существующих на сегодня форматов. Устройство имеет 4 основных порта для карт памяти семейства MS, CF, SD,
|22.11.2006
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Очисти свой кард-ридер
Это набор, о котором вряд ли приходилось задумываться, – для чистки кард-ридеров. Конечно, может быть это и звучит смешно, но не стоит исключать вариант, что кард-ридер эксплуатируется в сильно запыленном помещении.
|08.11.2006
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Миниатюрный кард-ридер
Компания Buffalo предлагает внешний, весьма компактный кард-ридер для карт памяти формата microSD. Размеры (39х20х7мм) впечатляют, не правда ли?
|03.11.2006
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Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV
стройств, таких как видео или фотокамера, видеомагнитофон и т.п.. Там же располагаются USB-разъем и кардридер. В целом новая плазма от Samsung выглядит респектабельно и стильно, как и положено
|26.07.2006
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Buffalo создал кардридер на 28 форматов
Японская компания Buffalo анонсировала мультиформатный кардридер MCR-C28/U2, способный прочитать карты памяти 28 стандартов. Buffalo MCR-C28/U2 Среди основных форматов совместимых карт памяти — SDHC, SD, miniSD, microSD, MMC, xD и прочие. Для
|07.07.2006
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Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро
ает в него информацию. Кроме того, накопитель можно использовать как обычный внешний жесткий диск и картридер. Карты памяти считываются достаточно быстро. А после установки драйверов все слоты
|12.01.2006
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры
о не гонится за скоростями, Digma DCH22-05 – отличное приобретение. Traxdata 11-in-1 (цена $18) Это карт-ридер среднего класса, исходя из характеристик он должен читать 11 типов карт: Compact F
|03.11.2005
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Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров
о черно-белое фото у этого принтера получается на порядок лучше, чем у одноклассников? Производители начинили свой принтер всеми возможными техническими «перчинками»: это и 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, и кардридер, понимающий все популярные виды карт памяти (Compact Flash I и II, Secure Digital, MultiMedia, SmartMedia, xD-Picture Card и Sony Memory Stick), и многокнопочная клавиатура, позволяющ
|30.08.2005
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Тест: лучшая интеграция DVD в телевизор
ер, который читает все форматы DVD и CD-дисков. Кроме того, он оказался еще и снабжен портом USB, а карт-ридер, с помощью которого можно просматривать на телевизоре содержимое практически любых
Cardreader и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 76
|Сергеев Иван 74 13
|Ширшов Павел 76 12
|Лаптева Марина 114 10
|Ерофеева Мария 31 10
|Попов Алексей 339 7
|Наумов Максим 100 7
|Газаров Артур 77 6
|Бровкин Дмитрий 55 5
|Ревенчук Григорий 6 4
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 4
|Морозов Максим 11 4
|Принцевская Людмила 34 4
|Пыкин Алексей 5 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Катаев Александр 40 3
|Жмуренко Николай 13 3
|Ратникова Оксана 6 3
|Буров Олег 25 3
|Беляева Татьяна 29 3
|Елисеев Александр 7 2
|Волошин Олег 5 2
|Комиссарова Валерия 9 2
|Владимиров Юрий 4 2
|Кулешов Антон 3 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Кравцов Роман 89 2
|Арсентьев Андрей 79 2
|Lin James - Лин Джеймс 15 2
|Нестеров Андрей 23 2
|Макаров Владимир 78 2
|Константинов Константин 32 2
|Адров Дмитрий 34 2
|Базанов Александр 10 2
|Гришин Андрей 8 1
|Сударева Галина 7 1
|Канин Владимир 10 1
|Аминов Рустем 6 1
|Лобан Олег 7 1
|Святик Владислав 8 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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