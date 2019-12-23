Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том числе с

Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эмбоссин

iEOS позволяет работать со средствами криптозащиты через беспроводной карт-ридер «Аладдин Р.Д.» В iEOS, начиная с версии 2, используются средства криптографической защиты информации компании «Аладдин Р.Д.»: смарт-карта JaCarta, на которой хранится криптографический ключ и сертификат, и внешний карт-ридер для Apple iPad, iPhone. Таким образом, мобильное приложение iEOS позволяет формировать и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП). Беспроводной смарт-карт ри

Стартовала общероссийская акция «Подай заявление о выдаче УЭК, получи в подарок картридер» нам, подавшим с начала акции заявление о выдаче универсальной электронной карты, бесплатно выдается кардридер для работы с УЭК на персональном компьютере. С использованием кардридера держатель

Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android ss. MobileLite Wireless — это новое поколение инновационного портативного устройства хранения данных Wi-Drive, которое Kingston выпустила в 2011 г. для устройств на базе платформ iOS и Android. Новый карт-ридер MobileLite Wireless имеет расширенные функциональные возможности и позволяет в беспроводном режиме осуществлять доступ к контенту, хранящемуся на USB-накопителе и картах памяти форма

Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0 lash, xD, Memory Stick, MMC/RS-MMC, SD/microSD (с соответствующей поддержкой коммерческих модификаций). Аксессуар совместим с MacOS X и Windows, а также с USB 2.0. Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0 Стоимость карт-ридера составляет 34 доллара.

Lexar сделала карт-ридер для двух карт Lexar показала совмещенный карт-ридер для двух типов накопителей. Устройство позволяет считывать и копировать данные между SD-картами всех спецификаций и CompactFlash. Стоимость – 50 долларов.

Самый быстрый карт-ридер В Сети появился в продаже новый карт-ридер, позволяющий считывать и записывать данные на карты памяти почти в 2 раза быстрее. Речь идет о модели Addonics Pocket eSATA / USB DigiDrive, который может подключаться не только к по

Флакон духов как карт-ридер Китайские дизайнеры создали очередной USB карт-ридер. Особенность "Perfume Bottle USB Card Reader" заключается в том, что в качестве корпуса у него используется стилизованный флакон туалетной воды. Как техническое устройство, карт-р

Картридер легче грамма 1 формат, что, впрочем, следует из его названия. Но microSD сегодня поддерживается очень большим количеством телефонов и коммуникаторов. Вес устройства - 0,7 грамма. Никаких кабелей не требуется, сам картридер, фактически, представляет собой разъем USB со слотом для microSD. Поддерживаются карты microSD и microSDHC, ёмкостью до 8 ГБ. Картридер выпускается в белом, черном и розовом цв

Кард-ридер "Восемьдесят в Одном" ни одного нормального пользователя который бы не имел карту памяти, ту или иную, или сразу несколько, а тут еще друг принес нечто такое, что лет пять как не выпускается. Что ж делать? Иметь под рукой кард-ридер High Speed Card Reader iMONO 80-in-1. Это устройство поддерживает все последние форматы, и работает не испытывая каких-либо проблем, в том числе и с картами SDHC, MMC 4,2, 4,0 CF, MS

DVD-проигрыватели Технологии и тенденции 2007 года как игровая станция Sony третьего поколения. В полной версии она не только воспроизводит все типы файлов, но великолепно демонстрирует фото, с помощью движка своего джойстика, и имеет полноформатный кард-ридер на карты типа Memory Stick (Standard, Duo и PRO), SD, стандартного и мини-формата и картами CompactFlash (Type I и II). Обобщает же все модели BD-плееров, наличие декодера нового вид

Кард-ридер 31 в одном Компания I-O DATA представила свой новый кард-ридер, который может работать с картами памяти 31 стандарта. Кроме того, имеется поддержка карт типа SDHC. Название, правда, подкачало - USB2-W31RW.

Ориентирование на мобильную производительность цветов: 17" / 1680x1050 / 4.3 млрд; Видеоконтроллер: NVIDIA GeForce Go 7900;Видеопамять / Тип видеопамяти: 512 МБ / DDR3; Коммуникации: Wi-Fi a/b/g, Bluetooth 2.0, ExpressCard, 4 USB 2.0, FireWire и картридер-универсал; Размеры ноутбука: 394 x 275 x 41,9 мм; Вес: 3.2 кг. Satellite A100 Обеспечивая великолепную мобильность и производительность, ноутбук Satellite A100 предлагает пользователя

Digitex выпустил миниатюрный кардридер на 68 форматов Digitex представил новый универсальный миниатюрный кардридер Digitex DataShuttle DS05, позволяющий считывать карты памяти практически всех существующих на сегодня форматов. Устройство имеет 4 основных порта для карт памяти семейства MS, CF, SD,

Очисти свой кард-ридер Это набор, о котором вряд ли приходилось задумываться, – для чистки кард-ридеров. Конечно, может быть это и звучит смешно, но не стоит исключать вариант, что кард-ридер эксплуатируется в сильно запыленном помещении.

Миниатюрный кард-ридер Компания Buffalo предлагает внешний, весьма компактный кард-ридер для карт памяти формата microSD. Размеры (39х20х7мм) впечатляют, не правда ли?

Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV стройств, таких как видео или фотокамера, видеомагнитофон и т.п.. Там же располагаются USB-разъем и кардридер. В целом новая плазма от Samsung выглядит респектабельно и стильно, как и положено

Buffalo создал кардридер на 28 форматов Японская компания Buffalo анонсировала мультиформатный кардридер MCR-C28/U2, способный прочитать карты памяти 28 стандартов. Buffalo MCR-C28/U2 Среди основных форматов совместимых карт памяти — SDHC, SD, miniSD, microSD, MMC, xD и прочие. Для

Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро ает в него информацию. Кроме того, накопитель можно использовать как обычный внешний жесткий диск и картридер. Карты памяти считываются достаточно быстро. А после установки драйверов все слоты

Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры о не гонится за скоростями, Digma DCH22-05 – отличное приобретение. Traxdata 11-in-1 (цена $18) Это карт-ридер среднего класса, исходя из характеристик он должен читать 11 типов карт: Compact F

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров о черно-белое фото у этого принтера получается на порядок лучше, чем у одноклассников? Производители начинили свой принтер всеми возможными техническими «перчинками»: это и 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, и кардридер, понимающий все популярные виды карт памяти (Compact Flash I и II, Secure Digital, MultiMedia, SmartMedia, xD-Picture Card и Sony Memory Stick), и многокнопочная клавиатура, позволяющ