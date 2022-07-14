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Cardreader Кардридер Картридер



14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер 1
25.05.2022 Xiaomi выпустила дешевые цельнометаллические ноутбуки без процессоров Intel 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
25.06.2021 Робот Panasonic научит заново ходить 1
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG 1
15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото 1
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 1
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
22.10.2019 Lenovo представила моноблок IdeaCentre A540 на российском рынке. Цены 1
04.09.2019 Acer представила линейку Chromebook. Фото 1
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей 1
16.05.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1 1
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 1
19.11.2018 Positive Technologies: все банкоматы уязвимы к перехвату данных платежных карт 1
18.10.2018 «Первый ОФД» и «Кит инвест» запустили комплексное решение для вендинга 1
21.09.2018 Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 1
14.09.2018 Обзор ноутбука Asus ZenBook UX410UF-GV013T 1
11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1
04.09.2018 Выпущен ПК ценой $17 и размером в монету. На нем можно играть в Doom 1
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 1
13.08.2018 Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото 1
09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM 1
10.07.2018 Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео 1
29.06.2018 Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203 1
30.05.2018 Nokia выпустила три дешевых смартфона на «чистом» Android 1
29.03.2018 Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений 1
21.03.2018 Lenovo начала российские продажи новых ультрабуков ThinkPad X1 Carbon 1
20.03.2018 Lenovo представила в России новые ноутбуки линейки ThinkPad Yoga 1
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом 1
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 1
10.01.2018 9 самых автономных ноутбуков. Версия ZOOM 1
26.12.2017 OPPO выпустила недорогие смартфоны с распознаванием лица 1

Публикаций - 413, упоминаний - 418

Cardreader упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11624 47
Nvidia Corp 3203 37
Apple Inc 11104 32
Lenovo Group 2151 23
AMD - Advanced Micro Devices 3836 19
Элемент ГК - Elementec 25 16
Microsoft Corporation 23396 15
Samsung Electronics 9667 12
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 9
HP Inc. 5500 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 4
Toshiba Corporation 2882 4
Sony 6468 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1928 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 530 3
Dell EMC 4892 3
SanDisk 311 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 2
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 540 2
Merlion iRU - Деловой офис 256 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
IBM - International Business Machines Corp 9168 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 344 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
VAIO 341 1
Kingston Technology 191 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 1
Transcend Information 70 1
Xiaomi 1255 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2532 1
Siemens Mobile 63 1
Samsung - Harman - JBL 191 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Yandex - Яндекс 5553 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
LG Electronics 3530 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Wilk Elektronik 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
Ferrari NV 152 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9282 117
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11452 91
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 91
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6674 88
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 76
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3483 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5617 66
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 47
DDR - Double data rate 2523 45
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 34
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 27
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 25
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 24
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8152 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17201 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 11
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1653 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 753 10
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 9
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8375 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8522 8
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 8
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 664 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5246 7
ТВ-тюнер - TV tuner 482 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2920 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 557 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 5
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 240 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 24
Microsoft Windows 7 1874 22
Google Android 12435 14
Intel Celeron - Серия процессоров 941 13
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 11
Linux OS 8156 11
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 7
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 7
Microsoft Windows 10 13411 6
AMD Mobility Radeon 232 6
Google Play - Google Store - Android Market 2897 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 6
Microsoft Windows XP 2357 6
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 183 5
Microsoft Office 3405 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1270 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 4
Fujitsu LifeBook 167 4
Intel Core i - Cерия процессоров 466 4
AMD Radeon 273 4
AMD Radeon R - Серия видеокарт 123 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 3
Intel Core Solo 86 3
Acer Iconia 93 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 801 3
Adobe Photoshop 687 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 3
Apple macOS 1693 3
Microsoft DirectX 692 3
Apple MacBook Pro 494 3
Google Gmail 829 2
Microsoft Windows Hello 192 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 2
Microsoft Cortana 148 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1578 2
Nvidia GeForce GTX 475 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 2
Ксенин Алекс 311 9
Ерофеева Мария 31 3
Принцевская Людмила 34 3
Лаптева Марина 114 3
Иванов Константин 27 1
Газаров Артур 77 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 8
Япония 12847 8
Россия - РФ - Российская федерация 121506 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4892 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16987 3
Германия - Берлин 697 2
Азия - Азиатский регион 4634 2
Италия - Итальянская Республика 4211 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 1
Европа 21238 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 1
Китай - Тайвань 3660 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 1
Ergonomics - Эргономика 1488 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10019 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10557 5
Ctrl 77 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 429 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1455 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 247 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8850 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 1
Бизнес-акселератор 350 1
Градус Цельсия 260 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 66 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 3
DigiTimes - Издание 1292 1
PCMark 106 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
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