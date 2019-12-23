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Cardreader Кардридер Картридер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт

Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том числе с

29.10.2015 Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке

Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эмбоссин
25.03.2015 iEOS позволяет работать со средствами криптозащиты через беспроводной карт-ридер «Аладдин Р.Д.»

В iEOS, начиная с версии 2, используются средства криптографической защиты информации компании «Аладдин Р.Д.»: смарт-карта JaCarta, на которой хранится криптографический ключ и сертификат, и внешний карт-ридер для Apple iPad, iPhone. Таким образом, мобильное приложение iEOS позволяет формировать и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП). Беспроводной смарт-карт ри
16.09.2013 Стартовала общероссийская акция «Подай заявление о выдаче УЭК, получи в подарок картридер»

нам, подавшим с начала акции заявление о выдаче универсальной электронной карты, бесплатно выдается кардридер для работы с УЭК на персональном компьютере. С использованием кардридера держатель

06.08.2013 Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android

ss. MobileLite Wireless — это новое поколение инновационного портативного устройства хранения данных Wi-Drive, которое Kingston выпустила в 2011 г. для устройств на базе платформ iOS и Android. Новый карт-ридер MobileLite Wireless имеет расширенные функциональные возможности и позволяет в беспроводном режиме осуществлять доступ к контенту, хранящемуся на USB-накопителе и картах памяти форма
22.08.2011 Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0

lash, xD, Memory Stick, MMC/RS-MMC, SD/microSD (с соответствующей поддержкой коммерческих модификаций). Аксессуар совместим с MacOS X и Windows, а также с USB 2.0. Phottix представила мультиформатный карт-ридер с поддержкой USB 3.0 Стоимость карт-ридера составляет 34 доллара.
23.05.2011 Lexar сделала карт-ридер для двух карт

Lexar показала совмещенный карт-ридер для двух типов накопителей. Устройство позволяет считывать и копировать данные между SD-картами всех спецификаций и CompactFlash. Стоимость – 50 долларов.
16.12.2009 Самый быстрый карт-ридер

В Сети появился в продаже новый карт-ридер, позволяющий считывать и записывать данные на карты памяти почти в 2 раза быстрее. Речь идет о модели Addonics Pocket eSATA / USB DigiDrive, который может подключаться не только к по
01.10.2009 Флакон духов как карт-ридер

Китайские дизайнеры создали очередной USB карт-ридер. Особенность "Perfume Bottle USB Card Reader" заключается в том, что в качестве корпуса у него используется стилизованный флакон туалетной воды. Как техническое устройство, карт-р
04.02.2009 Картридер легче грамма

1 формат, что, впрочем, следует из его названия. Но microSD сегодня поддерживается очень большим количеством телефонов и коммуникаторов. Вес устройства - 0,7 грамма. Никаких кабелей не требуется, сам картридер, фактически, представляет собой разъем USB со слотом для microSD. Поддерживаются карты microSD и microSDHC, ёмкостью до 8 ГБ. Картридер выпускается в белом, черном и розовом цв
05.09.2008 Кард-ридер "Восемьдесят в Одном"

ни одного нормального пользователя который бы не имел карту памяти, ту или иную, или сразу несколько, а тут еще друг принес нечто такое, что лет пять как не выпускается. Что ж делать? Иметь под рукой кард-ридер High Speed Card Reader iMONO 80-in-1. Это устройство поддерживает все последние форматы, и работает не испытывая каких-либо проблем, в том числе и с картами SDHC, MMC 4,2, 4,0 CF, MS
16.01.2008 DVD-проигрыватели Технологии и тенденции 2007 года

как игровая станция Sony третьего поколения. В полной версии она не только воспроизводит все типы файлов, но великолепно демонстрирует фото, с помощью движка своего джойстика, и имеет полноформатный кард-ридер на карты типа Memory Stick (Standard, Duo и PRO), SD, стандартного и мини-формата и картами CompactFlash (Type I и II). Обобщает же все модели BD-плееров, наличие декодера нового вид
25.05.2007 Кард-ридер 31 в одном

Компания I-O DATA представила свой новый кард-ридер, который может работать с картами памяти 31 стандарта. Кроме того, имеется поддержка карт типа SDHC. Название, правда, подкачало - USB2-W31RW.
20.04.2007 Ориентирование на мобильную производительность

цветов: 17" / 1680x1050 / 4.3 млрд; Видеоконтроллер: NVIDIA GeForce Go 7900;Видеопамять / Тип видеопамяти: 512 МБ / DDR3; Коммуникации: Wi-Fi a/b/g, Bluetooth 2.0, ExpressCard, 4 USB 2.0, FireWire и картридер-универсал; Размеры ноутбука: 394 x 275 x 41,9 мм; Вес: 3.2 кг. Satellite A100 Обеспечивая великолепную мобильность и производительность, ноутбук Satellite A100 предлагает пользователя
23.03.2007 Digitex выпустил миниатюрный кардридер на 68 форматов

Digitex представил новый универсальный миниатюрный кардридер Digitex DataShuttle DS05, позволяющий считывать карты памяти практически всех существующих на сегодня форматов. Устройство имеет 4 основных порта для карт памяти семейства MS, CF, SD,
22.11.2006 Очисти свой кард-ридер

Это набор, о котором вряд ли приходилось задумываться, – для чистки кард-ридеров. Конечно, может быть это и звучит смешно, но не стоит исключать вариант, что кард-ридер эксплуатируется в сильно запыленном помещении.
08.11.2006 Миниатюрный кард-ридер

Компания Buffalo предлагает внешний, весьма компактный кард-ридер для карт памяти формата microSD. Размеры (39х20х7мм) впечатляют, не правда ли?
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV

стройств, таких как видео или фотокамера, видеомагнитофон и т.п.. Там же располагаются USB-разъем и кардридер. В целом новая плазма от Samsung выглядит респектабельно и стильно, как и положено

26.07.2006 Buffalo создал кардридер на 28 форматов

Японская компания Buffalo анонсировала мультиформатный кардридер MCR-C28/U2, способный прочитать карты памяти 28 стандартов. Buffalo MCR-C28/U2 Среди основных форматов совместимых карт памяти — SDHC, SD, miniSD, microSD, MMC, xD и прочие. Для

07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро

ает в него информацию. Кроме того, накопитель можно использовать как обычный внешний жесткий диск и картридер. Карты памяти считываются достаточно быстро. А после установки драйверов все слоты

12.01.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры

о не гонится за скоростями, Digma DCH22-05 – отличное приобретение. Traxdata 11-in-1 (цена $18) Это карт-ридер среднего класса, исходя из характеристик он должен читать 11 типов карт: Compact F
03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров

о черно-белое фото у этого принтера получается на порядок лучше, чем у одноклассников? Производители начинили свой принтер всеми возможными техническими «перчинками»: это и 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, и кардридер, понимающий все популярные виды карт памяти (Compact Flash I и II, Secure Digital, MultiMedia, SmartMedia, xD-Picture Card и Sony Memory Stick), и многокнопочная клавиатура, позволяющ
30.08.2005 Тест: лучшая интеграция DVD в телевизор

ер, который читает все форматы DVD и CD-дисков. Кроме того, он оказался еще и снабжен портом USB, а карт-ридер, с помощью которого можно просматривать на телевизоре содержимое практически любых

Публикаций - 732, упоминаний - 763

Cardreader и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 221
Nvidia Corp 4002 159
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 112
Acer Group - Acer Inc 2776 112
Sony 6739 93
Apple Inc 13156 90
HP Inc. 5883 83
AMD - Advanced Micro Devices 4641 79
Samsung Electronics 11065 77
Lenovo Group 2447 67
Microsoft Corporation 25775 65
Toshiba Corporation 2980 62
AMD Graphics Product Group - ATI 973 59
VAIO 475 59
Dell EMC 5180 52
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 45
LG Electronics 3735 29
Fujitsu 2105 29
Seiko Epson Corporation 908 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 27
Canon 1439 26
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 26
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 22
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 20
Merlion iRU - Деловой офис 352 19
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 19
Rover - RoverComputers 423 19
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
Philips 2099 12
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
Google LLC 12690 11
Fostergroup 52 11
Dell Alienware Corp 149 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Visa International 1993 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
Белый Ветер 365 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Ferrari NV 159 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Совкомбанк Совесть 279 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Assist - Ассист 218 5
Армада - РБК софт - PCHome 36 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Русский стандарт Банк 509 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
Scuderia Ferrari Formula 1 21 3
InVenture Partners 20 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Ак Барс Банк 283 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Block - Square 203 3
Swarovski AG 74 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Стример НПО 24 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Альфа-Банк 1979 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Мосгортранс ГУП 139 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Краснодарского края 64 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 15
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Symbian Foundation 38 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 528
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 421
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 401
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 396
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 392
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 355
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 338
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 297
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 290
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 290
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 279
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 275
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 259
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 248
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 232
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 216
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 214
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 210
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 206
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 203
DDR - Double data rate 3083 190
Наушники - Headphones 4479 185
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 185
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 172
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 163
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 161
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 158
Микрофон - Microphone 2809 148
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 148
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 143
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 137
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 127
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 127
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 122
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 122
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 117
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 117
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 115
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 114
Контрастность 3042 109
Microsoft Windows 16882 126
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 117
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 106
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 106
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 96
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 87
Intel Core - Семейство процессоров 1251 83
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 76
Microsoft Windows 7 2007 68
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 64
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 63
Intel Celeron - Серия процессоров 979 57
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 55
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 55
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 54
Intel HD Graphics - графический процессор 233 54
Google Android 15244 53
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 53
Nvidia GeForce Go 189 52
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 52
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 51
Nvidia GeForce GT 337 50
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 48
Intel Core i - Cерия процессоров 534 47
Linux OS 11533 46
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 46
AMD Mobility Radeon 232 44
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 44
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 43
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 43
Microsoft Windows XP 2431 39
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 39
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 38
AMD Turion 169 37
Fujitsu LifeBook 167 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 35
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 35
Toshiba Satellite 166 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 30
Nvidia GeForce GTX 525 30
Ксенин Алекс 311 76
Сергеев Иван 74 13
Ширшов Павел 76 12
Лаптева Марина 114 10
Ерофеева Мария 31 10
Попов Алексей 339 7
Наумов Максим 100 7
Газаров Артур 77 6
Бровкин Дмитрий 55 5
Ревенчук Григорий 6 4
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 4
Морозов Максим 11 4
Принцевская Людмила 34 4
Пыкин Алексей 5 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Катаев Александр 40 3
Жмуренко Николай 13 3
Ратникова Оксана 6 3
Буров Олег 25 3
Беляева Татьяна 29 3
Елисеев Александр 7 2
Волошин Олег 5 2
Комиссарова Валерия 9 2
Владимиров Юрий 4 2
Кулешов Антон 3 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Кравцов Роман 89 2
Арсентьев Андрей 79 2
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