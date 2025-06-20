Intel Core i

Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11 в длину и ширину, как у кредитной карты или у классического одноплатника Raspberry Pi 5 образца сентября 2023 г. Как пишет портал CNX-Software, в топовой комплектации этот ПК доступен с с процессором Core i7 13 поколения, известного как Raptor Lake, и с 16 ГБ оперативной памяти, притом современного скоростного стандарта LPDDR5x. О таком «железе» Pi 5 даже и не мечтает. С точки зрения возмож

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж Для базовых нужд можно купить моноблок с процессорами Intel Core i3/i5 или их эквивалентами от AMD, а для более сложных задач стоит рассмотреть устройства с Core i7 или выше. При выборе моноблока также важно учитывать объем ОЗУ и SSD. Достаточное количество памяти позволяет получить быструю загрузку ОС и нужных программ, а также обеспечить достаточ

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую ьно и изящно. Производительная начинка позволит использовать лэптопы на протяжении долгого времени, причем не только для базовых офисных задач. Ведь внутри у всех устройств — топовые процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколений. А для работы с задачами, задействующими максимум возможностей, ноутбуки можно перевести в специальный производительный режим: в нем частота процессора увеличив

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились модели на более доступных энергоэффектив

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене Технические характеристики Дисплей 16", 2К (2560 x 1600), 165 Гц, IPS Процессор Intel Core i7-13700H, 2,4 ГГц Память 16 Гбайт DDR5 Хранилище 1 Тбайт Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 Гбайт GDDR6X Интерфейсы HDMI 2.1, 1х USB 3.2 Gen 1 Type А, 2х USB 3.2 Gen 2 Type А, 2х USB 3

Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет Cascade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уйдет на покой спустя четыре года с момента своего появления. Cascade Lake-X – это о

Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг Пожиратель электричества Флагманский процессор Intel Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению чип

Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса Core i7 лучше Core i9 Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных тес

Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео Ноутбуки на Core i5 и i7 по невысокой цене Компания Xiaomi провела показ новых ноутбуков Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition с 14-дюймовыми дисплеями. Обе модели основаны на процессорах Intel C

Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом сообщает немецкий ресурс ComputerBase со ссылкой на источники в рознице. Речь идет не об изначальн

Intel снизила цены на процессоры Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика. Скидка составила до 20%. Таким образом компания надеется сделать свою ценовую политику относительно этой серии более привлекатель

У самого мощного ноутбука 2018 MacBook Pro проблемы с производительностью. Видео стированием самой мощной конфигурации 15-дюймового MacBook Pro с Touch Bar на базе процессора Intel Core i9 рассказал о ряде серьезных проблем с производительностью флагманского ноутбука Apple.

Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM tel Core седьмого поколения). Внутри трудится практически эталонный для игрового ноутбука чип Intel Core i7 7700HQ. Да и видеокарта тоже неплохая — NVIDIA GeForce GTX 1060 способна справиться с

Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров сновном использовать процессоры Coffee Lake и Gemini Lake, однако место найдется и для более мощных Core i7 Kaby-Lake H, а также для поддержки дискретной графики.Новые семейства NUCУже во II кв

Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core х процессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержкой тех

Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 ore X. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel

Представлены топовые процессоры Intel Core i9 него вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели конт

Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 ко только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми чипами Kaby Lake-X (н

MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro Корпорация MSI, мировой производитель компьютерного оборудования и решений, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокартами Nvidia Quadro. Новые мобильные рабочие станции MSI, оптимизированные для работы с виртуальной реальностью и приложениями САПР (CAD/CAM), являются современными реше

Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7 Компания Asus представила ноутбуки для геймеров серии Republic of Gamers на базе новейших процессоров Intel Core i7 седьмого поколения, которые дарят не только увеличение производительности по сравнению с версией прошлого поколения, но и поддерживают воспроизведение изображения с разрешением 4K (UHD)

Intel начала продажу восьмиядерного процессора Core i7 Восемь полноценных вычислительных ядер заключено в архитектуре новейшего процессора Intel серии Core i7. Сверхбыстрый Intel Core i7-5960X Extreme Edition предназначен для сборки высокопроизводительных систем и ориентирован на использование в игровых и рабочих станциях. Процессор об

Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t орма интегрирует двухъядерные процессоры Core i5 с частотой 1.4 и 1.7 ГГц на ядро и четырехъядерные Core i7 с частотой от 2.7 до 3.0 ГГц на ядро. В Toshiba Satellite E55t используется Core i5 с

Ноутбук для дома HP Pavillion dv7-6153er: ZOOM рекомендует HP Pavillion dv7-6153er — ноутбук симпатичный и интересный. Мощный, с хорошим балансом процессора и видеокарты: 4-х ядерный Intel Core i7-2630QM с частотой 2ГГц (в турбо-режиме до 2,9ГГц) и 8ГБ оперативной памяти в сочетании с AMD Radeon HD 6770M 2048 MB (плюс встроенная в процессор Intel HD Graphics 3000). Перед нами уни

Репортаж с Samsung CIS Forum 2012: планшеты на Core i5 управляют пылесосами елей была прикована к мобильным устройствам, а именно к планшетам, смартфонам и ноутбукам. Одним из самых оригинальных экспонатов оказался планшет с док-станцией из серии Slate PC на базе процессоров Intel Core i. При этом, заметим, что габариты и автономность у устройства находятся на уровне обычных планшетов с ОС Android. Так, к примеру, вес планшета Slate PC равен всего 860 граммам, что

Обзор ноутбука Sony VAIO Z 2011 года: голый король ора Intel Core i5 с частотой 2,30 МГц (2,90 в режиме TurboBoost). Старшая модель может похвастаться Core i7, штатно работающим на частоте 2,70 ГГц и демонстрирующим впечатляющие 3,40 в режиме T

Обзор ноутбука HP Pavilion dv6-6160er: обещания и реальность и отдохнуть за просмотром фильма или новой интересной игрой. Представляем вашему вниманию обзор очередной интересной «домашней» новинки - мультимедийного ноутбука HP Pavilion dv6-6160er на базе Intel Core i7. Внешний вид Популярная линейка HP Pavilion dv позиционируется как домашние ноутбуки для развлечений и включает в себя версии: dv4, dv6 и dv7. Маркировка обозначает размер матрицы, 14,

Asus выпустил самый тонкий в мире ноутбук со стандартным процессором Core i5 Компания Asustek объявила о начале продаж в Великобритании, по ее словам, самого тонкого в мире ноутбука, оснащенного процессором Core i5 со стандартным напряжением (имеется в виду обычный мобильный процессор, а не процессор ULV для ультратонких ноутбуков). Корпус устройства выполнен из магниевого сплава и имеет толщину 1

Samsung Q330: тонкий и легкий ноутбук на Core i3 ерхний ценовой сегмент и только спустя время – добираются до средних массовых ноутбуков. С линейкой Core i ситуация сложилась иная. Новые процессоры заняли место не только в мощных мобильных ст

MSI GX640: яркий игровой ноутбук с процессором Intel Core i5 тики попавшего в наши руки MSI GX640, становится понятно, что его не зря позиционируют как геймерский ноутбук. В нашем образце была установлена видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5850, процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,26 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. Ясно, что с такой начинкой аккумулятор долго жить не будет: Тест разрядки аккумуляторной батареи Battery Eater 2.70 Модель Классический тест Чит

Toshiba Qosmio x500: сверхмощный ноутбук с Core i7 и Blu-Ray зменяться. К примеру, доступны варианты с более скромным значением ОЗУ: 6 ГБ. Среди самых продвинутых Сравним героя сегодняшнего обзора с не менее сообразительными собратьями на базе процессора Intel Core i7 в их наилучшей комплектации. Таким требованиям отвечают, например, HP Pavilion dv8 (4 кг), Acer Aspire 8940G (4.6 кг) и ASUS M60J (3.3 кг). Каждый ноутбук имеет полноценный видеоадаптер

Новые iMac: с Blue-ray и на Core i7 Appleinsider сообщает подробности технических характеристик новых компьютеров от американской компании. Согласно информации источников в Apple новые iMac будут работать на четырехъядерных процессорах Core i7 (тактовая частота 1.6 ГГц, 1.73 ГГц и 2.0 ГГц). Соответственно, для того, чтобы поддерживать новые процессоры, вендор поменяет чипсет Nvidia на Intel. В новых компьютерах также стоит ож

«Нэта» запустила в производство компьютеры на базе Intel Core i5 та», особенности этой архитектуры – экстремальная производительность, не уступающая платформе Intel Core i7, и доступная цена. В новой модели «Нэта-Люкс» установлено 4 ГБ оперативной памяти DDR