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Intel Core i Cерия процессоров

СОБЫТИЯ

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20.06.2025 Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11

в длину и ширину, как у кредитной карты или у классического одноплатника Raspberry Pi 5 образца сентября 2023 г. Как пишет портал CNX-Software, в топовой комплектации этот ПК доступен с с процессором Core i7 13 поколения, известного как Raptor Lake, и с 16 ГБ оперативной памяти, притом современного скоростного стандарта LPDDR5x. О таком «железе» Pi 5 даже и не мечтает. С точки зрения возмож
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Для базовых нужд можно купить моноблок с процессорами Intel Core i3/i5 или их эквивалентами от AMD, а для более сложных задач стоит рассмотреть устройства с Core i7 или выше. При выборе моноблока также важно учитывать объем ОЗУ и SSD. Достаточное количество памяти позволяет получить быструю загрузку ОС и нужных программ, а также обеспечить достаточ
18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

ьно и изящно. Производительная начинка позволит использовать лэптопы на протяжении долгого времени, причем не только для базовых офисных задач. Ведь внутри у всех устройств — топовые процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколений.  А для работы с задачами, задействующими максимум возможностей, ноутбуки можно перевести в специальный производительный режим: в нем частота процессора увеличив
17.04.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились модели на более доступных энергоэффектив
01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Технические характеристики Дисплей 16", 2К (2560 x 1600), 165 Гц, IPS Процессор Intel Core i7-13700H, 2,4 ГГц Память 16 Гбайт DDR5 Хранилище 1 Тбайт Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 Гбайт GDDR6X Интерфейсы HDMI 2.1, 1х USB 3.2 Gen 1 Type А, 2х USB 3.2 Gen 2 Type А, 2х USB 3
07.07.2023 Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет

Cascade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уйдет на покой спустя четыре года с момента своего появления. Cascade Lake-X – это о
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

Пожиратель электричества Флагманский процессор Intel Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению чип

15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса

Core i7 лучше Core i9 Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных тес
11.06.2020 Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео

Ноутбуки на Core i5 и i7 по невысокой цене Компания Xiaomi провела показ новых ноутбуков Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition с 14-дюймовыми дисплеями. Обе модели основаны на процессорах Intel C
28.02.2020 Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным
23.10.2019 Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых

Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом сообщает немецкий ресурс ComputerBase со ссылкой на источники в рознице. Речь идет не об изначальн
08.10.2019 Intel снизила цены на процессоры

Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика. Скидка составила до 20%. Таким образом компания надеется сделать свою ценовую политику относительно этой серии более привлекатель
27.06.2019 Будущий чип AMD оказался производительнее, чем 18-ядерный флагман Intel
26.06.2019 Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD
12.04.2019 Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро
12.03.2019 На рынок хлынули поддельные топовые процессоры Intel
16.01.2019 Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе
18.07.2018 У самого мощного ноутбука 2018 MacBook Pro проблемы с производительностью. Видео

стированием самой мощной конфигурации 15-дюймового MacBook Pro с Touch Bar на базе процессора Intel Core i9 рассказал о ряде серьезных проблем с производительностью флагманского ноутбука Apple.
13.06.2018 Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM

tel Core седьмого поколения). Внутри трудится практически эталонный для игрового ноутбука чип Intel Core i7 7700HQ. Да и видеокарта тоже неплохая — NVIDIA GeForce GTX 1060 способна справиться с
21.09.2017 Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров

сновном использовать процессоры Coffee Lake и Gemini Lake, однако место найдется и для более мощных Core i7 Kaby-Lake H, а также для поддержки дискретной графики.Новые семейства NUCУже во II кв
21.08.2017 Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core

х процессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержкой тех
08.08.2017 Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

ore X. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel
30.05.2017 Представлены топовые процессоры Intel Core i9

него вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели конт
15.05.2017 Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

ко только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми чипами Kaby Lake-X (н
19.01.2017 MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro

Корпорация MSI, мировой производитель компьютерного оборудования и решений, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокартами Nvidia Quadro. Новые мобильные рабочие станции MSI, оптимизированные для работы с виртуальной реальностью и приложениями САПР (CAD/CAM), являются современными реше
17.01.2017 Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7

Компания Asus представила ноутбуки для геймеров серии Republic of Gamers на базе новейших процессоров Intel Core i7 седьмого поколения, которые дарят не только увеличение производительности по сравнению с версией прошлого поколения, но и поддерживают воспроизведение изображения с разрешением 4K (UHD)
02.09.2014 Intel начала продажу восьмиядерного процессора Core i7

Восемь полноценных вычислительных ядер заключено в архитектуре новейшего процессора Intel серии Core i7. Сверхбыстрый Intel Core i7-5960X Extreme Edition предназначен для сборки высокопроизводительных систем и ориентирован на использование в игровых и рабочих станциях. Процессор об
30.08.2013 Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t

орма интегрирует двухъядерные процессоры Core i5 с частотой 1.4 и 1.7 ГГц на ядро и четырехъядерные Core i7 с частотой от 2.7 до 3.0 ГГц на ядро. В Toshiba Satellite E55t используется Core i5 с
24.04.2012 Ноутбук для дома HP Pavillion dv7-6153er: ZOOM рекомендует

HP Pavillion dv7-6153er — ноутбук симпатичный и интересный. Мощный, с хорошим балансом процессора и видеокарты: 4-х ядерный Intel Core i7-2630QM с частотой 2ГГц (в турбо-режиме до 2,9ГГц) и 8ГБ оперативной памяти в сочетании с AMD Radeon HD 6770M 2048 MB (плюс встроенная в процессор Intel HD Graphics 3000). Перед нами уни
14.03.2012 Репортаж с Samsung CIS Forum 2012: планшеты на Core i5 управляют пылесосами

елей была прикована к мобильным устройствам, а именно к планшетам, смартфонам и ноутбукам. Одним из самых оригинальных экспонатов оказался планшет с док-станцией из серии Slate PC на базе процессоров Intel Core i. При этом, заметим, что габариты и автономность у устройства находятся на уровне обычных планшетов с ОС Android. Так, к примеру, вес планшета Slate PC равен всего 860 граммам, что

01.09.2011 Обзор ноутбука Sony VAIO Z 2011 года: голый король

ора Intel Core i5 с частотой 2,30 МГц (2,90 в режиме TurboBoost). Старшая модель может похвастаться Core i7, штатно работающим на частоте 2,70 ГГц и демонстрирующим впечатляющие 3,40 в режиме T
08.08.2011 Обзор ноутбука HP Pavilion dv6-6160er: обещания и реальность

и отдохнуть за просмотром фильма или новой интересной игрой. Представляем вашему вниманию обзор очередной интересной «домашней» новинки - мультимедийного ноутбука HP Pavilion dv6-6160er на базе Intel Core i7. Внешний вид Популярная линейка HP Pavilion dv позиционируется как домашние ноутбуки для развлечений и включает в себя версии: dv4, dv6 и dv7. Маркировка обозначает размер матрицы, 14,

24.06.2011 Asus выпустил самый тонкий в мире ноутбук со стандартным процессором Core i5

Компания Asustek объявила о начале продаж в Великобритании, по ее словам, самого тонкого в мире ноутбука, оснащенного процессором Core i5 со стандартным напряжением (имеется в виду обычный мобильный процессор, а не процессор ULV для ультратонких ноутбуков). Корпус устройства выполнен из магниевого сплава и имеет толщину 1
06.10.2010 Samsung Q330: тонкий и легкий ноутбук на Core i3

ерхний ценовой сегмент и только спустя время – добираются до средних массовых ноутбуков. С линейкой Core i ситуация сложилась иная. Новые процессоры заняли место не только в мощных мобильных ст
27.04.2010 MSI GX640: яркий игровой ноутбук с процессором Intel Core i5

тики попавшего в наши руки MSI GX640, становится понятно, что его не зря позиционируют как геймерский ноутбук. В нашем образце была установлена видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5850, процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,26 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. Ясно, что с такой начинкой аккумулятор долго жить не будет: Тест разрядки аккумуляторной батареи Battery Eater 2.70 Модель Классический тест Чит
27.01.2010 Toshiba Qosmio x500: сверхмощный ноутбук с Core i7 и Blu-Ray

зменяться. К примеру, доступны варианты с более скромным значением ОЗУ: 6 ГБ. Среди самых продвинутых Сравним героя сегодняшнего обзора с не менее сообразительными собратьями на базе процессора Intel Core i7 в их наилучшей комплектации. Таким требованиям отвечают, например, HP Pavilion dv8 (4 кг), Acer Aspire 8940G (4.6 кг) и ASUS M60J (3.3 кг). Каждый ноутбук имеет полноценный видеоадаптер
16.10.2009 Новые iMac: с Blue-ray и на Core i7

Appleinsider сообщает подробности технических характеристик новых компьютеров от американской компании. Согласно информации источников в Apple новые iMac будут работать на четырехъядерных процессорах Core i7 (тактовая частота 1.6 ГГц, 1.73 ГГц и 2.0 ГГц). Соответственно, для того, чтобы поддерживать новые процессоры, вендор поменяет чипсет Nvidia на Intel. В новых компьютерах также стоит ож
09.10.2009 «Нэта» запустила в производство компьютеры на базе Intel Core i5

та», особенности этой архитектуры – экстремальная производительность, не уступающая платформе Intel Core i7, и доступная цена. В новой модели «Нэта-Люкс» установлено 4 ГБ оперативной памяти DDR
24.09.2009 Ноутбуки с самым быстрым чипом Intel вышли на рынок

(кодовое имя чипов — Clarksfield). Все представленные процессоры — четырехъядерные: Intel Core i7–720QM, i7–820QM и i7–920XM Extreme с шиной 1333 МГц, кэшем 6 МБ, 8 МБ


Публикаций - 534, упоминаний - 708

Intel Core i и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 364
Nvidia Corp 4002 195
AMD - Advanced Micro Devices 4641 143
Apple Inc 13156 135
Acer Group - Acer Inc 2776 110
Lenovo Group 2447 97
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 91
HP Inc. 5883 88
Dell EMC 5180 69
Microsoft Corporation 25775 62
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 52
Samsung Electronics 11065 45
Sony 6739 37
Toshiba Corporation 2980 32
VAIO 475 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 24
Huawei 4677 21
AMD Graphics Product Group - ATI 973 17
HP - Hewlett-Packard 3662 16
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 16
Bang&Olufsen - B&O 148 16
Google LLC 12690 15
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 12
Dell Alienware Corp 149 11
Fujitsu 2105 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
LG Electronics 3735 10
Adobe Systems 1597 9
Razer Inc 88 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Xiaomi - Сяоми 2232 7
PassMark Software 27 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Hitachi - Хитачи 1501 5
Samsung - Harman - JBL 243 5
Canyon Technology Group 53 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Белый Ветер 365 3
101Hotels.com 456 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Assist - Ассист 218 2
Volkswagen Audi Group 232 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
JIP - Japan Industrial Partners 14 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
EPIC Telecom Invest 212 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Bentley Motors 74 1
LEGO 260 1
UMA - United Music Agency 40 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
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