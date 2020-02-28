Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным

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Из мировой розницы пропал процессор Core i9-9900KS, ставший самым производительным чипом Intel среди моделей для настольных ПК. Спрос на него оказался крайне низким на фоне сильно завышенной цены незначительными отличиями показателей в сравнении с менее мощным и существенно более доступным Core i9-9900K.

«Королевский» процессор

Процессор Core i9-9900KS, самый производительный настольный чип Intel из доступных в рознице, практически исчез с прилавков магазинов спустя всего четыре месяца после релиза. Intel пока не сообщает о своих планах относительно поставок новых партий.

Core i9-9900KS, как пишет портал Computer Base, изначально вышел ограниченным тиражом, и его запасы, по прогнозам Intel, должны были истощиться максимум к концу декабря 2019 г. Тем не менее, он продавался вплоть до конца февраля 2020 г. – к примеру, на момент публикации материала он присутствовал в каталогах Amazon и Caseking, а в некоторых магазинах его, вероятно, можно будет приобрести и позже.

Топовый чип Intel оказался неудачным с точки зрения спроса на него

Сложившаяся ситуация может указывать на не самый высокий спрос на этот процессор, который представляет собой разогнанную версию обычного Core i9-9900K, способную повышать частоту всех своих восьми ядер до 5 ГГц в режиме Turbo. Core i9-9900K тоже умеет достигать такой частоты, но лишь на двух ядрах из восьми.

Невыгодное приобретение

Несмотря на существенный разгон, Core i9-9900KS по итогу не смог обеспечить внушительный прирост производительности в сравнении с Core i9-9900K. По оценке портала Tom’s Hardaware, оверклокерский чип оказался быстрее обычного не более чем на 5%.

За эти 5% покупателям приходилось «расплачиваться» повышением TDP (thermal design power, величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения) с 95 до 127 Вт, что означало необходимость затрат на приобретение более производительного (и зачастую более дорогого) кулера. К слову коробочная версия чипа поставлялась без штатной системы отвода тепла. Впрочем, Core i9-9900K тоже обходится без нее.

При значительной разнице в цене процессоры Core i9-9900K и Core i9-9900KS демонстрировали практически идентичную производительность

Кроме того, срок гарантии в случае Core i9-9900KS был сокращен до одного года, что Intel отдельно указала в разделе своего сайта, посвященного данному чипу.

Помимо этого, в ряде магазинов разница в стоимости между Core i9-9900K и Core i9-9900KS доходила до $1000 не в пользу последнего, хотя рекомендованная Intel стоимость разогнанного чипа была лишь на $25 выше цены обычного Core i9-9900K. К тому же, несмотря на то, процессоры выходили с промежутком в один год (Core i9-9900K поступил в продажу в IV квартале 2018 г.), они оба выпускались по 14-нанометровому техпроцессу. Напомним, что Intel освоила 10 нм в августе 2019 г.

Задержка с релизом

Core i9-9900KS появился в международной рознице в последней четверти 2019 г., хотя его анонс состоялся намного раньше. Как сообщал CNews, впервые Intel представила его мировой общественности в мае 2019 г. в рамках отдельного мероприятия. Во время премьеры она даже не раскрыла все его спецификации, решив провести повторный показ на выставке Computex 2019, прошедшей в начале лета 2019 г.

В настоящее время неизвестно, почему Intel потребовалось полгода, чтобы вывести Core i9-9900KS в продажу. Компания также не раскрывает объемы партий, и на ее официальном сайте больше нет информации о его рекомендуемой стоимости.

Новая линейка Intel

Исчезновение Core i9-9900KS также может быть связано с приближающимся релизом новой серии процессоров Intel Comet Lake-S. Сроки появления этих чипов в продаже остаются неизвестными, но как минимум два процессора из ее состава, не позиционируемые в качестве игровых или оверклокерских, смогут догнать и в ряде случаев перегнать Core i9-9900KS по максимальной тактовой частоте.

Процессоры Comet Lake-S тоже смогут преодолеть отметку в 5 ГГц

Как сообщил ресурс Videocards, процессор Intel Core i7-10700K, обладающий базовой частотой 3,8 ГГц, сможет разгоняться до 5 и даже 5,1 ГГц. Но это не флагманская модель новой серии – данный титул принадлежит Core i9-10900K. Его базовая частота в сравнении с i7-10700K немного ниже, 3,7 ГГц, но на пике производительности он способен выдать 5,3 ГГц. TDP обоих процессоров будет на уровне 125 Вт.

В серию Comet Lake-S также войдут чипы Core i7-10700 и i9-10900 (без индексов К) с 65-ваттным TDP. Их базовые частоты ниже в сравнении с более горячими моделями: для i7-10700 диапазон тактовых частот составляет от 2,9 до 4,8 ГГц, а для i9-10900 – 2,8-5,2 ГГц.