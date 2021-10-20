Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

Оверклокер смог разогнать топовый чип Intel Core i9-12900K до частоты 5,2 ГГц при базовом значении 3,2 ГГц. Это повысило его потребление энергии более чем вдвое – до 330 Вт.

Пожиратель электричества

Флагманский процессор Intel Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению чип почти сравнялся с 400-ваттным утюгом «Харьков УТ-400» времен СССР.

Столь гигантское потребление нетипично для Intel Core i9-12900K, несмотря на то, что это самый производительный чип во всей линейке. И, тем не менее, при сборке компьютера на нем придется потратиться на мощный блок питания.

Своему весьма солидному аппетиту новый флагман Intel обязан китайскому оверклокеру с псевдонимом Enthusiast Citizen. Ему удалось разогнать процессор до частоты 5,2 ГГц с базовых 3,2 ГГц , что и вызвало скачок потребляемой энергии.

Новый флагманский чип Intel. Инженерный образец

При этом разгону подвергались лишь высокопроизводительные ядра процессора, известные как Golden Cove. Энергоэффективные ядра Gracemont оверклокер не трогал, но во время замеров они работали на пике своих заводских возможностей – на частоте 3,7 ГГц.

Enthusiast Citizen не стал уточнять, где он раздобыл процессор, которого еще нет в свободной продаже, а также какую конфигурацию компьютера он собрал, чтобы провести свой эксперимент. Нет данных ни о материнской плате (для Alder Lake нужны совершенно новые платы с сокетом LGA1700), ни о типе и объеме оперативной памяти, ни о, самое главное, о системе охлаждения и блоке питания.

Цель эксперимента

Единственное, что хотел проверить Enthusiast Citizen – это насколько вырастет производительность самого передового процессора Intel для настольных ПК и из всех ныне существующих. Он провел тестирование в CPU-Z и выяснил, что при разгоне всех восьми ядер Colder Cove прирост в одноядерном режиме составляет лишь 3%. В многоядерном режиме этот показатель равен 5% , что ставит под сомнение необходимость такого разгона в домашних условиях.

Утюг «Харьков УТ 400» лишь немного опережает новый CPU Intel в части энергопотребления

С другой стороны, разогнанный Core i9-12900K оказался быстрее своего главного конкурента в лице AMD Ryzen 9 5950X на 32%, правда, лишь в одноядерном режиме. Многоядерный тест показал, что флагман AMD отстает от оверклокерского Core i9-12900K всего-навсего на 2%.

При этом разгон Core i9-12900K привел к росту потребляемой энергии в 2,64 раза (номинал – 125 Вт). Сам разгон был осуществлен за счет поднятия напряжения на чипе до 1,385 В.

Результаты тестирования

В одноядерном режиме новый флагман Intel после разгона получил 851 балл. В многопоточном же его результат составил почти 12 тыс. баллов. Без разгона его показатели равны 827 и 11,456 тыс. соответственно.

Итоги теста в одноядерном (сверху) и многоядерном режимах

Тем временем, AMD Ryzen 9 5950X заработал в тесте с одним ядром 648 баллов. В многоядерном режиме безо всякого оверклокинга он смог выбить 11,856 тыс. баллов.

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Из этого следует, что без разгона новый Core i9-12900K, который на момент публикации материала еще даже не поступил в продажу, уступает Ryzen 9 5950X, вышедшему в сентябре 2020 г. Пока неясно, сможет ли новинка Intel противопоставить что-нибудь прошлогоднему флагману AMD в других бенчмарках.

Гибридные процессоры Intel

Для Intel вся линейка Alder Lake весьма знаковая. Это первые процессоры в ее истории, сделанные по образу и подобию современных ARM-чипов. В них теперь тоже есть кластеры с различными ядрами, чем все предыдущие CPU компании, в том числе и Tiger Lake (11 поколение Core, сентябрь 2020 г.), похвастаться не могут.

По данным WCCFTech, топовый Core i9-12900K получит 16 вычислительных ядер (по восемь Golden Cove и Gracemont). Только первые будут поддерживать технологию HyperThreading, в результате чего процессор сможет обрабатывать до 24 потоков инструкций в единицу времени.

Фирменная упаковка новых процессоров

Процессор получит в сумме 30 МБ кэша третьего уровня (L3). 24 МБ отойдут кластеру с Golden Cove, и еще по 3 МБ получат оба кластера с Gracemont. Также в наличии 12,5 МБ кэша второго уровня (L2).

Всю линейку Alder Lake будут наполнять пять подсерий. S-серия – это процессоры для высокопроизводительных настольных ПК, в нее входит Core i9-12900K. Чипы Alder Lake-P созданы для высокопроизводительных ноутбуков. Процессоры с литерой М в названии предназначены для маломощных устройств, а L-серия заменит собой процессоры Intel Atom. Пятая серия под названием Alder Lake-N предназначена для всех прочих устройств – неттопов и ноутбуков базового уровня, хромбуки, хромбоксы и др.

Впервые об Alder Lake стало известно в самом начале 2021 г. Таким образом, на подготовку этих процессоров к релизу Intel потребовался почти целый год. Добавим также, что на компьютерах с Alder Lake могут не запуститься многие популярные видеоигры.