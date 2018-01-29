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Intel Atom Intel Centrino Atom Intel Denverton Atom Intel Atom Clover Trail серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64

Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64

СОБЫТИЯ

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29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода

Задержка выпуска альтернативы Intel Atom Как стало известно CNews, разработка многоядерного 64-разрядного процессора со встроенными блоками обработки мультиспектральных изображений и набором интерфейсов для авиационного при
20.07.2017 Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom

которые не получат обновления Windows 10 Creators Update, пополнили устройства на базе процессоров Intel Atom с архитектурой Clover Trail. Ранее Microsoft регулярно представляла бесплатные обн
04.07.2016 Wexler анонсировала новый планшет на платформе Intel Atom x3

ложений с интенсивной обработкой данных. Wexler.TAB i80+ создан на базе четырехъядерного процессора Intel Atom линейки Intel Atom x3, в основу которого легла 64-битная система SoC («сист
08.06.2015 Lenovo P90 пришёл на российский рынок

На российский рынок выходит смартфон Lenovo P90 – первое устройство на процессоре Intel Atom Z3560, оснащённое LTE-модемом Intel XMM 7262. Экран смартфона использует матрицу I
20.01.2014 Explay анонсировал свой первый планшет на Intel Atom

сийская компания Explay анонсировала свой первый планшет Explay I1 на базе двухъядерного процессора Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц. Explay I1 работает на платформе Android 4.2, имеет 1 ГБ оп
14.01.2014 Обзор планшета iconBIT NetTAB Thor iZ: билет в класс люкс со скидкой?

ую плотность экрана 254dpi и четкую картинку. Аппаратная часть построена на двухъядерном процессоре Intel Atom Z2580, за счет технологии Hyper-Threading процессор поддерживает 4 потока. Литогра
18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom

Tab 2, модели Samsung GALAXY Tab 3 получили свежую версию ОС Android 4.2.2, двухъядерный процессор Intel Atom Z2560, работающий с частотой 1,6ГГц (у Tab 2 — Ti OMAP4430, 1ГГц), и чуть более бы
24.07.2013 Тест атомного смартфона Prestigio MultiPhone PAP5430: страшный снаружи, добрый внутри

спространения и не составляют серьезной конкуренции ARM-решениям других производителей, а платформа Intel Atom, из-за неудачных ранних попыток адаптировать процессоры для ноутбуков к мобильным

16.04.2013 Первый тест в России Lenovo IdeaPhone K900: суперсмартфон на Intel Atom

им. Технические характеристики            Тип  Смартфон Операционная система Android  4.2 Процессор Intel Atom Z2580; 1800 МГц ОЗУ 2048 МБ  Экран 5.5" 1920 x 1080 Камеры 13 Мп; 2 Мп Коммуникаци
12.12.2012 Intel выпустила первые в мире серверные процессоры мощностью 6 Вт

Intel представила новое семейство серверных процессоров - Intel Atom S1200. В компании утверждают, что это «первые в мире 6-ваттные процессоры серверно
11.01.2012 Показан первый смартфон Intel

Корпорация Intel объявила о начале продаж первого в мире смартфона с процессором Intel Atom со II квартала 2012 г. Это уже вторая попытка вывести архитектуру Intel x86 в сегм
29.12.2011 Intel вдвое ускорил графику в нетбуках

Корпорация Intel объявила о начале поставок деталей платформы Intel Atom нового поколения, ранее известной под кодовым именем Cedar Trail. Производителям п
25.05.2011 Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле

Компания Acer собралась выпустить новый планшетный компьютер под управлением Android OS 3.1. Он будет построен на основе процессора Intel Atom и появится ориентировочно в июле 2011 года, сообщает издание Digitimes со ссылкой на рыночные слухи. Аппарат получит 10-дюймовый экран и будет базироваться на чипе Intel Oak Trail. Е
24.02.2011 Foxconn показала неттопы на основе процессоров Intel Atom

опы NetBox-nT435, NetBox-nT435Н и NetBox-nT535 с наиболее мощными моделями процессоров из семейства Intel Atom и поддержкой оперативной памяти стандарта DDR3. Неттопы поставляются без оперативн
31.01.2011 Microsoft поддержала выпуск 16-ядерных процессоров Intel Atom

Корпорация Microsoft выступила в поддержку появления 16-ядерных процессоров Intel Atom, которые представляют собой энергоэффективную альтернативу большинству существующих чипов на рынке. По мнению представителей Microsoft, более топовые модели требуют постоянного охлаж
31.12.2010 Gigabyte установит в нетбуки чипы Intel Atom N550

e обновляет линейку своих нетбуков. Два новых устройства получат поддержку двухъядерных процессоров Intel Atom N550. В первой модели Q2005 установлен 10.1-дюймовый экран с разрешением 1024*600

14.12.2010 MSI Wind U250: нетбук с HDMI, готовый к воспроизведению FullHD

ов новые процессоры вполне смогут конкурировать с нетбуками на основе самых мощных двухъядерных ЦПУ Intel Atom и чипсете NVIDIA Ion 2. Однако этот продукт – дело хотя и ближайшего, но все-таки

24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx

Холдинг Kontron и «РТСофт» представляют новые продукты на основе недавно появившегося процессора Intel Atom серии E6xx. Это сверхмалогабаритный «компьютер-на-модуле» nanoETXexpress-TT, совместимый с разъемом COM Express COM.0 Rev 2.0 Type 10, и панельный компьютер Kontron HMITR жесткого ис
29.09.2010 Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом

ютор Eurotech в России, представляют новый компьютер-на-модуле Catalyst TC на базе процессора серии Intel Atom E6xx, ранее известной как Tunnel Creek. Catayst TC – это высоко интегрированный, п
27.08.2010 Asus Eee PC 1015PEM: один из первых на базе двухъядерного Intel Atom N550

ой первый нетбук на базе недавно анонсированного двухъядерного процессора для мобильных компьютеров Intel Atom N550, сообщает Electronista. Новая модель, Asus Eee PC 1015PEM, оснащена адаптерам
23.08.2010 Первые нетбуки с двухъядерными мобильными процессорами Intel Atom выходят в продажу

Корпорация Intel объявляет о начале продаж первых нетбуков, базирующихся на мобильных процессорах Intel Atom. С сегодняшнего дня, 23 августа, их начнут анонсировать Acer, Asustek, Fujitsu, Le
06.08.2010 HP Mini 5103 начал продаваться в Италии

Устройство HP Mini 5103 – это бизнес-нетбук с 10.1-дюймовым экраном, построенный на базе процессора Intel Atom N455 или Intel Atom N475. В нем будет присутствовать 320 Гб винчестер или 1
07.07.2010 Acer разработала двухъядерный нетбук на базе Intel Atom

а новый нетбук на базе двухъядерного процессора. Модель Aspire One D255 будет работать на платформе Intel Atom N550 и иметь два процессорных ядра, каждое с тактовой частотой по 1.5 ГГц. В остал
05.07.2010 HP обновила нетбуки Mini

210 и основные изменения коснулись смены платформы. Теперь данные нетбуки работают под управлением Intel Atom N455 и Intel Atom N475, соответственно, а также могут поддерживать DDR3 ОЗУ
23.06.2010 Foxconn выпустила новые модели barebone-компьютеров на базе Intel Atom

уске barebone-систем R10-D1 и R10-D2 на основе материнских плат miniITX с экономичными процессорами Intel Atom (Pine View D). Две новые модели предназначены для сборки домашних или офисных сист
04.06.2010 Android портирована на Intel Atom

ртфона Virta Android с предустановленной версией Android OS. Мобильное устройство построено на базе Intel Atom Z600 (бывшее название Moorestown). Эмулятор представляет собой обычный смартфон, о
27.04.2010 Toshiba подготовилась к обновлению Intel Pine-Trail

rail. Ее новый NB305-10F станет одним из первых решений на ее основе. Этот нетбук получит процессор Atom N455 (1,66 ГГц, DDR3) со встроенной графикой GMA 3150, 1 ГБ оперативной памяти DDR3-1066
02.04.2010 Платформа Intel Atom последнего поколения не оправдала надежд

приступили к сокращению отпускных цен на нетбуки, многие из них покинули рынок. Напомним, платформа Intel Atom Pine Trail была представлена в конце 2009 г. По сравнению с платформой предыдущего
27.02.2010 Intel представила новый процессор для нетбуков – Atom N470

нетбуков – Atom N470. Новый чип относится к последнему поколению процессоров под кодовым названием Pineview. Одноядерный Atom N470 обладает интегрированным графическим ядром, что позволяет сок
17.02.2010 HP приступает к российским продажам нетбука на платформе Pine Trail

Компания HP объявляет о начале российских продаж нетбука HP Mini 210 на базе процессора Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц и встроенным графическим контроллером. Благодаря предустановленному ПО, специально разработанному для этой модели, нетбук обеспечивает простой досту
05.02.2010 «Код Безопасности» представил АПКШ «Континент» для малых офисов на базе Intel Atom

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия АПКШ «Континент» в исполнении mini для малых офисов теперь производится на базе процессора Intel Atom. Процессоры Intel Atom изначально разработаны для создания разнообразных инновационных устройств с низким энергопотреблением и более компактных по размеру, говорится в сообщен
21.12.2009 Новая платформа Atom анонсирована; первые ПК – в январе 2010 г.

Корпорация Intel анонсировала новые процессоры Intel Atom, ранее известные под кодовым названием Pineview. Они включают в себя, помимо вычис
05.11.2009 Via придумала новую альтернативу процессорам Intel Atom

при максимум на 20% меньшем потреблении энергии. Тестовые поставки уже начались. Массовое производство намечено на 1-й квартал 2010 г. Процессоры Via Nano позиционируются для тех же устройств, что и Intel Atom, однако компании пока не удалось добиться существенного прогресса на этом рынке. По данным корпорации Intel, приблизительно девять из десяти нетбуков базируются на процессоре Intel.
02.11.2009 В Mac OS X может исчезнуть поддержка Intel Atom

По некоторым данным, Apple планирует отключить поддержку процессоров Intel Atom в версии 10.6.2 операционной системы Mac OS X, сообщает AppleInsider. Это планируется сделать для того, чтобы Mac OS X нельзя было поставить на нетбук. Процессоры Intel Atom б
23.09.2009 Intel поможет разработчикам делать приложения для Atom и продавать их

ntel на конференции Intel Developer Forum, проходящей в Сан-Франциско, объявила о запуске программы Intel Atom Developer для независимых поставщиков ПО и разработчиков приложений для устройств

10.09.2009 Азиаты готовят свой Intel Atom

ют в Foxconn. Представители компании не называют вендоров, под брендами которых будут продаваться такие компьютеры, но признались, что интерес к проектам проявляют местные операторы связи. Процессоры Intel Atom были представлены в марте 2008 г. С тех пор они стоят практически в каждом так называемом нетбуке (недорогом компьютере для интернета), за редким исключением в лице процессоров от AM
24.08.2009 Нетбук с 2-ядерным процессором Intel Atom и графикой Nvidia поступит в продажу в Японии

ину и обладает 1 МБ кэш-памяти. Значение TDP процессора составляет 8 Вт против, к примеру, 2,5 Вт у Atom N270, самого популярного чипа для нетбуков. Atom 330 производится по 45-нм технологии. П
09.06.2009 USN Computers представила новые неттопы для дома и офиса

е модели настольных ПК «в миниатюре»: USN NEONix.NET 330 и USN Business.NET 331 на базе процессоров Intel Atom. Настольные ПК отличают доступные цены, стильный дизайн и миниатюрные размеры корп
24.04.2009 В процессорах Intel Atom нашлись проблемы совместимости с Windows XP

Процессоры Intel Atom N280, к поставкам которых корпорация приступила не так давно, не способны предложи
23.03.2009 Новый процессор Intel Atom заработает на частоте 2 ГГц

В апреле 2009 г. линейку крошечных процессоров Intel Atom пополнит новая модель – Atom Z550. Он станет самым быстрым в линейке – его тактовая частота составит 2 ГГц. Для сравнения, в настоящее время максимальная частота у Z540 составляет 1,

Публикаций - 993, упоминаний - 1389

Intel Atom и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12803 434
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 161
Microsoft Corporation 25762 156
Acer Group - Acer Inc 2772 136
Nvidia Corp 3990 124
Samsung Electronics 11049 119
Apple Inc 13131 111
Lenovo Group 2445 108
AMD - Advanced Micro Devices 4634 106
HP Inc. 5882 97
Google LLC 12674 81
Dell EMC 5179 75
Sony 6736 59
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 945 55
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 738 39
Toshiba Corporation 2980 37
VAIO 475 36
Qualcomm Technologies 1973 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 30
LG Electronics 3734 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Fujitsu 2105 21
Huawei 4663 19
IBM - International Business Machines Corp 9697 16
AMD Graphics Product Group - ATI 972 15
Amazon Inc - Amazon.com 3272 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3055 14
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 14
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 13
HTC Corporation 1512 13
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 13
Meta Platforms - Facebook 4618 13
9581 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1098 12
ViewSonic 325 12
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 12
Ред Софт - Red Soft 1232 12
Red Hat 1378 11
MediaTek - Ralink 593 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2940 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1059 6
Carl Zeiss AG 307 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1203 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1746 5
BMW Group 482 4
Royal Dutch Shell - Шелл 232 4
Белый Ветер 365 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Kickstarter 136 3
Евросеть 1421 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
101Hotels.com 456 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
Sony Style 30 3
Почта России ПАО 2363 3
Связной ГК 1400 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Volkswagen Group - VW 308 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 438 2
Walt Disney Company 647 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
Верный - торговая сеть 325 2
КонсультантПлюс 160 2
Ferrari NV 159 2
Родник 90 2
Swarovski AG 74 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 2
China Post Group - Почта Китая 18 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 12
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 6
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 786 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 110 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 420 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 780 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
OpenJDK Community 11 1
OpenFabrics Alliance 3 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22534 718
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 530
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10297 443
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13463 349
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15418 322
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 308
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13039 306
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10581 272
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13226 264
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7922 257
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 214
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6397 191
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 189
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4196 179
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 177
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 168
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14757 162
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 157
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8752 153
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3776 148
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 145
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6456 141
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