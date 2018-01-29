Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64

Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода Задержка выпуска альтернативы Intel Atom Как стало известно CNews, разработка многоядерного 64-разрядного процессора со встроенными блоками обработки мультиспектральных изображений и набором интерфейсов для авиационного при

Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom которые не получат обновления Windows 10 Creators Update, пополнили устройства на базе процессоров Intel Atom с архитектурой Clover Trail. Ранее Microsoft регулярно представляла бесплатные обн

Wexler анонсировала новый планшет на платформе Intel Atom x3 ложений с интенсивной обработкой данных. Wexler.TAB i80+ создан на базе четырехъядерного процессора Intel Atom линейки Intel Atom x3, в основу которого легла 64-битная система SoC («сист

Lenovo P90 пришёл на российский рынок На российский рынок выходит смартфон Lenovo P90 – первое устройство на процессоре Intel Atom Z3560, оснащённое LTE-модемом Intel XMM 7262. Экран смартфона использует матрицу I

Explay анонсировал свой первый планшет на Intel Atom сийская компания Explay анонсировала свой первый планшет Explay I1 на базе двухъядерного процессора Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц. Explay I1 работает на платформе Android 4.2, имеет 1 ГБ оп

Обзор планшета iconBIT NetTAB Thor iZ: билет в класс люкс со скидкой? ую плотность экрана 254dpi и четкую картинку. Аппаратная часть построена на двухъядерном процессоре Intel Atom Z2580, за счет технологии Hyper-Threading процессор поддерживает 4 потока. Литогра

Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom Tab 2, модели Samsung GALAXY Tab 3 получили свежую версию ОС Android 4.2.2, двухъядерный процессор Intel Atom Z2560, работающий с частотой 1,6ГГц (у Tab 2 — Ti OMAP4430, 1ГГц), и чуть более бы

Тест атомного смартфона Prestigio MultiPhone PAP5430: страшный снаружи, добрый внутри спространения и не составляют серьезной конкуренции ARM-решениям других производителей, а платформа Intel Atom, из-за неудачных ранних попыток адаптировать процессоры для ноутбуков к мобильным

Первый тест в России Lenovo IdeaPhone K900: суперсмартфон на Intel Atom им. Технические характеристики Тип Смартфон Операционная система Android 4.2 Процессор Intel Atom Z2580; 1800 МГц ОЗУ 2048 МБ Экран 5.5" 1920 x 1080 Камеры 13 Мп; 2 Мп Коммуникаци

Intel выпустила первые в мире серверные процессоры мощностью 6 Вт Intel представила новое семейство серверных процессоров - Intel Atom S1200. В компании утверждают, что это «первые в мире 6-ваттные процессоры серверно

Показан первый смартфон Intel Корпорация Intel объявила о начале продаж первого в мире смартфона с процессором Intel Atom со II квартала 2012 г. Это уже вторая попытка вывести архитектуру Intel x86 в сегм

Intel вдвое ускорил графику в нетбуках Корпорация Intel объявила о начале поставок деталей платформы Intel Atom нового поколения, ранее известной под кодовым именем Cedar Trail. Производителям п

Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле Компания Acer собралась выпустить новый планшетный компьютер под управлением Android OS 3.1. Он будет построен на основе процессора Intel Atom и появится ориентировочно в июле 2011 года, сообщает издание Digitimes со ссылкой на рыночные слухи. Аппарат получит 10-дюймовый экран и будет базироваться на чипе Intel Oak Trail. Е

Foxconn показала неттопы на основе процессоров Intel Atom опы NetBox-nT435, NetBox-nT435Н и NetBox-nT535 с наиболее мощными моделями процессоров из семейства Intel Atom и поддержкой оперативной памяти стандарта DDR3. Неттопы поставляются без оперативн

Microsoft поддержала выпуск 16-ядерных процессоров Intel Atom Корпорация Microsoft выступила в поддержку появления 16-ядерных процессоров Intel Atom, которые представляют собой энергоэффективную альтернативу большинству существующих чипов на рынке. По мнению представителей Microsoft, более топовые модели требуют постоянного охлаж

Gigabyte установит в нетбуки чипы Intel Atom N550 e обновляет линейку своих нетбуков. Два новых устройства получат поддержку двухъядерных процессоров Intel Atom N550. В первой модели Q2005 установлен 10.1-дюймовый экран с разрешением 1024*600

MSI Wind U250: нетбук с HDMI, готовый к воспроизведению FullHD ов новые процессоры вполне смогут конкурировать с нетбуками на основе самых мощных двухъядерных ЦПУ Intel Atom и чипсете NVIDIA Ion 2. Однако этот продукт – дело хотя и ближайшего, но все-таки

Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx Холдинг Kontron и «РТСофт» представляют новые продукты на основе недавно появившегося процессора Intel Atom серии E6xx. Это сверхмалогабаритный «компьютер-на-модуле» nanoETXexpress-TT, совместимый с разъемом COM Express COM.0 Rev 2.0 Type 10, и панельный компьютер Kontron HMITR жесткого ис

Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом ютор Eurotech в России, представляют новый компьютер-на-модуле Catalyst TC на базе процессора серии Intel Atom E6xx, ранее известной как Tunnel Creek. Catayst TC – это высоко интегрированный, п

Asus Eee PC 1015PEM: один из первых на базе двухъядерного Intel Atom N550 ой первый нетбук на базе недавно анонсированного двухъядерного процессора для мобильных компьютеров Intel Atom N550, сообщает Electronista. Новая модель, Asus Eee PC 1015PEM, оснащена адаптерам

Первые нетбуки с двухъядерными мобильными процессорами Intel Atom выходят в продажу Корпорация Intel объявляет о начале продаж первых нетбуков, базирующихся на мобильных процессорах Intel Atom. С сегодняшнего дня, 23 августа, их начнут анонсировать Acer, Asustek, Fujitsu, Le

HP Mini 5103 начал продаваться в Италии Устройство HP Mini 5103 – это бизнес-нетбук с 10.1-дюймовым экраном, построенный на базе процессора Intel Atom N455 или Intel Atom N475. В нем будет присутствовать 320 Гб винчестер или 1

Acer разработала двухъядерный нетбук на базе Intel Atom а новый нетбук на базе двухъядерного процессора. Модель Aspire One D255 будет работать на платформе Intel Atom N550 и иметь два процессорных ядра, каждое с тактовой частотой по 1.5 ГГц. В остал

HP обновила нетбуки Mini 210 и основные изменения коснулись смены платформы. Теперь данные нетбуки работают под управлением Intel Atom N455 и Intel Atom N475, соответственно, а также могут поддерживать DDR3 ОЗУ

Foxconn выпустила новые модели barebone-компьютеров на базе Intel Atom уске barebone-систем R10-D1 и R10-D2 на основе материнских плат miniITX с экономичными процессорами Intel Atom (Pine View D). Две новые модели предназначены для сборки домашних или офисных сист

Android портирована на Intel Atom ртфона Virta Android с предустановленной версией Android OS. Мобильное устройство построено на базе Intel Atom Z600 (бывшее название Moorestown). Эмулятор представляет собой обычный смартфон, о

Toshiba подготовилась к обновлению Intel Pine-Trail rail. Ее новый NB305-10F станет одним из первых решений на ее основе. Этот нетбук получит процессор Atom N455 (1,66 ГГц, DDR3) со встроенной графикой GMA 3150, 1 ГБ оперативной памяти DDR3-1066

Платформа Intel Atom последнего поколения не оправдала надежд приступили к сокращению отпускных цен на нетбуки, многие из них покинули рынок. Напомним, платформа Intel Atom Pine Trail была представлена в конце 2009 г. По сравнению с платформой предыдущего

Intel представила новый процессор для нетбуков – Atom N470 нетбуков – Atom N470. Новый чип относится к последнему поколению процессоров под кодовым названием Pineview. Одноядерный Atom N470 обладает интегрированным графическим ядром, что позволяет сок

HP приступает к российским продажам нетбука на платформе Pine Trail Компания HP объявляет о начале российских продаж нетбука HP Mini 210 на базе процессора Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц и встроенным графическим контроллером. Благодаря предустановленному ПО, специально разработанному для этой модели, нетбук обеспечивает простой досту

«Код Безопасности» представил АПКШ «Континент» для малых офисов на базе Intel Atom Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия АПКШ «Континент» в исполнении mini для малых офисов теперь производится на базе процессора Intel Atom. Процессоры Intel Atom изначально разработаны для создания разнообразных инновационных устройств с низким энергопотреблением и более компактных по размеру, говорится в сообщен

Новая платформа Atom анонсирована; первые ПК – в январе 2010 г. Корпорация Intel анонсировала новые процессоры Intel Atom, ранее известные под кодовым названием Pineview. Они включают в себя, помимо вычис

Via придумала новую альтернативу процессорам Intel Atom при максимум на 20% меньшем потреблении энергии. Тестовые поставки уже начались. Массовое производство намечено на 1-й квартал 2010 г. Процессоры Via Nano позиционируются для тех же устройств, что и Intel Atom, однако компании пока не удалось добиться существенного прогресса на этом рынке. По данным корпорации Intel, приблизительно девять из десяти нетбуков базируются на процессоре Intel.

В Mac OS X может исчезнуть поддержка Intel Atom По некоторым данным, Apple планирует отключить поддержку процессоров Intel Atom в версии 10.6.2 операционной системы Mac OS X, сообщает AppleInsider. Это планируется сделать для того, чтобы Mac OS X нельзя было поставить на нетбук. Процессоры Intel Atom б

Intel поможет разработчикам делать приложения для Atom и продавать их ntel на конференции Intel Developer Forum, проходящей в Сан-Франциско, объявила о запуске программы Intel Atom Developer для независимых поставщиков ПО и разработчиков приложений для устройств

Азиаты готовят свой Intel Atom ют в Foxconn. Представители компании не называют вендоров, под брендами которых будут продаваться такие компьютеры, но признались, что интерес к проектам проявляют местные операторы связи. Процессоры Intel Atom были представлены в марте 2008 г. С тех пор они стоят практически в каждом так называемом нетбуке (недорогом компьютере для интернета), за редким исключением в лице процессоров от AM

Нетбук с 2-ядерным процессором Intel Atom и графикой Nvidia поступит в продажу в Японии ину и обладает 1 МБ кэш-памяти. Значение TDP процессора составляет 8 Вт против, к примеру, 2,5 Вт у Atom N270, самого популярного чипа для нетбуков. Atom 330 производится по 45-нм технологии. П

USN Computers представила новые неттопы для дома и офиса е модели настольных ПК «в миниатюре»: USN NEONix.NET 330 и USN Business.NET 331 на базе процессоров Intel Atom. Настольные ПК отличают доступные цены, стильный дизайн и миниатюрные размеры корп

В процессорах Intel Atom нашлись проблемы совместимости с Windows XP Процессоры Intel Atom N280, к поставкам которых корпорация приступила не так давно, не способны предложи