Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее

Процессоры Intel окажутся несовместимыми с видеоиграми, в которых есть защита от пиратства – Denuvo, SecuROM и др. Разработчикам игр придется экстренно выпускать патчи для них. Обновления, вероятнее всего, получат лишь новые игрушки, тогда как проекты пяти- или шестилетней давности рискуют никогда не запуститься на новой платформе.

Новые процессоры Intel не для игр

Владельцы новейших готовящихся к релизу процессоров Intel серии Alder Lake могут столкнуться с проблемами при запуске своих любимых видеоигр. Как пишет портал Tom’s Hardware, чипы могут конфликтовать с алгоритмами защиты игр от пиратства, в особенности с Denuvo.

Система Denuvo встраивается в очень многие современные игры, в особенности класса «ААА» (самые высокобюджетные проекты). Ее можно найти в игрушках как пятилетней давности (к примеру, Rise of the Tomb Raider, Doom 2016 или Dishonored 2), так и в совсем новых проектах – в вышедшем несколько дней назад Far Cry 6.

Собирать игровую платформу на Intel Alder Lake может оказаться нецелесообразным

Intel официально подтвердила потенциальную несовместимость игр со встроенной защитой Denuvo с ее новыми процессорами Alder Lake, которые впервые за всю историю компании станут гибридными. Это означает, что внутри них будут находиться ядра с различными пиковыми частотами, как в чипах на базе архитектуры ARM.

Intel сняла с себя ответственность

В своем заявлении о несовместимости защищенных Denuvo игр с ее новейшими процессорами Core 12 поколения Intel полностью отказалась нести за это ответственность. Ее она без раздумий переложила на плечи разработчиков этой самой защиты, отметив, что именно они должны решить потенциальную проблему.

Заявление Intel о несовместимости Alder Lake и Denuvo

Причем инициировать процесс интеграции в игры поддержки новых чипов Intel должны сами геймеры. «Если в вашей существующей или будущей игре используется промежуточное программное обеспечение в виде DRM-защиты, вы можете связаться с его поставщиком и убедиться, что оно поддерживает гибридные архитектуры в целом и будущую платформу Intel Alder Lake в частности. Из-за природы современных алгоритмов DRM они проводить проверку процессора и должен уметь определять новые гибридные архитектуры в предстоящих гибридных платформах. Intel работает с ведущими поставщиками DRM, в том числе Denuvo, чтобы удостовериться, что их решения поддерживают новые платформы», – говорится в заявлении американского чипмейкера.

Denuvo все не ограничится

Подавляющее большинство современных видеоигр класса «ААА» в обязательном порядке поставляются со встроенной защитой от пиратства. Как пишет Tom’s Hardware, Intel нарочно упомянула одну лишь Denuvo, словно забыв о существовании ее аналогов в лице VMProtect или SecuROM.

Far Cry 6 почти гарантированно получит нужный апдейт

С высокой степенью вероятности играм, в которых применяются VMProtect, SecuROM и др. тоже потребуются патчи, добавляющие совместимость с новыми процессорами Intel. В числе тайтлов, которые рискуют не запуститься на Core 12 поколения, даже если разработчики Denuvo пропатчат его, может оказаться игра Assassin's Creed Origins. Она известна тем, что содержит сразу несколько систем защиты от незаконного копирования, каждая из которых наверняка потребует обновления для поддержки Alder Lake.

Без жертв не обойдется

Создатели Denuvo и ей подобных систем в обязательном порядке пропатчат их для совместимости с новыми чипами Intel, но следующий логичный шаг должны будут сделать разработчики игр. Им потребуется выпустить соответствующие обновления для всех своих игрушек с такими защитами от пиратов.

Судьба Doom 2016 года пока под большим вопросом

Видеоигры, как и операционные системы, получают обновления в течение небольшого отрезка времени, после чего разработчики «забывают» об их существовании и концентрируются на более свежих своих проектах. Из этого следует, что ранние игры с DRM-защитами рискуют никогда не запуститься на новых процессорах Intel. К примеру, игре Battlefield: Hardline, в которой есть Denuvo, совсем скоро исполнится семь лет. Свое семилетие в 2022 г. также отметят FIFA 16 и Star Wars: Battlefront, поставляющиеся с защитой DRM. Пока не факт, что разработчики (Visceral Games, EA Canada и EA Dice соответственно) захотят патчить эти далеко не самые новые игрушки. А ведь есть и более древние проекты со встроенной Denuvo – FIFA 15 и Dragon Age: Inquisition образца 2014 г.

Подробности о новых процессорах Intel

С момента анонса новых процессоров Alder Lake прошел почти год – Intel впервые рассказала о них в январе 2021 г. Это полноценное 12 поколение чипов Core и первые для Intel гибридные «кластерные» процессоры.

Intel Alder Lake

Переход на Alder Lake обеспечит пользователей проблемами не только с запуском многих популярных игр, но и с финансами. Как сообщал CNews, цены на новые процессоры низкими не будут, в особенности с учетом актуального курса рубля.

К тому же, под новые процессоры придется покупать и новые материнские платы, поскольку они несовместимы с классическим сокетом Intel LGA1200 – им нужен LGA1700. Также потребуется купить и новую систему охлаждения или же попытаться раздобыть адаптер под LGA1700 для уже имеющейся.

Разница между сокетами LGA1200 и LGA1700

Как пишет Tom’s Hardware, релиз Intel Alder Lake состоится до конца IV квартала 2021 г., в крайнем случае в начале 2022 г. Поколение будет состоять из пяти подсерий, каждая со своим назначением. Так, чипы Alder Lake-S ориентированы на мощные настольные ПК, Alder Lake-P – на высокопроизводительные ноутбуки. Процессоры с литерой М в названии предназначены для маломощных устройств, а L-серия заменит собой процессоры Intel Atom. Пятая серия под названием Alder Lake-N предназначена для всех прочих устройств – неттопов и ноутбуков базового уровня, хромбуки, хромбоксы и др.