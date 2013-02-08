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EA DICE
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.02.2013
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На DICE определились с лучшими играми 2012 года
На завершившейся ежегодной конференции индустрии видеоигр DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) названы лучшие игры 2012 года. Лучшей игрой, идущей в браузере стала SimCity Social. Лучшая игра с цифровой дистрибуцией - The Walking Dead. Она
|17.10.2012
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Работодателям как никогда нужны специалисты по Open Source
ыми навыками. Подсчеты велись в течение года, причем в выборку включались те навыки, количество вакансий по которым превышало 1000 объявлений в день. На основе полученных данных аналитическая команда Dice выделила одиннадцать навыков, которые были наиболее востребованы к октябрю 2012 г. Возглавляют список разработка и тестирование программного обеспечения, однако, сразу следом за ними стоят
|27.10.2011
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Battlefield 3 в продаже
РЭДВУД, Калифорния – 27 октября 2011 года – Настало время главного события года. DICE, студия Electronic Arts, сообщает, что игра Battlefield 3™, завоевавшая более 60 наград игровой индустрии в разных странах мира, поступила в продажу в России. Собрав около 3 миллионов пред
|16.08.2010
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DICE помогает делать Need for Speed
Студия DICE, известная прежде всего своей серией Battlefield, как оказалось, умеет делать не только шутеры. Выяснилось, что в свободное от BF время, сотрудники DICE помогают студии Criterion Ga
|19.06.2009
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DICE выпустит trial-версию Battlefield 1943
Гордон Ван Дайк (Gordon Van Dyke), продюсер EA DICE, рассказал порталу Eurogamer о том, что взамен бета-версии Battlefield 1943, разработчик
|26.01.2009
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Кризис не затронул зарплаты в ИТ
Средняя зарплата американского ИТ-специалиста выросла за 2008 г. на 4,6% примерно до $78 тыс. в год ($6500 в месяц), согласно статистике сайта Dice.com, посвященного трудоустройству в техсекторе. Как выяснилось в ходе опроса Dice, в котором в период с августа по ноябрь 2008 г. приняли участие свыше 19 тыс. респондентов, в некот
EA DICE и организации, системы, технологии, персоны:
|IGN 54 5
|GI - Game Informer 36 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|New Scientist 1448 2
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
|Gamespot 38 1
|AOL Inc - Joystiq 22 1
|Fox News Channel - FNC 42 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 600 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|NPD Group 140 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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