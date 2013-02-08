Работодателям как никогда нужны специалисты по Open Source ыми навыками. Подсчеты велись в течение года, причем в выборку включались те навыки, количество вакансий по которым превышало 1000 объявлений в день. На основе полученных данных аналитическая команда Dice выделила одиннадцать навыков, которые были наиболее востребованы к октябрю 2012 г. Возглавляют список разработка и тестирование программного обеспечения, однако, сразу следом за ними стоят