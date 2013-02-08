Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

EA DICE

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.02.2013 На DICE определились с лучшими играми 2012 года

На завершившейся ежегодной конференции индустрии видеоигр DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) названы лучшие игры 2012 года. Лучшей игрой, идущей в браузере стала SimCity Social. Лучшая игра с цифровой дистрибуцией - The Walking Dead. Она

17.10.2012 Работодателям как никогда нужны специалисты по Open Source

ыми навыками. Подсчеты велись в течение года, причем в выборку включались те навыки, количество вакансий по которым превышало 1000 объявлений в день. На основе полученных данных аналитическая команда Dice выделила одиннадцать навыков, которые были наиболее востребованы к октябрю 2012 г. Возглавляют список разработка и тестирование программного обеспечения, однако, сразу следом за ними стоят
27.10.2011 Battlefield 3 в продаже

РЭДВУД, Калифорния – 27 октября 2011 года – Настало время главного события года. DICE, студия Electronic Arts, сообщает, что игра Battlefield 3™, завоевавшая более 60 наград игровой индустрии в разных странах мира, поступила в продажу в России. Собрав около 3 миллионов пред
16.08.2010 DICE помогает делать Need for Speed

Студия DICE, известная прежде всего своей серией Battlefield, как оказалось, умеет делать не только шутеры. Выяснилось, что в свободное от BF время, сотрудники DICE помогают студии Criterion Ga
19.06.2009 DICE выпустит trial-версию Battlefield 1943

Гордон Ван Дайк (Gordon Van Dyke), продюсер EA DICE, рассказал порталу Eurogamer о том, что взамен бета-версии Battlefield 1943, разработчик
26.01.2009 Кризис не затронул зарплаты в ИТ

Средняя зарплата американского ИТ-специалиста выросла за 2008 г. на 4,6% примерно до $78 тыс. в год ($6500 в месяц), согласно статистике сайта Dice.com, посвященного трудоустройству в техсекторе. Как выяснилось в ходе опроса Dice, в котором в период с августа по ноябрь 2008 г. приняли участие свыше 19 тыс. респондентов, в некот

Публикаций - 165, упоминаний - 178

EA DICE и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 95
Microsoft Corporation 25775 15
SAS Institute 1082 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 12
Intel Corporation 12811 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
EA - BioWare 205 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Epic Games 172 3
Blizzard Entertainment 343 3
Nvidia Corp 4002 3
EA Sports 71 2
Visceral Games 52 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 2
SAP SE 5601 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Google LLC 12690 2
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Pandemic Studios 30 1
Digital Extremes 32 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Denuvo Software Solutions GmbH 2 1
Airtight Games 17 1
Новые платформы 17 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
Razer Inc 88 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 2
Space Adventures 30 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Tesco 84 1
eBay Inc 1640 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 12
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 80
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 27
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 11
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 3
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 109
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 64
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 62
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 55
DICE - Mirror's Edge - Компьютерная игра (action-adventure) 26 18
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 13
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 13
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Epic Games - Unreal Engine 337 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 7
Microsoft Points 74 6
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 6
EA Origin 195 6
Microsoft DirectX 723 5
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 5
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Xbox Live 309 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 4
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Windows 16882 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 3
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 3
Sony Playstation Store - PS Store 81 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Nvidia GeForce GT 337 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
Nvidia PhysX 62 2
AMD Radeon 295 2
Sony DADC - SecuROM 7 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
McNab Andy - МакНаб Энди 14 13
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 11
Bach Patrick - Бах Патрик - Бэч Патрик 8 7
Van Dyke Gordon - Ван Дайк Гордон 5 5
Troedsson Karl-Magnus - Тродсон Карл-Магнус 4 3
DeLong Jason - ДеЛонг Джейсон 2 2
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 2
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 2
Matthews Melissa - Мэтьюc Мелисса 2 2
Miskovsky Lisa - Мисковски Лиза 2 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Владимирская Алена 23 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 20 1
Маяковский Дмитрий 1 1
Ленская Алла 2 1
Савкин Илья 2 1
Španel Marek - Шпанел Марек 2 1
Jansson Sara - Дженссон Сара 1 1
Patrick Soderlund - Содерлунд Патрик 14 1
Шейк Ирина 2 1
Watkins Tony - Уоткинс Тони 10 1
Moore Peter - Мур Питер 9 1
Muzyka Ray - Музыка Рэй 14 1
Kucan Joe - Кукана Джо 1 1
Brown Eric - Браун Эрик 4 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Копть Иван 1 1
Kubrick Stanley - Кубрик Стэнли 7 1
Olin Joseph - Олин Джозеф 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Волков Михаил 70 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 9 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан - Войцицки Сьюзен 20 1
Мельников Руслан 19 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 21
Иран - Тегеран 161 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Европа 24964 12
США - Нью-Йорк 3180 10
Швеция - Королевство 3782 9
Япония 13807 6
США - Калифорния 4829 5
Китай - Шанхай 833 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Иран - Исламская Республика Иран 1155 4
Швеция - Стокгольм 410 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Америка - Американский регион 2206 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Индийский океан - Персидский залив 234 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
США - Северная Каролина - Шарлотт 10 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Украина 7928 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 6
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 4
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Вьетнам - война - Вьетнамская война - Chiến tranh Việt Nam - Vietnam War 30 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
IGN 54 5
GI - Game Informer 36 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
New Scientist 1448 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Gamespot 38 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Forbes - Форбс 1002 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
NYT - The New York Times 1100 1
NPD Group 140 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ИгроМир 125 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще