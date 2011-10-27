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McNab Andy МакНаб Энди
СОБЫТИЯ
|27.10.2011
|Battlefield 3 в продаже 2
|25.10.2011
|Старт Battlefield 3 с тремя млн. предзаказов 2
|24.10.2011
|Первые обзоры Battlefield 3 2
|21.10.2011
|Роман "Battlefield 3: Русские" в начале 2012 года 3
|20.10.2011
|Battlefield 3. Видео - 9 карт мультиплеера 2
|07.10.2011
|Battlefield 3. Скриншоты 2
|21.09.2011
|1.5 миллиона предзаказов Battlefield 3 2
|20.09.2011
|Бета-тест Battlefield 3 на следующей неделе 2
|10.09.2011
|Battlefield 3. Видео 2
|18.08.2011
|Кооперативный режим в Battlefield 3 2
|17.08.2011
|Battlefield 3. Скриншоты 2
|16.08.2011
|Battlefield 3. Видео с Gamescom 2011 2
|29.06.2011
|Дата выхода Battlefield 3 в России 2
Публикаций - 14, упоминаний - 28
McNab Andy и организации, системы, технологии, персоны:
|EA DICE 165 13
|SAS Institute 1082 13
|EA - Electronic Arts 1317 9
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|Microsoft - Activision Blizzard 511 1
|EA Battlefield - Компьютерная игра 295 13
|EA Digital Illusions CE Frostbite 95 3
|EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
|Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
|Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 11
|Маяковский Дмитрий 1 1
|Bach Patrick - Бах Патрик - Бэч Патрик 8 1
|IGN 54 1
|GI - Game Informer 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.