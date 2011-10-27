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McNab Andy МакНаб Энди

СОБЫТИЯ


27.10.2011 Battlefield 3 в продаже 2
25.10.2011 Старт Battlefield 3 с тремя млн. предзаказов 2
24.10.2011 Первые обзоры Battlefield 3 2
21.10.2011 Роман "Battlefield 3: Русские" в начале 2012 года 3
20.10.2011 Battlefield 3. Видео - 9 карт мультиплеера 2
07.10.2011 Battlefield 3. Скриншоты 2
21.09.2011 1.5 миллиона предзаказов Battlefield 3 2
20.09.2011 Бета-тест Battlefield 3 на следующей неделе 2
10.09.2011 Battlefield 3. Видео 2
18.08.2011 Кооперативный режим в Battlefield 3 2
17.08.2011 Battlefield 3. Скриншоты 2
16.08.2011 Battlefield 3. Видео с Gamescom 2011 2
29.06.2011 Дата выхода Battlefield 3 в России 2

Публикаций - 14, упоминаний - 28

McNab Andy и организации, системы, технологии, персоны:

EA DICE 165 13
SAS Institute 1082 13
EA - Electronic Arts 1317 9
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Азбука-Аттикус 7 2
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 196 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 13
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 3
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 11
Маяковский Дмитрий 1 1
Bach Patrick - Бах Патрик - Бэч Патрик 8 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Иран - Тегеран 161 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Швеция - Королевство 3782 2
Индийский океан - Персидский залив 234 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
США - Нью-Йорк 3180 1
США - Калифорния 4829 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
IGN 54 1
GI - Game Informer 36 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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