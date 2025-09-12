Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182758
ИКТ 14211
Организации 11042
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26185
Персоны 78534
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

IGN


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт 1
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 1
21.04.2015 Создан алгоритм для автоматизированной борьбы с интернет-троллями 1
16.01.2015 Семь причин купить Xbox One 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
01.04.2014 Обзор игры Killzone: Shadow Fall. Главный экслюзив для PS4 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
18.11.2013 В новой игровой приставке Sony обнаружился брак 1
29.10.2013 Battlefield 4 в продаже. Первые оценки 1
14.06.2013 "Одни из нас" в продаже 1
08.04.2013 Первая в мире игровая приставка на Android: первый взгляд на OUYA 1
31.10.2012 Первые оценки Assassin’s Creed III 1
24.09.2012 Torchlight II в России 1
07.03.2012 "Скрежет металла" в продаже 1
25.01.2012 Новая Xbox станет в 6 раз мощнее: первые подробности 1
28.10.2011 Подробности релиза "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка" 1
24.10.2011 Первые обзоры Battlefield 3 1
04.10.2011 Adobe купила облачное хранилище шрифтов Typekit 1
28.04.2011 Sony получила судебный иск в связи со взломом PlayStation Network 1
15.04.2011 В июне представят новую игровую приставку от Nintendo 1
11.04.2011 Apple набирает специалистов игровой индустрии 1
17.02.2011 Dead Island. Видео 1
26.01.2011 Dead Space 2 в продаже 1
23.09.2010 Игровая консоль Nintendo 3DS будет иметь двухъядерный процессор 1
09.07.2010 Dragon Age 2. Официальный анонс 1
08.04.2010 GeoВласть: уроки французского 1
03.03.2010 Скандальный шутер Six Days in Fallujah "разморожен"? 1
15.12.2009 Rage отобрали у Electronic Arts? 1
31.08.2009 Mafia II - Лучшая игра GamesCom 2009 1
06.08.2009 «Онлайн Медиа» лицензировала контент IGN.com 1
31.07.2009 Рекорды Battlefield 1943 1
09.07.2009 MechWarrior: Перезагрузка 1
11.04.2009 Painkiller: Resurrection в разработке 1
14.01.2009 "Warhammer Online: Время возмездия". Дата релиза 1
13.01.2009 Mirror's Edge в России: Дата выхода 1
05.12.2008 Загружаемое дополенение для Mirror’s Edge 1
20.11.2008 DiRT 2 в разработке 1
01.09.2008 Gears of War 2 только для Xbox 360? 1
18.04.2008 Открытая бета Age of Conan стартует 1 мая 1
24.03.2008 Попали в Bad Company? Хотите оружия? Платите! 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

IGN и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25047 8
EA - Electronic Arts 1288 8
Nintendo 790 7
Sony 6592 6
EA DICE 160 5
Apple Inc 12430 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 3
Meta Platforms - Facebook 4501 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
AMD - Advanced Micro Devices 4394 2
Yahoo! 3702 2
Blizzard Entertainment 331 2
Google LLC 12084 2
Nvidia Corp 3650 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
Microsoft - Activision Blizzard 482 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 229 2
Funcom 105 2
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 2
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Toshiba Corporation 2940 1
VK - Mail.ru Group 3505 1
SAS Institute 1014 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4343 1
Logitech 423 1
Adobe Systems 1563 1
Grishin Robotics 29 1
GlobalFoundries - GF 95 1
Ponemon Institute 86 1
AOL Inc - America Online 1869 1
Occipital 11 1
Rogue Games 20 1
Fly 205 1
Ring 62 1
Eero 7 1
Ubisoft Montreal 46 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 38 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 121 1
littleBits Electronics 10 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2750 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 2
Kickstarter 129 1
Ford 418 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 217 1
LEGO 252 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Starship Technologies 16 1
Gobee.bike 3 1
Obike 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 270 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 217 1
Chevrolet 40 1
Совкомбанк Совесть 276 1
Тануки 24 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Лента - Монетка - торговая сеть 57 1
Ziff Davis 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5677 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 620 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17605 34
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1465 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 6
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 893 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30405 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21489 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9693 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25162 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5376 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 4
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5741 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9569 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11075 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14203 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1054 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8225 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7293 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4017 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 691 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16453 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2674 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14237 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1512 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 469 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1804 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 834 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6065 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9962 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25494 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22385 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31290 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12764 2
Clone - Клонирование 517 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4075 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 9
EA Battlefield - Компьютерная игра 290 6
Nintendo Wii - игровая консоль 760 6
Apple iOS 8115 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 4
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 4
Sony Playstation Network - PSN 200 4
Microsoft Points 74 4
Nintendo Wii U 75 4
Google Android 14477 3
Myspace - социальная сеть 638 3
Microsoft Xbox Live 306 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 3
Microsoft Xbox Live Marketplace 33 3
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 3
Google YouTube - Видеохостинг 2849 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7245 2
Apple iPad 3899 2
Apple - App Store 2974 2
Blizzard - World of Warcraft 355 2
Apple iPod Touch 746 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 366 2
Microsoft DirectX 716 2
God of War - компьютерная игра 45 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 290 2
Sony Playstation Dualshock 26 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 2
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 115 2
DICE - Mirror's Edge - Компьютерная игра (action-adventure) 25 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 112 2
Apple iPhone 6 4861 2
Ubisoft - Tom Clancy's Rainbow Six Vegas - Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction 97 2
Nintendo Land 3 2
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Intel x86 - архитектура процессора 1949 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 481 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Гришин Дмитрий 209 1
Копп Владислав 5 1
DeLaet Mike - ДеЛаэт Майк 1 1
Ветцель Ирина 8 1
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
Салливан Виктор 3 1
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 1
McNab Andy - МакНаб Энди 13 1
Клишо Сергей 3 1
Махтиев Гаджи 3 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Shatner William - Шетнер Уильям 4 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
McRae Colin - МакРей Колин 8 1
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 1
Chirac Jacques - Ширак Жак 22 1
Howard Robert - Говард Роберт 34 1
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 1
Van Dyke Gordon - Ван Дайк Гордон 5 1
Meier Sid - Мейер Сид 12 1
Toledo Willy - Толедо Вилли 1 1
Weller Gabe - Уэллер Гейб 3 1
Перепелов Николай 1 1
Perkins Jim - Перкинс Джим 2 1
Bleszinski Cliff - Блежински Клифф 7 1
Jaffe David - Джаффе Дэвид 5 1
Nolan Christopher - Нолан Кристофер 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152992 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 11
Земля - планета Солнечной системы 10567 6
Европа 24510 5
Япония 13434 4
США - Калифорния 4729 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44972 1
Швеция - Королевство 3657 1
Канада 4953 1
Германия - Федеративная Республика 12858 1
Франция - Французская Республика 7941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14361 1
Испания - Королевство 3746 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Колумбия - Вашингтон 1425 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1046 1
Швеция - Стокгольм 402 1
Гвинея - Гвинейская Республика 14 1
Тихий океан - Океания 80 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Иран - Тегеран 158 1
Америка - Американский регион 2181 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Польша - Республика 1996 1
Мировой океан - World Ocean 517 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 88 1
Сингапур - Республика 1890 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 507 1
Канада - Эдмонтон 17 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 42 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11282 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25385 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5365 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19828 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17061 2
NPC - non-player character - неигровой персонаж 125 2
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1157 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6221 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6792 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1699 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9381 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 649 1
F2P - Free-to-play 95 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 277 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 54 1
Ergonomics - Эргономика 1657 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2230 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1437 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50269 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6422 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7785 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1708 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1528 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3141 1
Физика - Physics - область естествознания 2779 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2870 1
GI - Game Informer 36 6
Gamespot 38 5
AOL Inc - Joystiq 22 4
NYT - The New York Times 1080 2
News Corp - News Corporation 217 2
Sony Playstation Magazine 11 2
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
Engadget - Блог о технологиях 423 1
AP - Associated Press 2006 1
SemiAccurate 13 1
All Things Digital 167 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
Voodoo Extreme 4 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
TNW - The Next Web 89 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
NPD Group 140 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383419, в очереди разбора - 733752.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще