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DICE Mirror's Edge Компьютерная игра (action-adventure)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2017 Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12 1
05.12.2014 Пять лучших игр для Xbox One 1
05.03.2014 Обзор мобильной рабочей станции HP ZBook 15: ZOOM.CNews рекомендует 1
19.08.2013 Обзор революционного шлема виртуальной реальности Oculus Rift 1
13.08.2013 Шлем Oculus Rift глазами команды CNews.ru 1
13.06.2013 Mirror’s Edge возвращается 1
12.06.2009 Mirror's Edge 2 в разработке 1
04.02.2009 Миллионы Mirror's Edge и Dead Space 1
21.01.2009 "Софт Клаб": Новинки недели 2
13.01.2009 Mirror's Edge в России: Дата выхода 1
09.12.2008 Mirror's Edge: Системные требования 1
05.12.2008 Загружаемое дополенение для Mirror’s Edge 1
05.12.2008 Mirror's Edge: Дата выхода 1
20.11.2008 Mirror's Edge: РС-видео 1
10.11.2008 Mirror's Edge для РС в январе 1
07.11.2008 Mirror's Edge в печати 1
04.11.2008 Mirror's Edge: Видео 1
29.10.2008 Electronic Arts на "Игромире 2008" 1
08.10.2008 Mirror's Edge: Видео 1
25.09.2008 Демоверсия Mirror's Edge сегодня 1
18.09.2008 Дата выхода Mirror's Edge 1
02.09.2008 Mirror's Edge: Системные требования 1
15.07.2008 Mirror's Edge: Видео 1
11.07.2008 Mirror's Edge. Скриншоты, видео 1
29.02.2008 Mirror's Edge: Скриншоты 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

DICE и организации, системы, технологии, персоны:

EA DICE 165 18
EA - Electronic Arts 1317 17
Microsoft Corporation 25775 6
Intel Corporation 12811 3
Sony 6739 2
Nvidia Corp 4002 2
Oculus VR 79 2
Pandemic Studios 30 1
Spore 33 1
Apple Inc 13156 1
HP Inc. 5883 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Nintendo 823 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Kickstarter 136 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 299 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 1
Accelerometer - Акселерометр 394 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 262 1
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
Электроника - Дисплей 3D - 3D монитор - 3D display 105 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 15
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Nvidia PhysX 62 3
Microsoft Windows 16882 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft Points 74 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
Microsoft Xbox Live 309 2
Microsoft DirectX 723 2
EA Dead Space - компьютерная игра 88 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 2
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 2
Apple MacBook Pro 559 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 1
Ark: Survival Evolved - Компьютерная игра (action) 3 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 69 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Doom - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 1
Nintendo Wii Mario Kart 36 1
Amazon Games - Amazon Lumberyard 2 1
Tom Clancy’s - Ghost Recon Wildlands 6 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dishonored 28 1
EA - Spore Creature Creator - Лаборатория существ Spore 9 1
EA Burnout Paradise - Компьютерная игра 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple macOS 2419 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 2
Miskovsky Lisa - Мисковски Лиза 2 2
Jansson Sara - Дженссон Сара 1 1
Patrick Soderlund - Содерлунд Патрик 14 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Европа 24964 3
Швеция - Королевство 3782 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Калифорния 4829 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Швеция - Стокгольм 410 1
США - Колорадо 385 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
IGN 54 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
ИгроМир 125 1
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