Индексная книга (каталог) CNews*
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DICE Mirror's Edge Компьютерная игра (action-adventure)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 27
DICE и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
|van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 2
|Miskovsky Lisa - Мисковски Лиза 2 2
|Jansson Sara - Дженссон Сара 1 1
|Patrick Soderlund - Содерлунд Патрик 14 1
|Carmack John - Кармак Джон 23 1
|IGN 54 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.