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Microsoft Xbox Game Studios ZeniMax Media Arkane Studios Dishonored

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее 1
22.09.2020 Microsoft покупает создателя Fallout и Doom 1
10.03.2017 Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12 1
23.11.2013 Dishonored: Game of the Year Edition в продаже 2
06.08.2013 Обзор самого дорогого в мире ультрабука-трансформера Sony VAIO Duo 13 1
29.03.2013 На GDC 2013 наградили лучших 1
09.10.2012 Первые оценки Dishonored 1
01.10.2012 «Игромир 2012» – главное событие российской индустрии интерактивных развлечений! 1
30.09.2012 Dishonored на золоте 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 1
23.08.2012 Dishonored. Скриншоты 1
14.08.2012 Dishonored. Системные требования 2
10.08.2012 Dishonored. Видео 1
06.08.2012 Dishonored. Скриншоты 1
27.07.2012 Dishonored. Видео 1
17.07.2012 Dishonored в России 2
06.06.2012 Dishonored. Скриншоты 1
04.06.2012 Е3 2012: Dishonored 1
11.05.2012 Dishonored в октябре 1
26.04.2012 Dishonored. Скриншоты 1
18.04.2012 Dishonored. Дебютный трейлер 1
25.08.2011 Dishonored. Скриншоты 1
18.08.2011 Dishonored. Скриншоты 1
07.08.2011 Dishonored. Скриншоты 1
07.07.2011 Dishonored в новом номере Gameinformer 1
02.07.2011 Dishonored - новая игра от ZeniMax? 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Microsoft Xbox Game Studios и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 272 22
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 23 13
1С-СофтКлаб - SoftClub 1144 11
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 4
Microsoft Corporation 25704 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 3
Intel Corporation 12778 2
Sony 6723 2
Nintendo 819 2
Nvidia Corp 3951 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 2
Новые платформы 16 1
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 1
CCP Games 16 1
Yandex - Яндекс 9114 1
9514 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Toshiba Corporation 2979 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 597 1
EA - Electronic Arts 1317 1
AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 86 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 335 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
Capcom 291 1
VAIO 475 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 266 1
2K Games 214 1
Square Enix 215 1
EA - BioWare 205 1
EA DICE 165 1
Konami 111 1
Katauri Interactive 46 1
CD Projekt RED 89 1
Visceral Games 52 1
Bandai Namco Entertainment 119 1
Denuvo Software Solutions GmbH 2 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Assist - Ассист 217 1
Block - Square 202 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5602 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18231 25
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PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1502 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34426 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10238 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3244 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 323 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1639 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1086 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13002 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1053 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5346 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 637 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 898 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2818 1
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 15
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 8
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1926 3
Microsoft Windows 16808 2
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Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 400 1
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
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Nvidia Ansel 3 1
Nvidia VRWorks - Nvidia Variable Rate Shading (VRS) - Nvidia VR Ready 6 1
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Microsoft Xbox Game Pass 23 1
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EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 1
Smith Harvey - Смит Харви 8 8
Антонов Виктор 8 8
Европа 24910 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 9
Россия - РФ - Российская федерация 164804 6
Америка - Американский регион 2204 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 4
Япония 13765 2
Украина 7907 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11649 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3819 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5079 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8170 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8824 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6138 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3071 1
Металлы - Золото - Gold 1243 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3128 1
Spacewar 9 1
Bloomberg 1612 1
Tom’s Hardware 592 1
GI - Game Informer 36 1
ИгроМир 124 2
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