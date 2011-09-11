Два миллиона Deus Ex: HR Не прошло и месяца со дня релиза проекта Deus Ex: Human Revolution от компании Eidos, однако уже сейчас количество проданных копий игры достигло впечатляющей цифры - 2 миллиона копий. Средняя оценка игровых критиков, по данным портала

Недостающее звено Deus Ex:HR Компании Square Enix Ltd. и "Новый Диск" рады сообщить о грядущем релизе нового DLC к игре DEUS EX: HUMAN REVOLUTION. Цифровое дополнение, получившее название «Недостающее звено», выйдет полностью на русском языке и станет доступно на Xbox Marketplace, PSN и Steam в октябре этого год

Deus Ex: Human Revolution в продаже Сегодня поступила в продажу русская версия игры DEUS EX: HUMAN REVOLUTION, локализацией которой занималась компания "Новый Диск".Для Адама Дженсена, элитного специалиста службы безопасности, настали нелегкие времена. Он не только получил тяж

Deus Ex: Human Revolution в печати Компания "Новый Диск" сообщает о том, что игра DEUS EX: HUMAN REVOLUTION ушла в печать и поступит в продажу 25 августа 2011 годаДля Адама Дженсена, элитного специалиста службы безопасности, настали нелегкие времена. Он не только получил тяж

Deus Ex: Human Revolution на "золоте" Компания Square Enix объявила о "золотом" статусе проекта Deus Ex: Human Revolution, работала над которым студия Eidos Montreal. Североамериканский рел

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован новый выпуск видеодневников игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Deus Ex 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution, разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект ком

Deus Ex: HR. Системные требования Компания Eidos Montreal объявила системные требования для проекта Deus Ex: Human Revolution. Выпустит проект компания Square Enix 26 августа этого года. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Минимальные требования: Windows XP, Windows Vista или Windows 7 Проце

Deus Ex: Human Revolution Collector's Edition Компания Square Enix анонсировала коллекционное издание игры Deus Ex: Human Revolution, которое будет выпущено ограниченным тиражом в некоторых странах Ев

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Дата выхода Deus Ex: Human Revolution Компания Square Enix сообщает о переносе даты мирового релиза игры DEUS EX: HUMAN REVOLUTION. Согласно новой информации, игра появится на прилавках магазинов 26

Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Deus Ex: Human Revolution. Видео и скриншоты Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Deus Ex не имеет даты выхода treal в Twitter появилась запись, опровергающая последнюю информацию о якобы апрельском релизе игры Deus Ex: Human Revolution. "Не верьте новым "подтвержденным" месяцам и датам выхода DX:HR", -

Deus Ex: Human Revolution в апреле Компания Square Enix определилась со сроками выхода проекта Deus Ex: Human Revolution. По новым данным, релиз игры состоится в начале апреля этого года.

Deus Ex: Human Revolution откладывается Компания Square Enix объявила о том, что проект Deus Ex: Human Revolution не будет выпущен в марте 2011 года, как планировалось ранее. Релиз

Deus Ex: Human Revolution. Augmented Edition В некоторых североамериканских магазинах начался прием заказов на подарочное издание Deus Ex: Human Revolution Augmented Edition, в которое, помимо самой игры в специальной преми

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти

Deus Ex: Human Revolution. Видео и скриншоты Опубликованы новые скриншоты, а также видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Скачать видео можно

Deus Ex: Human Revolution в России каза о будущем человечества. Настало время вновь погрузиться в атмосферу киберпанка – с новой игрой DEUS EX: HUMAN REVOLUTION.Игроки вновь окажутся в невероятном и смертельно опасном мире супер

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован геймплейный видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать видео можно с нашего сервера (340 МБ).Игра будет с

Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты На просторах Сети появились три новых скриншота из игры Deus Ex: Human Revolution, релиз которой состоится в феврале 2011 года. Deus Ex: Human Rev

Deus Ex: Human Revolution в феврале 2011 В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница игры Deus Ex: Human Revolution от студии Eidos Montreal, согласно которой релиз проекта состоится

Deus Ex: Human Revolution. Официальный сайт Открыт официальный сайт игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать Е3-видеоролик проекта можно с нашего сервера (75 М

Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты Опубликованы скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Игра будет сделана в стиле "кибер-Ренессанс" (cyber-Renais

Deus Ex: Human Revolution. Видео Опубликован Е3-видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать видео можно с нашего сервера (547 МБ).Игра будет с

Deus Ex 3: Скриншоты Опубликованы скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в этом году.Игра будет сделана в стиле "кибер-Ренессанс" (cyber-Renais

Deus Ex 3. Трейлер с GDC 2010 Компания Eidos Montreal опубликовала новый трейлер проекта Deus Ex: Human Revolution, который был продемонстрирован на GDC 2010. Как обещает ролик, боле

Deus Ex и Deus Ex – Invisible War в продаже Компания "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу оригинальных английских версий игр Deus Ex и Deus Ex – Invisible War.2050 год. Мировая экономика пришла в упадок, экологическая катастрофа разрушила привычный для нас мир. Вспыхнула эпидемия нового неизлечимого вируса. Во

Deus Ex 3 в разработке. Официально В начале этого года уже была полуофициальная информация о разработке третьей части action/RPG Deus Ex. Отныне на официальном сайте студии Eidos Montreal, отвечающий за продолжение серии, красуется тизер-ролик Deus Ex 3 и запущен официальный форум проекта.О самой игре, собственно,

Deus Ex 3 в разработке Patrick Melichor), в интервью телеканалу MusiquePlus подтвердил факт разработки третьей части серии Deus Ex. Сообщается, что разработкой игры займется новоиспеченная канадская студия Eidos Mont