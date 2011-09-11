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Square Enix Eidos Montreal Deus Ex: Human Revolution Компьютерная игра (стелс)

СОБЫТИЯ

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11.09.2011 Два миллиона Deus Ex: HR

Не прошло и месяца со дня релиза проекта Deus Ex: Human Revolution от компании Eidos, однако уже сейчас количество проданных копий игры достигло впечатляющей цифры - 2 миллиона копий. Средняя оценка игровых критиков, по данным портала
09.09.2011 Недостающее звено Deus Ex:HR

Компании Square Enix Ltd. и "Новый Диск" рады сообщить о грядущем релизе нового DLC к игре DEUS EX: HUMAN REVOLUTION. Цифровое дополнение, получившее название «Недостающее звено», выйдет полностью на русском языке и станет доступно на Xbox Marketplace, PSN и Steam в октябре этого год
25.08.2011 Deus Ex: Human Revolution в продаже

Сегодня поступила в продажу русская версия игры DEUS EX: HUMAN REVOLUTION, локализацией которой занималась компания "Новый Диск".Для Адама Дженсена, элитного специалиста службы безопасности, настали нелегкие времена. Он не только получил тяж
15.08.2011 Deus Ex: Human Revolution в печати

Компания "Новый Диск" сообщает о том, что игра DEUS EX: HUMAN REVOLUTION ушла в печать и поступит в продажу 25 августа 2011 годаДля Адама Дженсена, элитного специалиста службы безопасности, настали нелегкие времена. Он не только получил тяж
27.07.2011 Deus Ex: Human Revolution на "золоте"

Компания Square Enix объявила о "золотом" статусе проекта Deus Ex: Human Revolution, работала над которым студия Eidos Montreal. Североамериканский рел
09.07.2011 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован новый выпуск видеодневников игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
02.07.2011 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
13.05.2011 Deus Ex 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution, разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект ком
04.05.2011 Deus Ex: HR. Системные требования

Компания Eidos Montreal объявила системные требования для проекта Deus Ex: Human Revolution. Выпустит проект компания Square Enix 26 августа этого года. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Минимальные требования: Windows XP, Windows Vista или Windows 7 Проце
20.04.2011 Deus Ex: Human Revolution Collector's Edition

Компания Square Enix анонсировала коллекционное издание игры Deus Ex: Human Revolution, которое будет выпущено ограниченным тиражом в некоторых странах Ев
26.03.2011 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
22.03.2011 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
09.03.2011 Дата выхода Deus Ex: Human Revolution

Компания Square Enix сообщает о переносе даты мирового релиза игры DEUS EX: HUMAN REVOLUTION. Согласно новой информации, игра появится на прилавках магазинов 26
25.02.2011 Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
04.02.2011 Deus Ex: Human Revolution. Видео и скриншоты

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
11.01.2011 Deus Ex не имеет даты выхода

treal в Twitter появилась запись, опровергающая последнюю информацию о якобы апрельском релизе игры Deus Ex: Human Revolution. "Не верьте новым "подтвержденным" месяцам и датам выхода DX:HR", -
08.01.2011 Deus Ex: Human Revolution в апреле

Компания Square Enix определилась со сроками выхода проекта Deus Ex: Human Revolution. По новым данным, релиз игры состоится в начале апреля этого года.

16.12.2010 Deus Ex: Human Revolution откладывается

Компания Square Enix объявила о том, что проект Deus Ex: Human Revolution не будет выпущен в марте 2011 года, как планировалось ранее. Релиз

30.11.2010 Deus Ex: Human Revolution. Augmented Edition

В некоторых североамериканских магазинах начался прием заказов на подарочное издание Deus Ex: Human Revolution Augmented Edition, в которое, помимо самой игры в специальной преми
18.11.2010 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
18.09.2010 Deus Ex: Human Revolution. Видео и скриншоты

Опубликованы новые скриншоты, а также видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Скачать видео можно

01.09.2010 Deus Ex: Human Revolution в России

каза о будущем человечества. Настало время вновь погрузиться в атмосферу киберпанка – с новой игрой DEUS EX: HUMAN REVOLUTION.Игроки вновь окажутся в невероятном и смертельно опасном мире супер
14.08.2010 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован геймплейный видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать видео можно с нашего сервера (340 МБ).Игра будет с
23.07.2010 Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты

На просторах Сети появились три новых скриншота из игры Deus Ex: Human Revolution, релиз которой состоится в феврале 2011 года. Deus Ex: Human Rev
20.07.2010 Deus Ex: Human Revolution в феврале 2011

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница игры Deus Ex: Human Revolution от студии Eidos Montreal, согласно которой релиз проекта состоится

17.06.2010 Deus Ex: Human Revolution. Официальный сайт

Открыт официальный сайт игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать Е3-видеоролик проекта можно с нашего сервера (75 М
07.06.2010 Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты

Опубликованы скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Игра будет сделана в стиле "кибер-Ренессанс" (cyber-Renais
05.06.2010 Deus Ex: Human Revolution. Видео

Опубликован Е3-видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать видео можно с нашего сервера (547 МБ).Игра будет с
01.06.2010 Deus Ex 3: Скриншоты

Опубликованы скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в этом году.Игра будет сделана в стиле "кибер-Ренессанс" (cyber-Renais
12.03.2010 Deus Ex 3. Трейлер с GDC 2010

Компания Eidos Montreal опубликовала новый трейлер проекта Deus Ex: Human Revolution, который был продемонстрирован на GDC 2010. Как обещает ролик, боле
28.02.2008 Deus Ex и Deus Ex – Invisible War в продаже

Компания "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу оригинальных английских версий игр Deus Ex и Deus Ex – Invisible War.2050 год. Мировая экономика пришла в упадок, экологическая катастрофа разрушила привычный для нас мир. Вспыхнула эпидемия нового неизлечимого вируса. Во
27.11.2007 Deus Ex 3 в разработке. Официально

В начале этого года уже была полуофициальная информация о разработке третьей части action/RPG Deus Ex. Отныне на официальном сайте студии Eidos Montreal, отвечающий за продолжение серии, красуется тизер-ролик Deus Ex 3 и запущен официальный форум проекта.О самой игре, собственно,
19.05.2007 Deus Ex 3 в разработке

Patrick Melichor), в интервью телеканалу MusiquePlus подтвердил факт разработки третьей части серии Deus Ex. Сообщается, что разработкой игры займется новоиспеченная канадская студия Eidos Mont
05.04.2007 В Steam появятся Deus Ex и Thief

Компания Eidos объявляет о добавлении шести новых игр в сервис онлайнового распространения игр Steam, включая игры серий Deus Ex и Thief.К уже выпущенным через сервис Valve играм добавляются: Tomb Raider: Legend, Rogue Trooper и Project: Snowblind, Deus Ex вместе с продолжением Deus Ex: Invisible, а

Публикаций - 55, упоминаний - 76

Square Enix и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix 215 28
Square Enix - Eidos Montreal 35 24
Новый диск 963 24
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 10
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 8
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 8
Apple Inc 13156 4
Epic Games 172 3
Nvidia Corp 4002 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Bandai Namco Entertainment 118 2
Intel Corporation 12811 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Rovio Mobile 41 1
Crystal Dynamics 37 1
Parallax - Параллакс 21 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Fortnite 95 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Valve Software 254 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Tencent 190 1
Nintendo 823 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 1
Ampere Computing 62 1
Fly 214 1
Google LLC 12690 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Capcom 290 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
EA DICE 165 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Konami 111 1
Midway 110 1
Block - Square 203 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
EPIC Telecom Invest 212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 12
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
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