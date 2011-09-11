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Square Enix Eidos Montreal Deus Ex: Human Revolution Компьютерная игра (стелс)
СОБЫТИЯ
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|11.09.2011
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Два миллиона Deus Ex: HR
Не прошло и месяца со дня релиза проекта Deus Ex: Human Revolution от компании Eidos, однако уже сейчас количество проданных копий игры достигло впечатляющей цифры - 2 миллиона копий. Средняя оценка игровых критиков, по данным портала
|09.09.2011
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Недостающее звено Deus Ex:HR
Компании Square Enix Ltd. и "Новый Диск" рады сообщить о грядущем релизе нового DLC к игре DEUS EX: HUMAN REVOLUTION. Цифровое дополнение, получившее название «Недостающее звено», выйдет полностью на русском языке и станет доступно на Xbox Marketplace, PSN и Steam в октябре этого год
|25.08.2011
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Deus Ex: Human Revolution в продаже
Сегодня поступила в продажу русская версия игры DEUS EX: HUMAN REVOLUTION, локализацией которой занималась компания "Новый Диск".Для Адама Дженсена, элитного специалиста службы безопасности, настали нелегкие времена. Он не только получил тяж
|15.08.2011
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Deus Ex: Human Revolution в печати
Компания "Новый Диск" сообщает о том, что игра DEUS EX: HUMAN REVOLUTION ушла в печать и поступит в продажу 25 августа 2011 годаДля Адама Дженсена, элитного специалиста службы безопасности, настали нелегкие времена. Он не только получил тяж
|27.07.2011
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Deus Ex: Human Revolution на "золоте"
Компания Square Enix объявила о "золотом" статусе проекта Deus Ex: Human Revolution, работала над которым студия Eidos Montreal. Североамериканский рел
|09.07.2011
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован новый выпуск видеодневников игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|02.07.2011
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|13.05.2011
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Deus Ex 3. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution, разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект ком
|04.05.2011
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Deus Ex: HR. Системные требования
Компания Eidos Montreal объявила системные требования для проекта Deus Ex: Human Revolution. Выпустит проект компания Square Enix 26 августа этого года. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Минимальные требования: Windows XP, Windows Vista или Windows 7 Проце
|20.04.2011
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Deus Ex: Human Revolution Collector's Edition
Компания Square Enix анонсировала коллекционное издание игры Deus Ex: Human Revolution, которое будет выпущено ограниченным тиражом в некоторых странах Ев
|26.03.2011
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|22.03.2011
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован новый видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|09.03.2011
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Дата выхода Deus Ex: Human Revolution
Компания Square Enix сообщает о переносе даты мирового релиза игры DEUS EX: HUMAN REVOLUTION. Согласно новой информации, игра появится на прилавках магазинов 26
|25.02.2011
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Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|04.02.2011
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Deus Ex: Human Revolution. Видео и скриншоты
Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|11.01.2011
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Deus Ex не имеет даты выхода
treal в Twitter появилась запись, опровергающая последнюю информацию о якобы апрельском релизе игры Deus Ex: Human Revolution. "Не верьте новым "подтвержденным" месяцам и датам выхода DX:HR", -
|08.01.2011
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Deus Ex: Human Revolution в апреле
Компания Square Enix определилась со сроками выхода проекта Deus Ex: Human Revolution. По новым данным, релиз игры состоится в начале апреля этого года.
|16.12.2010
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Deus Ex: Human Revolution откладывается
Компания Square Enix объявила о том, что проект Deus Ex: Human Revolution не будет выпущен в марте 2011 года, как планировалось ранее. Релиз
|30.11.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Augmented Edition
В некоторых североамериканских магазинах начался прием заказов на подарочное издание Deus Ex: Human Revolution Augmented Edition, в которое, помимо самой игры в специальной преми
|18.11.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпусти
|18.09.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Видео и скриншоты
Опубликованы новые скриншоты, а также видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Скачать видео можно
|01.09.2010
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Deus Ex: Human Revolution в России
каза о будущем человечества. Настало время вновь погрузиться в атмосферу киберпанка – с новой игрой DEUS EX: HUMAN REVOLUTION.Игроки вновь окажутся в невероятном и смертельно опасном мире супер
|14.08.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован геймплейный видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать видео можно с нашего сервера (340 МБ).Игра будет с
|23.07.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты
На просторах Сети появились три новых скриншота из игры Deus Ex: Human Revolution, релиз которой состоится в феврале 2011 года. Deus Ex: Human Rev
|20.07.2010
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Deus Ex: Human Revolution в феврале 2011
В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница игры Deus Ex: Human Revolution от студии Eidos Montreal, согласно которой релиз проекта состоится
|17.06.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Официальный сайт
Открыт официальный сайт игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать Е3-видеоролик проекта можно с нашего сервера (75 М
|07.06.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Скриншоты
Опубликованы скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Игра будет сделана в стиле "кибер-Ренессанс" (cyber-Renais
|05.06.2010
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Deus Ex: Human Revolution. Видео
Опубликован Е3-видеоролик игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в 2011 году.Скачать видео можно с нашего сервера (547 МБ).Игра будет с
|01.06.2010
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Deus Ex 3: Скриншоты
Опубликованы скриншоты из игры Deus Ex: Human Revolution (Deus Ex 3), разработкой которой занимается Eidos Montreal. Выпустит проект компания Square Enix в этом году.Игра будет сделана в стиле "кибер-Ренессанс" (cyber-Renais
|12.03.2010
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Deus Ex 3. Трейлер с GDC 2010
Компания Eidos Montreal опубликовала новый трейлер проекта Deus Ex: Human Revolution, который был продемонстрирован на GDC 2010. Как обещает ролик, боле
|28.02.2008
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Deus Ex и Deus Ex – Invisible War в продаже
Компания "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу оригинальных английских версий игр Deus Ex и Deus Ex – Invisible War.2050 год. Мировая экономика пришла в упадок, экологическая катастрофа разрушила привычный для нас мир. Вспыхнула эпидемия нового неизлечимого вируса. Во
|27.11.2007
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Deus Ex 3 в разработке. Официально
В начале этого года уже была полуофициальная информация о разработке третьей части action/RPG Deus Ex. Отныне на официальном сайте студии Eidos Montreal, отвечающий за продолжение серии, красуется тизер-ролик Deus Ex 3 и запущен официальный форум проекта.О самой игре, собственно,
|19.05.2007
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Deus Ex 3 в разработке
Patrick Melichor), в интервью телеканалу MusiquePlus подтвердил факт разработки третьей части серии Deus Ex. Сообщается, что разработкой игры займется новоиспеченная канадская студия Eidos Mont
|05.04.2007
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В Steam появятся Deus Ex и Thief
Компания Eidos объявляет о добавлении шести новых игр в сервис онлайнового распространения игр Steam, включая игры серий Deus Ex и Thief.К уже выпущенным через сервис Valve играм добавляются: Tomb Raider: Legend, Rogue Trooper и Project: Snowblind, Deus Ex вместе с продолжением Deus Ex: Invisible, а
Square Enix и организации, системы, технологии, персоны:
|Block - Square 203 10
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
|EPIC Telecom Invest 212 1
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|U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 1
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