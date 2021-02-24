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AMD Graphics Product Group
ATI


24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 2
18.12.2020 ПГК автоматизировала процесс закупок автоуслуг с помощью SaaS-сервиса «Площадки АТИ» 2
10.12.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала автоматизированный сервис по подбору маршрутов для перевозчиков 4
02.12.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила новый инструмент для управления работой логистов 1
24.11.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер» 4
09.11.2020 На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появилась возможность создания «односторонних» заказов 3
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 1
22.10.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала в маркетплейс «Проверки» сервис от «Контур.Фокус» 3
07.09.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила приложение для мониторинга процесса перевозки 3
27.08.2020 Пользователи «Биржи грузоперевозок ATI.SU» получили доступ к расширенным аналитическим отчетам 4
14.07.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила обновленный сервис «Тракмаркет» для продажи и аренды автотранспорта 3
29.06.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила новую версию облачного решения «Сквозные торги» 3
22.05.2020 Российский сотрудник Nvidia проболтался о финансовых махинациях компании. Инвесторы решили ее засудить 1
11.10.2019 Уничтожена первая штаб-квартира AMD, где компания провела 50 лет 1
30.08.2019 AMD обошла Nvidia и потеснила Intel на рынке видеокарт 3
13.12.2018 Через 20 лет после исхода Intel возвращается на рынок видеокарт 1
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 3
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 3
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 4
18.03.2016 Intel хочет покупать графические технологии у AMD 1
05.02.2016 История AMD: то же самое, но дешевле 2
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 2
16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей 6
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 3
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС 2
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 4
10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами 7
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia 3
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 1
28.01.2014 Apple выпустила сверхмощный миниатюрный компьютер: обзор Mac Pro 2013 2
08.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Системные требования 1
03.05.2013 Intel готовится поглотить AMD 1
03.04.2013 Системные требования Resident Evil Revelations 2
03.12.2012 НР анонсировала новые рабочие станции серии Z и ноутбуки Elitebook 1
20.11.2012 Air Malta переводит свою ИТ-инфраструктуру в «облако» SITA 3
11.09.2012 Экспресс-обзор: выбор рабочих станций для проектировщиков 1
04.09.2012 Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2 1
21.08.2012 Обзор архитектуры AMD Trinity: игровая видеокарта в процессоре 3
14.08.2012 Dishonored. Системные требования 2

Публикаций - 322, упоминаний - 580

AMD Graphics Product Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 14
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 23 11
Nvidia Corp 2011 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
АФК Система ПАО 991 6
EA - Electronic Arts 906 6
AMD - Advanced Micro Devices 1664 5
Samsung Electronics 5633 5
Intel Corporation 4152 4
K-Systems - К-Системс 48 3
1С-СофтКлаб 1019 2
2K Games 173 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
THQ 193 1
BioWare 162 1
Gearbox Software 83 1
Bethesda Softworks 201 1
USN Computers 21 1
Руссобит-М 121 1
Rover Computers 71 1
СМАРТС Ярославль-GSM 7 1
СМАРТС Астрахань-GSM 4 1
Rockstar Games 201 1
Sapphire Technology 9 1
SAP SE 3207 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
IBM 3527 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 1
MSI - Micro-Star International 273 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 3
GlobalFoundries - GF 67 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Альфа-Банк 1123 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Prysm Group 1 1
Глобэкс банк 28 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 44
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 31
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 14
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 11
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 10
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 104 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 189 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 72 1
3D видео 49 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 43 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Flash 472 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 195 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
Nvidia GeForce GTX 2054 43
Microsoft Windows 7 1662 41
Microsoft DirectX 325 36
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 13
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 11
Nvidia GeForce GT 153 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 7
Battery Eater - notebook benchmark tool 67 5
Google Android 10750 4
Apple macOS 922 4
ATI.SU Площадки АТИ 6 4
Nvidia GeForce GS 4 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 2
ATI.SU АТИ Водитель 3 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 130 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Nvidia GeForce GTS 11 2
Samsung R - серия ноутбуков 4 2
Samsung NP - серия нетбуков 3 2
HP TouchSmart - серия планшетов 7 2
Apple iOS 5741 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 2
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Nvidia GeForce ULP 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 45 1
Вильде Святослав 14 9
Кирюшин Геннадий 33 6
Беляков Денис 5 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 1
Таврин Иван 83 1
Парфенчиков Артур 8 1
Лебедев Юрий 1 1
Вильде Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 7
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Россия - Астраханская область 370 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 4
Япония 2760 4
Россия - Республика Мордовия 387 3
Франция - Французская Республика 2112 3
США - Калифорния 969 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Германия - Федеративная Республика 3614 2
Европа 3730 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
США - Саннивейл 22 1
Южная Азия 46 1
Европа Западная 610 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Украина 3347 1
Россия - СФО - Новосибирск 1956 1
Индия - Республика 2161 1
Россия - Владивосток 864 1
Казахстан - Республика 2621 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Латинская Америка 721 1
США - Санта-Клара 71 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 5
InformationWeek 101 2
Forbes - Форбс 441 1
Reddit 198 1
ITHome 15 1
Tom’s Hardware 86 1
WCCFTech - Издание 32 1
NYT - The New York Times 505 1
Wikipedia - Википедия 274 1
VideoCardz 12 1
Jon Peddie Research 20 1
NPD Group 80 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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