AMD Graphics Product Group

«Биржа ATI.SU» обновила сервис оформления претензий на платформе «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Претензии». Теперь он представляет собой единый инструмент, работать с которым можно в одном окне. Задача обновления — упростить и ускорить разрешение спорных ситуаций

Корпорация ITG обеспечила расширение ИТ-инфраструктуры международной биржи грузоперевозок ATI.SU Корпорация ITG реализовала проект по модернизации системы хранения данных для ATI.SU — биржи грузоперевозок и экосистемы сервисов для транспортной логистики в России и странах СНГ. В ходе проекта специалисты ITGlobal.Com (направление системной интеграции корпорации ITG)

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» дополнила «Паспорт участника ATI.SU» сведениями из государственных реестров «Паспорт участника ATI.SU» «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал информативнее. Теперь в нем будут отображаться сведения, полученные из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр дисквалифицированных лиц

«Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ставок на грузоперевозки по России в целом и по 100 наиболее популярным направлениям внутри страны. Теп

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе Биржа грузоперевозок ATI.SU обновила сервис «Тендеры», добавив функцию загрузки Excel-файлов, автоматическое анкетирование участников и поиск активных грузоперевозчиков по заданным параметрам. Такая функциональност

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт» ь дополнительные фильтры для поиска грузов и транспорта, а также возможность подтверждения контакта по «Сбер ID», T-ID и по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Биржа грузоперевозок ATI.SU» развивает мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт», синхронизируя его функциональность с возможностями платформы. В мае 2025 г. «Биржа» выпусти

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта пользователя с помощью Mobile ID Продолжая развивать безопасную цифровую среду для организации логистики, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала технологию Mobile ID для подтверждения контактов пользователей. Эта возможность добавлена к уже запущенным ранее вариантам идентификации через финансовые сервисы «Сбер ID»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта «Биржа грузоперевозок ATI.SU» добавила дополнительные возможности для поиска грузов и транспорта, а также в 20 раз увеличила количество географических объектов на карте. Новый функционал позволит перевозчикам и груз

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит участникам проце

Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок В связи с выходом на российский рынок грузоперевозок компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) интегрировала сервис аналитики «Средние ставки» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в собственную логистическую платформу. Благодаря данному решению компания будет определять конкурентоспособные цены и оптимальные расценки на доставку товаров, это позволит в том числе

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила аналитический сервис «Карта грузов» В экосистеме ATI.SU появился новый аналитический сервис для визуализации грузопотока «Карта грузов». Он позволяет участникам рынка наглядно оценить спрос на грузоперевозки в разных регионах России. Об этом

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта «Биржа грузоперевозок ATI.SU» делает ставку на прозрачность сделок, совершаемых на платформе. Новая функция «Подтверждение контакта» позволяет идентифицировать зарегистрированного пользователя платформы с помощью «С

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций Отдел внедрения поможет связать программное обеспечение компаний с сервисами экосистемы ATI.SU. Он упростит и ускорит процесс интеграции, подберет оптимальное для каждого клиента решение. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». Отдел внедрения «Б

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей Интеграция «Биржи грузоперевозок ATI.SU» с онлайн-сервисом T-ID от «Т-Банка» позволит упростить процессы входа на сайт и верификации аккаунта для физических лиц, а также подтверждения профиля и оплаты услуг для юридических лиц

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила перечень транспортных средств для мониторинга цен в сервисе «Средние ставки» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функционал онлайн-сервиса «Средние ставки», который позволяет отслеживать цены и количество грузов на внутренние и международные грузоперевозки. Теперь пользователям доступны

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами Мобильная версия сервиса «Временные окна» от ATI.SU открывает менеджерам и сотрудникам складов возможность мониторить бронирования из любой удобной локации. Полноценное использование всех преимуществ сервиса в полевых условиях без привязк

ATI.SU и «Фура» подписали эксклюзивное партнерство по развитию ИТ-продукта «Автоторги» Биржа грузоперевозок ATI.SU и «Фура», экосистема цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок, подписали соглашение об эксклюзивном использовании интегратора предложений перевозчиков «Автоторги». Об эт

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» анонсирует обновления сервиса копирования грузов В сервисе по автоматическому копированию грузов «Биржи грузоперевозок ATI.SU» обновлен функционал. Теперь каждое копирование можно настраивать более персонализировано, фильтруя грузы по местам загрузки и разгрузки, весу, объему и другим параметрам. Об этом CNews

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Выгодные направления» Сервис «Выгодные направления» от ATI.SU дает возможность перевозчикам выбирать маршруты с наиболее высокими ставками на перевозку грузов. Новая функция позволяет задать расстояние при поиске выгодных направлений — и вручную от

Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU» В системе электронного документооборота «АТИ-Доки», которая входит в экосистему логистических сервисов ATI.SU, появилась возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН). Это поможет игрокам рынка грузоперевозок подготовиться к переходу на обязательное использование электронного ф

Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве Сбербанк и «Биржа грузоперевозок ATI.SU» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Стороны договорились о взаимодействии в целях развития совм

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Выгодные направления» В экосистему аналитических сервисов ATI.SU был добавлен новый сервис «Выгодные направления». Он позволяет перевозчикам увидеть лучшие предложения по ставке или быстро найти направление с наибольшим количеством грузов и растущим г

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU». Он позволит перевозчикам гарантированно получать плату за рейс, даже если заказчики не заплатят в срок. Перед оформлением гар

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила онлайн-сервис страхования ответственности грузоперевозчика Новый сервис страхования ответственности, актуальный для перевозчиков, дополняет уже имеющуюся на «Бирже ATI.SU» услугу страхования грузов. Сервис позволяет выбрать оптимальное предложение от страховых компаний, оплатить и оформить полис максимально быстро, полностью в режиме онлайн. Об этом CNews

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» продолжает развивать сервис копирования грузов с других логистических платформ «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширяет интеграционные возможности своей площадки и совершенствует функционал сервиса копирования грузов из внешних систем. Этот инструмент демонстрирует эффективность уже в первые дн

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН «Биржа грузоперевозок ATI.SU» начала бета-тестирование сервиса обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) в рамках системы электронного документооборота – «АТИ-доки». Новый инструмент предоставит возможност

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала сервис для организации работы склада «Временные окна» с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенным для оформления грузоперевозок. Таким образом этап взаимодействия г

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера». Благодаря интеграции с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и инди

Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями рудника юридического лица нужно будет использовать КЭП физлица, дополнив ее машиночитаемой доверенностью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки», входящая в состав экосистемы сервисов ATI.SU, подготовлена к взаимодействию с МЧД. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU. Согласно поправкам в Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 сентября 2023 г. зака

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна» API позволяет клиентам «Биржи ATI.SU» интегрировать сервис «Временные окна» в свои программные продукты и благодаря этому автоматизировать процессы, связанные со взаимодействием грузовладельцев и перевозчиков со складами. О

Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель» ачительно упростить менеджерам компании работу с водителями, сократить время и расходы на звонки и автоматизировать контроль грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Дикарготранс» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по России и за рубежом. Компания владеет собственным парком транспорта в Москве и Московской области. С увеличением количеств

ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональные возможности своего сервиса «Средние ставки», предназначенного для отслеживания цен и оценки количества предложений на перевозку грузов между городами и регионам

ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с продуктами «1С». Новое технологическое решение позволяет клиентам компании автоматизировать процесс добав

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков «Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала отчеты для перевозчиков и экспедиторов. С их помощью пользователи ATI.SU могут эффективнее управлять бизнесом, заранее видеть проблемные места и оперативно корректиро

ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы Группа компаний «Маршал» интегрировала логистический сервис «Площадки Ati.su» компании «Биржа грузоперевозок Ati.su» в собственную экосистему перевозок. Внедрение облачных инструментов позволило привлечь новых перевозчиков и улучшить коммуникации с клиента

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила проект по переводу экспедиторов в цифровую среду «Биржа грузоперевозок ATI.SU» вывела на рынок комплексный продукт – «Цифровой экспедитор». С его помощью экспедиторы могут автоматизировать рутинные процессы на всех этапах: от распределения грузов до отчетности по

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила API для анализа цен «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила список API. Теперь пользователи могут интегрировать с помощью API в свою внутреннюю учетную систему сервисы «Индекс ATI.SU FTL РФ» и «Средние ставки». Это позволит опер

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Заказы», позволяющий полностью оформлять грузоперевозки через ATI.SU. Пользователям доступны обновленный вид карточки груза, улучшенный интерфейс разделов «Ваши

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила сервис «Конструктор отчетов» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Конструктор отчетов». Инструмент предназначен для собственников бизнеса и руководителей, которым необходимо более точно оценивать и прогнозировать расходы на логистику