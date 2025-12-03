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AMD Graphics Product Group ATI

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03.12.2025 «Биржа ATI.SU» обновила сервис оформления претензий на платформе

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Претензии». Теперь он представляет собой единый инструмент, работать с которым можно в одном окне. Задача обновления — упростить и ускорить разрешение спорных ситуаций

02.10.2025 Корпорация ITG обеспечила расширение ИТ-инфраструктуры международной биржи грузоперевозок ATI.SU

Корпорация ITG реализовала проект по модернизации системы хранения данных для ATI.SU — биржи грузоперевозок и экосистемы сервисов для транспортной логистики в России и странах СНГ. В ходе проекта специалисты ITGlobal.Com (направление системной интеграции корпорации ITG)

09.09.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» дополнила «Паспорт участника ATI.SU» сведениями из государственных реестров

«Паспорт участника ATI.SU» «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал информативнее. Теперь в нем будут отображаться сведения, полученные из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр дисквалифицированных лиц

20.08.2025 «Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ставок на грузоперевозки по России в целом и по 100 наиболее популярным направлениям внутри страны. Теп
28.07.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе

Биржа грузоперевозок ATI.SU обновила сервис «Тендеры», добавив функцию загрузки Excel-файлов, автоматическое анкетирование участников и поиск активных грузоперевозчиков по заданным параметрам. Такая функциональност
19.06.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт»

ь дополнительные фильтры для поиска грузов и транспорта, а также возможность подтверждения контакта по «Сбер ID», T-ID и по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Биржа грузоперевозок ATI.SU» развивает мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт», синхронизируя его функциональность с возможностями платформы. В мае 2025 г. «Биржа» выпусти
04.06.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта пользователя с помощью Mobile ID

Продолжая развивать безопасную цифровую среду для организации логистики, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала технологию Mobile ID для подтверждения контактов пользователей. Эта возможность добавлена к уже запущенным ранее вариантам идентификации через финансовые сервисы «Сбер ID»
28.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» добавила дополнительные возможности для поиска грузов и транспорта, а также в 20 раз увеличила количество географических объектов на карте. Новый функционал позволит перевозчикам и груз
19.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит участникам проце
03.04.2025 Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок

В связи с выходом на российский рынок грузоперевозок компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) интегрировала сервис аналитики «Средние ставки» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в собственную логистическую платформу. Благодаря данному решению компания будет определять конкурентоспособные цены и оптимальные расценки на доставку товаров, это позволит в том числе

27.03.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила аналитический сервис «Карта грузов»

В экосистеме ATI.SU появился новый аналитический сервис для визуализации грузопотока «Карта грузов». Он позволяет участникам рынка наглядно оценить спрос на грузоперевозки в разных регионах России. Об этом

11.03.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» делает ставку на прозрачность сделок, совершаемых на платформе. Новая функция «Подтверждение контакта» позволяет идентифицировать зарегистрированного пользователя платформы с помощью «С
10.02.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций

Отдел внедрения поможет связать программное обеспечение компаний с сервисами экосистемы ATI.SU. Он упростит и ускорит процесс интеграции, подберет оптимальное для каждого клиента решение. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». Отдел внедрения «Б
15.01.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей

Интеграция «Биржи грузоперевозок ATI.SU» с онлайн-сервисом T-ID от «Т-Банка» позволит упростить процессы входа на сайт и верификации аккаунта для физических лиц, а также подтверждения профиля и оплаты услуг для юридических лиц
19.11.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила перечень транспортных средств для мониторинга цен в сервисе «Средние ставки»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функционал онлайн-сервиса «Средние ставки», который позволяет отслеживать цены и количество грузов на внутренние и международные грузоперевозки. Теперь пользователям доступны

24.09.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами

Мобильная версия сервиса «Временные окна» от ATI.SU открывает менеджерам и сотрудникам складов возможность мониторить бронирования из любой удобной локации. Полноценное использование всех преимуществ сервиса в полевых условиях без привязк
30.08.2024 ATI.SU и «Фура» подписали эксклюзивное партнерство по развитию ИТ-продукта «Автоторги»

Биржа грузоперевозок ATI.SU и «Фура», экосистема цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок, подписали соглашение об эксклюзивном использовании интегратора предложений перевозчиков «Автоторги». Об эт
27.08.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» анонсирует обновления сервиса копирования грузов

В сервисе по автоматическому копированию грузов «Биржи грузоперевозок ATI.SU» обновлен функционал. Теперь каждое копирование можно настраивать более персонализировано, фильтруя грузы по местам загрузки и разгрузки, весу, объему и другим параметрам. Об этом CNews

04.07.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Выгодные направления»

Сервис «Выгодные направления» от ATI.SU дает возможность перевозчикам выбирать маршруты с наиболее высокими ставками на перевозку грузов. Новая функция позволяет задать расстояние при поиске выгодных направлений — и вручную от
17.06.2024 Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU»

В системе электронного документооборота «АТИ-Доки», которая входит в экосистему логистических сервисов ATI.SU, появилась возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН). Это поможет игрокам рынка грузоперевозок подготовиться к переходу на обязательное использование электронного ф
06.06.2024 Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и «Биржа грузоперевозок ATI.SU» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Стороны договорились о взаимодействии в целях развития совм
14.05.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Выгодные направления»

В экосистему аналитических сервисов ATI.SU был добавлен новый сервис «Выгодные направления». Он позволяет перевозчикам увидеть лучшие предложения по ставке или быстро найти направление с наибольшим количеством грузов и растущим г
11.04.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU». Он позволит перевозчикам гарантированно получать плату за рейс, даже если заказчики не заплатят в срок. Перед оформлением гар
19.02.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила онлайн-сервис страхования ответственности грузоперевозчика

Новый сервис страхования ответственности, актуальный для перевозчиков, дополняет уже имеющуюся на «Бирже ATI.SU» услугу страхования грузов. Сервис позволяет выбрать оптимальное предложение от страховых компаний, оплатить и оформить полис максимально быстро, полностью в режиме онлайн. Об этом CNews
01.02.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» продолжает развивать сервис копирования грузов с других логистических платформ

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширяет интеграционные возможности своей площадки и совершенствует функционал сервиса копирования грузов из внешних систем. Этот инструмент демонстрирует эффективность уже в первые дн
20.12.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» начала бета-тестирование сервиса обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) в рамках системы электронного документооборота – «АТИ-доки». Новый инструмент предоставит возможност
02.11.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала сервис для организации работы склада «Временные окна» с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенным для оформления грузоперевозок. Таким образом этап взаимодействия г
26.10.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера». Благодаря интеграции с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и инди
11.09.2023 Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями

рудника юридического лица нужно будет использовать КЭП физлица, дополнив ее машиночитаемой доверенностью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки», входящая в состав экосистемы сервисов ATI.SU, подготовлена к взаимодействию с МЧД. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU. Согласно поправкам в Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 сентября 2023 г. зака
27.07.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна»

API позволяет клиентам «Биржи ATI.SU» интегрировать сервис «Временные окна» в свои программные продукты и благодаря этому автоматизировать процессы, связанные со взаимодействием грузовладельцев и перевозчиков со складами. О
03.07.2023 Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель»

ачительно упростить менеджерам компании работу с водителями, сократить время и расходы на звонки и автоматизировать контроль грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Дикарготранс» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по России и за рубежом. Компания владеет собственным парком транспорта в Москве и Московской области. С увеличением количеств
21.06.2023 ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональные возможности своего сервиса «Средние ставки», предназначенного для отслеживания цен и оценки количества предложений на перевозку грузов между городами и регионам
05.06.2023 ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с продуктами «1С». Новое технологическое решение позволяет клиентам компании автоматизировать процесс добав
29.05.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала отчеты для перевозчиков и экспедиторов. С их помощью пользователи ATI.SU могут эффективнее управлять бизнесом, заранее видеть проблемные места и оперативно корректиро
16.05.2023 ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы

Группа компаний «Маршал» интегрировала логистический сервис «Площадки Ati.su» компании «Биржа грузоперевозок Ati.su» в собственную экосистему перевозок. Внедрение облачных инструментов позволило привлечь новых перевозчиков и улучшить коммуникации с клиента
17.04.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила проект по переводу экспедиторов в цифровую среду

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» вывела на рынок комплексный продукт – «Цифровой экспедитор». С его помощью экспедиторы могут автоматизировать рутинные процессы на всех этапах: от распределения грузов до отчетности по

10.04.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила API для анализа цен

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила список API. Теперь пользователи могут интегрировать с помощью API в свою внутреннюю учетную систему сервисы «Индекс ATI.SU FTL РФ» и «Средние ставки». Это позволит опер
27.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Заказы», позволяющий полностью оформлять грузоперевозки через ATI.SU. Пользователям доступны обновленный вид карточки груза, улучшенный интерфейс разделов «Ваши

15.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила сервис «Конструктор отчетов»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Конструктор отчетов». Инструмент предназначен для собственников бизнеса и руководителей, которым необходимо более точно оценивать и прогнозировать расходы на логистику
09.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис автоматизации взаимодействия со складами

«Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Временные окна», предназначенный для автоматизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков со складами, а также решения проблемы живой очереди транспорта. Сервис

Публикаций - 973, упоминаний - 987

AMD Graphics Product Group и организации, системы, технологии, персоны:

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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 146
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 146
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 142
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 131
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 122
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 112
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 108
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 106
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 100
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 99
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 96
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 95
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 93
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 91
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 85
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 82
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 77
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 76
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 74
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 70
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 69
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 64
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 64
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 64
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 59
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 59
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 59
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 57
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 57
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 304
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 162
Microsoft DirectX 723 158
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 140
AMD Radeon HD 282 135
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 132
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 112
AMD Radeon 295 105
Microsoft Windows XP 2431 105
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 105
Microsoft Windows 16882 102
AMD Mobility Radeon 232 85
AMD Radeon X 94 75
AMD Turion 169 73
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 68
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 67
Intel Celeron - Серия процессоров 979 63
Nvidia GeForce GT 337 61
Microsoft Windows 7 2007 61
AMD Radeon Xpress 62 59
Intel Core - Семейство процессоров 1251 57
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 55
Nvidia GeForce GTX 525 55
AMD Phenom 127 46
Nvidia GeForce Go 189 44
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 41
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 41
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 39
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 38
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 38
Microsoft Windows 2000 8678 37
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 37
Fujitsu LifeBook 167 35
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 34
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 34
Rover - RoverBook 156 33
Linux OS 11533 32
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 31
Toshiba Satellite 166 31
Intel Celeron M 118 31
Ксенин Алекс 311 55
Вильде Святослав 78 51
Кирюшин Геннадий 91 13
Маевский Леонид 57 11
Маевский Игорь 39 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Bergman Rick - Бергман Рик 13 7
Orton Dave - Ортон Дэйв 7 7
Свирский Павел 21 6
Никифоров Владимир 11 5
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 5
Беляков Денис 7 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Вильде Александр 14 4
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 4
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 4
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 4
Евтушенков Владимир 217 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Симонов Игорь 103 3
Клинаичев Андрей 33 3
Сударева Галина 7 3
Dessau Nigel - Дессо Найджел 7 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 3
Drebin Bob - Дребин Боб 4 3
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Андреев Андрей 33 3
Беленький Александр 36 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Малафеев Андрей 52 2
Радовский Николай 5 2
Гирев Андрей 77 2
Константинов Константин 32 2
Воронецкий Эдуард 47 2
Никитин Николай 24 2
Пудонин Иван 7 2
Резников Михаил 4 2
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 2
Soule Jeremy - Соул Джереми 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 205
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 97
Европа 24964 63
Япония 13807 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
Канада 5081 38
Китай - Тайвань 4245 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 31
Южная Корея - Республика 7052 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Казахстан - Республика 6048 18
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Америка - Американский регион 2206 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
США - Калифорния 4829 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 6
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 6
Россия - ПФО - Пензенская область 637 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 6
Индия - Bharat 5869 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 127 52
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
Ergonomics - Эргономика 1755 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 34
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 32
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 24
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 19
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 13
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 12
Английский язык 7030 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 42
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DigiTimes - Издание 1331 30
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The Register - The Register Hardware 1784 8
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Electronista 166 5
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AP - Associated Press 2007 4
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TG Daily 98 3
PCPro 53 3
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Forbes - Форбс 1002 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
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Engadget - Блог о технологиях 429 3
SlashGear 134 2
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TechSpot 188 2
InformationWeek 241 2
Reg Hardware 91 2
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The Globe and Mail 73 2
VR-Zone 10 2
Bloomberg 1627 2
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Neowin 217 1
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Insight 64 20 4
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
S&P 500 565 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Net Applications 127 1
NPD Group 140 1
Gartner - Dataquest 353 1
Internet Stock Report 994 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
U.S. Department of Defense - United States Military Academy West Point - Военная академия США Уэст-Пойнт 1 1
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ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
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TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 1
ATI.SU - АТИ.СУ Академия 2 1
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
CeBIT 614 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 10
Intel Developer Forum - IDF 317 9
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
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WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
MacWorld Expo 35 1
ИгроМир 125 1
CEATEC 45 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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