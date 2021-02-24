Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AMD Graphics Product Group
ATI
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 322, упоминаний - 580
AMD Graphics Product Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Вильде Святослав 14 9
|Кирюшин Геннадий 33 6
|Беляков Денис 5 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 1
|Таврин Иван 83 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Лебедев Юрий 1 1
|Вильде Александр 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 5
|InformationWeek 101 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Reddit 198 1
|ITHome 15 1
|Tom’s Hardware 86 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|VideoCardz 12 1
|Jon Peddie Research 20 1
|NPD Group 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756589, в очереди разбора - 660279.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756589, в очереди разбора - 660279.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru