«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила аналитический сервис «Карта грузов»

В экосистеме ATI.SU появился новый аналитический сервис для визуализации грузопотока «Карта грузов». Он позволяет участникам рынка наглядно оценить спрос на грузоперевозки в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU»..

Сервис «Карта грузов» представляет собой карту регионов России, на которой визуализированы данные по количеству грузов, размещенных на платформе. Указано как общее число грузов, так и количество исходящих («из региона») и входящих («в регион») заявок. Баланс между этими двумя категориями показан с помощью градиентных цветов.

Данные по количеству грузов продублированы в формате таблицы. Динамику количества грузов показывает специальный график — он отражает следующие периоды: год, два и за все время, начиная с 2021 г. На данный момент сервис «Карта грузов» учитывает данные для FTL-перевозок (20 т, 82 м³).

Основное преимущество «Карты грузов» — возможность определить, в каких регионах происходит значительное накопление грузов и в каких направлениях наблюдается наибольший грузопоток. Например, если в какой-то регион поступает больше грузов, чем отправляется, то увеличивается число перевозчиков, которые будут искать обратные грузы. Такое обстоятельство может привести к снижению стоимости перевозки. Чтобы повысить маржинальность рейса, перевозчики могут оценить грузопотоки соседних регионов, выбрав регион с превалирующим количеством грузов. А детализировать выбор города загрузки можно с помощью другого аналитического инструмента ATI.SU — «Выгодных направлений», который подскажет локации с максимальными ставками и количеством грузов.

Таким образом, «Карта грузов» стала еще одним инструментом для комплексного анализа рынка. Сервис позволяет пользователям ATI.SU более полно оценивать текущую ситуацию в сфере грузоперевозок в разрезе регионов. Кроме этого, аналитические данные подсказывают перевозчикам идеи для оптимизации работы и расширения бизнеса.

«Наша экосистема сервисов позволяет анализировать разные аспекты рынка грузоперевозок — динамику цен, реальные ставки и грузопоток по тысячам направлений. Сервис «Карта грузов» добавляет еще одну ценную опцию для наших пользователей — возможность визуализировать текущий спрос на грузоперевозки, — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — Логистический рынок крайне волатилен, поэтому инструменты аналитики становятся не просто конкурентным преимуществом участников рынка, а залогом выживаемости бизнеса. Поэтому мы стремимся предоставить разнообразные сервисы, которые помогают оптимизировать процесс планирования и ценообразования».