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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе

Биржа грузоперевозок ATI.SU обновила сервис «Тендеры», добавив функцию загрузки Excel-файлов, автоматическое анкетирование участников и поиск активных грузоперевозчиков по заданным параметрам. Такая функциональность поможет крупным грузовладельцам минимизировать рутинные операции при организации тендеров и быстрее подобрать исполнителей на лучших условиях. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «Тендеры» — часть экосистемы ATI.SU. Он помогает грузовладельцам проводить тендеры на перевозку грузов, а перевозчикам — заключать длительные контракты в соответствии с параметрами, которые заданы грузовладельцами.

В 2025 г. сервис «Тендеры» получил ряд обновлений. Одна из новых возможностей — функция загрузки файлов Excel с информацией о тендере: вместо того, чтобы вводить данные вручную, пользователи могут загрузить в систему заранее подготовленную таблицу. Это удобно для крупных грузовладельцев, которым необходимо разместить сразу много направлений в рамках одного тендера. Похожая функциональность по работе с файлами в ближайшее время появится и для грузоперевозчиков.

Кроме этого, в сервисе появилась возможность сформировать квалификационную анкету, которая ускоряет отбор участников в соответствии с требованиями заказчика. Грузовладелец создает квалификационную анкету, в которую включает все интересующие его вопросы. Потенциальные участники тендера заполняют анкету, что позволяет сразу отфильтровать неподходящих перевозчиков. Таким образом, заказчик получает всю необходимую информацию в электронном виде, автоматизируя процесс сбора данных. Это исключает необходимость дополнительных коммуникаций для уточнения важных моментов и делает взаимодействие более эффективным.

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«Тендеры» интегрированы с сервисом «Поиск активных перевозчиков» — он предоставляет информацию об игроках рынка, которые наиболее активно работают по тем или иным маршрутам. Такая интеграция позволяет находить подходящих исполнителей с помощью определенных фильтров. Система анализирует всю базу перевозчиков «Биржи грузоперевозок ATI.SU» и выделяет среди них тех, кто соответствует заданным требованиям. Отобранным компаниям можно автоматически направить приглашение на участие.

«Сегодня сервис «Тендеры» в первую очередь интересен крупным грузовладельцам — именно для них мы выпустили последние обновления. Им важно быстро, с минимальными усилиями организовать тендер и получить наиболее привлекательные условия. И делать это каждый день — в режиме конвейера. Обновленный сервис позволяет быстрее справляться с этими задачами», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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