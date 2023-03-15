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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила сервис «Конструктор отчетов»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Конструктор отчетов». Инструмент предназначен для собственников бизнеса и руководителей, которым необходимо более точно оценивать и прогнозировать расходы на логистику. Об этом CNews сообщили представиители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

В рамках ATI.SU создана система аналитики, которая позволяет оценивать работу департамента логистики по разным параметрам. Готовые отчеты помогают отследить сколько грузов и по какому направлению перевозила компания, насколько эффективно работают сотрудники, какие партнеры и направления являются для нее ключевыми, а также оценить экономию по торгам. Выявив потребность пользователей в более персонализированных отчетах, команда ATI.SU разработала сервис «Конструктор отчетов» – он подстраивается под запросы и бизнес-процессы каждой компании, и теперь они могут выбирать только нужные им для работы данные.

Аналитикам и руководителям новый инструмент упрощает тестирование различных гипотез и сценариев, проверку их эффективности, отслеживание изменений в процессах, ведение бюджетирования. Выгруженные отчеты удобно использовать в BI-системах для формирования графиков.

Логистам сервис помогает оценивать объемы отправленных грузов, изучать историю торгов, ставок, сделок и другие параметры.

Особенно полезен новый сервис для крупного и среднего бизнеса. В любой момент грузоотправители и экспедиторы могут выгрузить необходимые данные истории событий по выбранным параметрам, сформировать персонализированные отчеты и принимать решения, опираясь на их аналитику. Это помогает решать как оперативные задачи, например, расследование инцидентов, так и долгосрочные – по управлению бюджетом.

У «Конструктора отчетов» есть кастомизация. Он может быть максимально расширен, если у пользователя появляются дополнительные требования к информации. В этом случае нужные данные и поля для них подтягиваются в систему по запросу. Это удобно и для разработчика, так как позволяет быстро добавлять новые параметры, когда это необходимо конкретному пользователю.

Настраиваемые параметры помогают персонализировать выгрузку массива данных из различных сервисов ATI.SU – выбирать необходимые и исключать необязательные события и категории. К примеру, грузоотправителю для оценки эффективности рейса важно понимать, сколько грузовых мест загружено в транспортном средстве. И если раньше отследить это в готовых отчетах было невозможно, то сейчас в «Конструкторе» такой параметр есть – пользователю легко получить информацию, которую до этого никак нельзя было узнать.

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Если компания проводит полностью все процессы логистической цепочки через ATI.SU, «Конструктор отчетов» поможет видеть всю картину в целом, вести комплексную и удобную аналитику, отслеживать проблемные места и улучшать работу. Сервис располагает всеми необходимыми для этого ресурсами.

В планах команды ATI.SU разработка аналогичного продукта для перевозчиков, который позволит получать отчеты по перевозкам со всеми необходимыми параметрами.

«В разработке сервисов мы стараемся двигаться в сторону персонализации, так как понимаем, что процессы в компаниях отличаются и им необходимы инструменты с гибкими настройками. Так, у нас уже существуют шаблоны в “АТИ-доках”, которые можно видоизменять, если это необходимо. В “Конструкторе отчетов” мы также предусмотрели такую возможность. Пользователи могут самостоятельно выбирать параметры для выгрузки данных. Ведь одним участникам рынка требуется оценка работы с грузами и заказами, а другим важно видеть, например, насколько эффективно работает площадка. Таким образом, новый сервис максимально упрощает процессы анализа, планирования и прогнозирования», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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Цифровизация

Биржа грузоперевозок ATI.SU – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, Белоруссии, Казахстана и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

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