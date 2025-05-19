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ATI.SU АТИ-доки


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU» 2
17.06.2024 Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU» 2
20.12.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН 3
02.11.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками 1
11.09.2023 Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями 2
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО 1
23.05.2023 В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов 3
16.05.2023 ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы 1
15.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила сервис «Конструктор отчетов» 1
14.06.2022 СЭД «АТИ-доки» подтвердила статус оператора электронного документооборота 2
01.06.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис по автоматическому заполнению транспортных накладных 1
09.02.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» упрощает доступ к API 1
28.01.2021 «АТИ-Доки» присоединились к сети доверенных операторов ЭДО 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 87 11
AMD Graphics Product Group - ATI 951 7
8449 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
Корус Консалтинг ГК 1252 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1114 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 1
Такском - Taxcom 242 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 231 1
Тензор 110 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 1
Такснет - Taxnet 9 1
КрасКрипт - МО ПНИЭИ – КрасКрипт 2 1
Айтиком - ITCOM - Айтиком Удостоверяющий центр - Айтиком консалтинг 1 1
ФТ-Крипто - Финтендер-крипто 1 1
LeraData - Форапром 4 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 679 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3210 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3935 8
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2133 4
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 319 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 349 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 2
Электронный документ - Electronic document 1482 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 211 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 139 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2377 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2468 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 291 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4139 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1693 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4367 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3277 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 816 1
ATI.SU - АТИ.СУ Водитель 15 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 515 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 296 1
Бифит - ЭДО 1 1
ATI.SU - АТИ.СУ Площадки 19 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 1
Вильде Александр 10 6
Вильде Святослав 66 5
Белоусов Михаил 4 1
Хамидулина Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 7
Беларусь - Белоруссия 5818 5
Казахстан - Республика 5636 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 11
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 107 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 369 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2510 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 316 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1257 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 396 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 904 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
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